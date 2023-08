Stand: 19.08.2023 10:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gesunkener Fischkutter vor Büsum: Einsatz wird beendet

Nach dem Untergang eines Fischkutters in der Nordsee vor Büsum beenden die Experten heute den Einsatz. Nach ihren Angaben laufen bei dem Schiff fast keine Gefahrstoffe mehr aus. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hat jetzt den Eigentümer aufgefordert, seinen Fischkutter zu bergen. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2023 10:00 Uhr

Staus erwartet: ADAC erwartet Probleme auf A1 und A7

Wer an diesem Wochenende mit dem Auto im Norden unterwegs ist, sollte Geduld mitbringen. Der Grund: Zahlreiche Urlauber machen sich wieder auf den Weg Richtung Heimat. Besonders voll wird es laut ADAC am Wochenende auf der A1 rund um Lübeck, Hamburg und Bremen - auf der A7 zwischen Flensburg und Hamburg. Dazu kommen auch Baustellen, zum Beispiel zwischen dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost und Billstedt. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2023 10:00 Uhr

Kiel: B76 bald wieder frei, Alte Lübecker Chaussee bald gesperrt

Der Theodor-Heuss-Ring in Kiel wird ab kommenden Donnerstag wieder in beiden Richtungen auf zwei Spuren befahrbar sein. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Demnach wird die Großbaustelle zehn Tage früher fertig als geplant. Der Verkehr auf der B76 beim Barkauer Kreuz ist damit nicht mehr eingeschränkt. Dafür beginnt ab Mittwoch aber eine neue große Baustelle in dem Bereich: Die Alte Lübecker Chausee, eine wichtige Straße in Richtung Innenstadt, wird nach Angaben eines Sprechers Kiel für einen Monat voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2023 09:00 Uhr

Kiel: Zwei Schwerverletzte nach Feuer in Gaarden-Süd/Kronsburg

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kiel sind in der Nacht zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben den Mann und die Frau aus der brennenden Wohnung im Stadtteil Gaarden-Süd/Kronsburg retten und in ein Krankenhaus bringen. Außerdem befreiten die Einsatzkräfte auch zwei Katzen aus der Wohnung. Sie wurden in eine Tierarztpraxis gebracht. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2023 09:00 Uhr Wetter: lockere Wolken und mögliche Schauer

Wetter: Sommerlich mit Gewitter

Heute gibt es zunächst verbreitet einen trockener Wechsel aus Wolken und Sonne. Später kommen Wolken dazu und von der Westküste ziehen Schauer auf. Örtlich kann es auch Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen 23 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 30 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Dazu weht ein schwacher, an der Nordsee und anfangs an der Ostsee mäßiger Wind aus östlichen bis südlichen Richtungen, Schauer- und Gewitterböen möglich. Abendtemperatur um 18 Uhr: 21 Grad in Maasholm bis 28 Grad in Lauenburg/Elbe.

