Kiel: Förde-Triathlon sorgt für Verkehrseinschränkungen

In Kiel schwimmen, laufen und radeln heute 450 Teilnehmende beim Förde-Triathlon. Sie starten versetzt, der erste Startschuss war um 9 Uhr, der letzte ist kurz vor 15 Uhr. Start und Ziel sind laut den Veranstaltern auf Höhe des Segelcamps an der Kiellinie. Für Autofahrende sind wegen des Triathlons im Bereich des Landtags und der Staatskanzlei sowie an der Kiellinie die Straßen gesperrt. Konkret sind der Düsternbrooker Weg und die Kiellinie zwischen der Reventlouwiese und dem Eingang zum Marinestützpunkt dicht. Die Busse der KVG werden umgeleitet. Für die Laufstrecke ist auch die Fußgängerpromenade an der Kiellinie teilweise gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2023 10:00 Uhr

DFB-Pokal: Holstein Kiel gewinnt gegen Gütersloh

Holstein Kiel hat mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Gütersloh die nächste Runde im DFB-Pokal erreicht. Damit haben die Kieler auch das dritte Pflichtspiel der Saison gewonnen. Gütersloh vergab mehrere Torchancen. Der eingewechselte Holmbert Aron Fridjonsson war mit zwei Treffern der Matchwinner für die Schleswig-Holsteiner. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2023 10:00 Uhr

Wetter: Sonne-Wolken-Mix bei bis zu 24 Grad

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, zum Nachmittag sind insbesondere im Norden auch einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen maximal 20 und 24 Grad. Windig wird es vor allem an der Nordsee. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2023 10:00 Uhr

