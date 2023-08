Stand: 10.08.2023 08:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mensch bei Feuer auf Sylt ums Leben gekommen

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus auf Sylt ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Polizei gingen die Flammen vom Wohnzimmer des Hauses im Hoyerweg in Westerland aus. Gemeldet ist dort eine 60 Jahre alte Frau. Die Leiche ist aber noch nicht identifiziert. Laut Polizei hatte ein Zeitungsausträger das Feuer gegen 4 Uhr bemerkt. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:00 Uhr

Reetdachhaus in Risum-Lindholm niedergebrannt

Bei einem Feuer in Risum-Lindholm im Kreis Nordfriesland ist in der Nacht ein Reetdachhaus abgebrannt. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Das Gebäude sei gewerblich genutzt worden. Nachbarn hatten demnach gegen 1.45 Uhr die Flammen bemerkt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr haben mehr als zwei Stunden gedauert, sind mittlerweile aber abgeschlossen. Knapp 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Bundesstraße 5 in Risum-Lindholm war bis zum Morgen gesperrt, ist inzwischen aber wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 07:00 Uhr

Mast gebrochen: Seenotretter helfen Seglern

Die Seenotretter sind in der Kieler Förde Seglern zu Hilfe gekommen. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) waren zwei Erwachsene und zwei Kinder mit einem acht Meter langen Folkeboot unterwegs, als bei Windstärke sieben der Mast brach. Seenotretter aus Laboe (Kreis Plön) nahmen die Familie aus Hessen an Bord, ein Schiff der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung schleppte das havarierte Segelboot zur Innenförde. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 07:00 Uhr

U20-Leichtathletin Adia Budde holt Silber bei EM

Adia Budde vom TSV Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat im Finale der U20-Leichtathletik-EM in Jerusalem die Silbermedaille gewonnen. Sie lief den 3.000-Meter-Hindernislauf in einer Zeit von 10:07.34 Minuten. Budde ist eine der 106 Talente, die Deutschland bei der U20-Leichtathletik-EM in Jerusalem vertreten. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 06:00 Uhr

Ärzte und Apotheker in SH kritisieren geplante E-Rezept-Pflicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das E-Rezept 2024 zur Pflicht machen. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) und der Landesapothekerverband fordern jedoch mehr Zeit für die Umstellung. Derzeit gebe es noch technische Probleme. So hakt es laut KVSH unter anderem bei der Software, Ärzte würden kaum Servicetechniker bekommen. Auch koste das E-Rezept in Praxen zu viel Zeit. Apotheker berichten von falschen Angaben auf den E-Rezepten. Der Landesapothekerverband fordert deshalb einen Aufschub zur E-Rezept-Pflicht um mindestens ein weiteres Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 06:00 Uhr

Land hält weiter an E-Highway fest

In Schleswig-Holstein geht der Testbetrieb für E-Lkw weiter. Teststrecken in Hessen und Baden-Württemberg gelten nach Recherchen des Hessischen Rundfunks offenbar als gescheitert. Auf dem fünf Kilometer langen Abschnitt zwischen Lübeck und Reinfeld (Kreis Stormarn) auf der A1 soll es dagegen laut Energieministerium wie geplant weiter gehen, da der Testbetrieb stabil laufe. Auch der Unternehmensverband Logistik hält weitere Forschung für sinnvoll. Geschäftsführer Thomas Rackow sprach von Technologieoffenheit. Das Projekt für Oberleitungs-Lkw läuft bis Ende 2024. Neben Hybrid-Lkw sollen bald zusätzlich auch reine E-Lastwagen getestet werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft bei 18 bis 20 Grad

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, vor allem am Vormittag ist es teils noch stark bewölkt. Dabei bleibt es überwiegend trocken, vereinzelt sind jedoch auch Schauer möglich. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 bis 20 Grad. Vor allem an den Küsten und im Norden ist es noch windig. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 06:00 Uhr

