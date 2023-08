Stand: 23.08.2023 06:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kiel: Theodor-Heuss-Ring wieder frei

Die Baustelle auf dem Theodor-Heuss-Ring - also der B76 in Kiel - wird früher fertig als geplant. Von heute an sollen in beide Richtungen wieder jeweils zwei Fahrstreifen befahrbar sein - in Richtung Eckernförde allerdings zunächst erst ab dem Ostring. Ab heute gibt es jedoch eine weitere Baustelle: Die Alte Lübecker Chausee, eine wichtige Straße in Richtung Innenstadt, wird nach Angaben einer Sprecherin für einen Monat voll gesperrt. Dort ersetzt die Deutsche Bahn alte Brücken. Autofahrer und vor allem auch die Linienbusse müssen Umwege fahren und mehr Zeit einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 07:00 Uhr

LNG-Terminal Brunsbüttel darf Schadstoffgrenzen überschreiten

Viele Anwohner rund um das schwimmende LNG-Terminals in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sind wegen der Schadstoffe, die dort ausgestoßen werden, besorgt. Besonders fürchten sie das krebserregende Formaldehyd, das über den Schornstein des Schiffs ausgestoßen wird. Nun wurde bekannt, dass das Terminal seit Inbetriebnahme Anfang des Jahres die gesetzlichen Grenzwerte überschreiten darf - jedoch nur am Schornstein. Laut Umweltministerium werden die Grenzwerte im Wohngebiet zurzeit deutlich unterschritten. Die Anwohner fordern trotzdem eine dauerhafte Messeinrichtung. Das Umweltministerium lehnt das ab. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 07:00 Uhr

Lehrkräftemangel: Gymnasiallehrer sollen an Grundschulen aushelfen

In Schleswig-Holstein fehlen Lehrkräfte - vor allem für die Fächer Mathematik, Deutsch und Musik. Besonders schwierig ist die Lage laut Bildungsministerium an Grund- und Gemeinschaftsschulen. Neue Pläne sehen vor, dass unter anderem befristet angestellte Gymnasiallehrer dauerhaft auch an Grundschulen arbeiten sollen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 06:30 Uhr

700 tote Schweine im Kreis Plön entdeckt

Auf einem Bauernhof im Kreis Plön sind offenbar hunderte Schweine verendet. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstagabend, es seien rund 700 tote Tiere gefunden worden. Zuerst hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet. Demnach haben die Polizei und ein Kreis-Veterinär etwa 700 zum Teil schon verwesende Kadaver in den Ställen eines Landwirtes entdeckt, der vor mehreren Jahren die Schweinehaltung offiziell eingestellt hatte. Laut dem Zeitungsbericht wird gegen den Mann wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Der Kreis Plön verweist auf ein laufendes Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 06:00 Uhr

Dänemark lockert verschärfte Grenzkontrollen

Dänemark will die verschärften Kontrollen an den Grenzen wieder zurückfahren. Ab heute wird wieder nur noch stichprobenartig und somit deutlich seltener kontrolliert. Das teilte die dänische Polizei am Dienstagabend mit. Die Grenzkontrollen waren Anfang August verschärft worden, weil es nach einigen Koranverbrennungen Sicherheitsbedenken gab. Jetzt ist der dänische Inlandsnachrichtendienst PET laut Polizei der Ansicht, dass eine Fortführung der Maßnahme nicht mehr erforderlich ist. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 06:00 Uhr

Private Solaranlage im Garten: Kreis Nordfriesland bezieht Stellung

Im Streit um eine Solaranlage in einem privaten Garten hat der Kreis Nordfriesland sein Vorgehen verteidigt. In dem Fall hatten die Eigentümer eine Photovoltaikanlage neben ihrem Haus nahe Galmsbüll errichtet, weil eine Installation auf dem Reetdach nicht möglich war. Das Bauamt hatte zunächst den Abriss verfügt, die Anlage dann vorübergehend geduldet. Jetzt besteht der Kreis aber erneut auf einen Rückbau. Das betroffene Ehepaar will dagegen klagen. Der Kreis befürchtet einen Präzedenzfall. Denn Grundstückseigentümer dürfen bisher nur sehr begrenzt neben ihren Häusern Schuppen, Carports oder andere Bauwerke errichten, wenn sie außerhalb der Ortschaften wohnen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 06:00 Uhr

Stromausfall in Neumünster: Tausende Haushalte betroffen

In großen Teilen von Neumünster ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke hatte ein Bagger bei Bauarbeiten eine Hauptstromleitung beschädigt. Laut einer Sprecherin waren mehrere Tausend Haushalte betroffen - genauere Auswertungen werde es heute geben. Nach ihren Angaben sollen die meisten betroffenen Haushalte gegen 21.30 Uhr wieder am Netz gewesen sein. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 06:00 Uhr

VfB Lübeck gewinnt gegen 1860 München

Der VfB Lübeck hat am Dienstag den ersten Sieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Gegen den TSV 1860 München gewannen die Schleswig-Holsteiner mit 2:1 (2:1). Julian Guttau (11. Minute) hatte die Münchner vor 15.000 Zuschauern in Führung gebracht. Ein Eigentor von Fabian Greilinger (25.) und ein Flachschuss von VfB-Kicker Tarik Gözüsirin (31.) bescherten den Lübeckern am Ende aber den hart erkämpften Sieg. Nach zwei Unentschieden gegen Sandhausen und Mannheim ist Aufsteiger VfB Lübeck damit weiter ungeschlagen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 06:00 Uhr

Zwei Feuer in Quickborn

In Quickborn (Kreis Pinneberg) hat es heute Morgen gleich zwei Mal gebrannt. In der Bahnhofstraße wurde laut Leitstelle gegen 3.45 Uhr ein Kellerbrand gemeldet. Elf Menschen mussten zwischenzeitlich ihre Wohnungen verlassen. Außerdem brannte ein Dachstuhl in einem Rohbau - dort sind noch immer rund 50 Feuerwehrleute dabei, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 05:30 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute ist es wolkig mit gelegentlichem Sonnenschein und einzelnen, meist kurzen Regenschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis knapp 24 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis Nordwest. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 06:00 Uhr

