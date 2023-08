Stand: 20.08.2023 10:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bauarbeiten und Fahrplanwechsel bei der AKN

Auf der AKN-Bahnstrecke zwischen Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und Hamburg-Eidelstedt startet nach Angaben des Verkehrsunternehmens die zweite Bauphase für die geplante S-Bahnlinie. In den kommenden zehn Monaten bekommt die Strecke Oberleitungen und Stromschienen, außerdem werden die Bahnsteige erhöht. Fahrgäste müssen deshalb zwischen Burgwedel und Hamburg-Eidelstedt von heute an in Busse umsteigen. Die Fahrzeit verlängert sich laut AKN dadurch um 20 bis 30 Minuten. Außerdem strukturiert das Unternehmen mit dem Fahrplanwechsel die eigenen Linien um. Die A1 fährt künftig nur noch zwischen Ulzburg-Süd und Eidelstedt, ist wegen der Umbauarbeiten aber nicht mehr barrierefrei. Die Linie A2 fährt ab sofort von Norderstedt (Kreis Segeberg) bis Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2023 10:00 Uhr

Holstein Kiel empfängt 1. FC Magdeburg

In der zweiten Fußball-Bundesliga spielt Holstein Kiel heute ab 13.30 Uhr gegen den 1. FC Magdeburg. Die Kieler haben bislang alle Spiele gewonnen und wollen die Serie fortsetzen. NDR Schleswig-Holstein berichtet im Livestream. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2023 10:00 Uhr

Drei Verletzte bei Unfall auf der A21

Auf der A21 in Richtung Süden hat es am Sonnabend einen schweren Unfall gegeben. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatte sich gegen 23.30 Uhr in der Abfahrt Oldesloe Süd ein Auto überschlagen. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Drei Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2023 08:00 Uhr

VfB Lübeck schafft Unentschieden bei Waldhof Mannheim

Die Fußballer vom VfB Lübeck kehren mit einem Unentschieden von ihrem ersten Auswärtsspiel in der 3. Liga zurück. Der Aufsteiger erreichte bei Waldhof Mannheim trotz 0:2 Rückstand noch ein 2:2. Am Dienstag folgt das nächste schwere Auswärtsspiel für den VfB beim Tabellenführer 1860 München. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2023 08:00 Uhr

Wetter: Sonnig mit wenigen Wolken bei 26 Grad

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, es sind auch längere sonnig Phasen möglich. Es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 26 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2023 08:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2023 | 10:00 Uhr