Büsum: Mann wird bewusstlos während Wattwanderung

Die Feuerwehr in Büsum hat einen bewusstlosen Mann aus dem Watt gerettet. Der 72-Jährige ist laut den Helfern gestern Abend mit einem Spezialfahrzeug zunächst an Land und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war während einer Wattwanderung plötzlich bewusstlos geworden. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 06:30 Uhr

Holstein Kiel Women verlieren DFB-Pokal-Spiel gegen Gladbach

Die Frauenmannschaft von Holstein Kiel hat ihr Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal verloren. Die Partie des Regionalligisten gegen Zweitligist Borussia Mönchengladbach endete mit 2:3 (1:1). Die Kieler Tore vor 2.370 Zuschauern im Holstein-Stadion erzielten Ronja Jürgensen (21.) und Johanna Labuj (48.). Die Gladbacher Tore fielen in der 34., 58. und 65. Minute. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 06:00 Uhr

Risum-Lindholm: Feuer in Carport

In Risum-Lindholm im Kreis Nordfriesland ist am Morgen ein Auto in einem Carport in Flammen aufgegangen. Die Helfer konnten nach eigenen Angaben aber ein Übergreifen auf das nebenstehende Einfamilienhaus verhindern. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Schadenshöhe und Brandursache sind noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 07:00 Uhr

Neue Förderungen für Balkonkraftwerke und Co.

Für nicht-fossile Heizungen, Balkonkraftwerke, Ladesäulen und Batteriespeicher gibt es in Schleswig-Holstein - gestaffelt ab dem 16. August - wieder eine Landesförderung. Das teilte das Umweltministerium mit. Erstmals dürfen auch gemeinnützige Organisationen die Förderung beantragen. Neu ist laut Ministerium auch, dass künftig Empfängerinnen und Empfänger von Bürger-, Eltern- und Kindergeld höhere Zuschüsse erhalten - teilweise doppelt so viel Geld wie bisher. Die Zahl der Förderungen sowie der Antragszeitraum sind begrenzt. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 07:00 Uhr

Husumer Schafsmarkt: Rund 700 Tiere werden versteigert

Heute morgen um 9 Uhr beginnt in den Messehallen in Husum (Kreis Nordfriesland) wieder die größte Schafbockauktion Deutschlands. Der Husumer Schafmarkt gilt als einer der wichtigsten Termine für Züchter und Tierhalter aus dem gesamten Bundesgebiet. Bis Sonnabend präsentieren Schafzüchter- und -halter in den Messehallen in Husum rund 700 Böcke und Schafe. Das teilt der Landesverband Schleswig-Holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter mit. Der Ablauf ist an allen vier Veranstaltungstagen gleich: Am Morgen stehen zunächst die Prämierungen der besten Rasseverteter an - dabei gehts zum Beispiel um Muskeln, Wolle und äußere Erscheinung. Die eigentlichen Auktionen beginnen dann um 12.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:00 Uhr

Praxen in Schleswig-Holstein schlagen Alarm, AOK beschwichtigt

Niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten in Schleswig-Holstein sind in Sorge und fordern mehr Geld. Der Grund sind die steigenden Praxis-, Personal- und Investitionskosten. Sie würden den Betrieb einer Praxis nach ihren Angaben immer unrentabler machen. Auch die Inflationsrate von aktuell mehr als sechs Prozent setzt die Praxen unter Druck. Die Mediziner könnten die gestiegenen Kosten nicht über höhere Preise ausgleichen, weil die Arzthonorare gedeckelt seien. Die Krankenkasse AOK entgegnet, dass die Honorarsteigerungen in den letzten Jahren regelmäßig über den allgemeinen Lohn- und Preissteigerungen gelegen hätten. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 07:00 Uhr

Mehr Übergriffe auf Beamte

Ob auf dem Amt, im Straßenverkehr oder im Rettungsdienst: Die Gewalt gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Öffentlichen Dienst nimmt. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Beamtenbundes hervor. Demnach geben mehr als die Hälfte der Beschäftigten an, schon mal selbst beschimpft, bedroht oder angegriffen worden zu sein. Ulrich Silberbach, Chef des Beamtenbundes, zeigt sich besorgt und glaubt, dass die Zunahme von Gewalt unter anderem am fehlenden Respekt gegenüber Beamten liegt. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 06:00 Uhr

Wetter: Erst Wolken, dann Sonne

Heute nach möglichem Nebel tagsüber lange Sonnenschein, hin und wieder einige Schönwetterwolken, kein wesentlicher Regen. Höchstwerte 19 Grad auf Amrum bis 25 Grad in Lübeck. Schwacher, auf den Nordfriesischen Inseln gelegentlich mäßiger westlicher bis nördlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 16:00 Uhr

