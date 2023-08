Stand: 09.08.2023 07:57 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A7 in Richtung Flensburg nach Unfall wieder frei

Die Autobahn 7 in Richtung Flensburg zwischen Schleswig-Schuby und Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ist wieder frei. Am frühen Mittwochmorgen musste die Fahrbahn wegen eines Unfalls gesperrt werden. Laut Polizei war um kurz vor vier Uhr ein Auto unter einen Lkw geraten. Einer der vier Insassen des Autos kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, die anderen drei wurden leicht verletzt. Auch der Lkw-Fahrer wurde zur Sicherheit in eine Klinik gebracht. Aus dem Lkw war Milch ausgelaufen, deshalb musste die Fahrbahn gereinigt werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.| NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:00 Uhr

Segeberg: Kran muss umgekippten Lkw-Anhänger bergen

Zwischen Bühnsdorf und Altenweide im Kreis Segeberg ist am Mittwochmorgen um kurz nach 5.30 Uhr ein Lkw mit Anhänger ins Schlingern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Der Anhänger kippte um. Laut Polizei musste ein Kran den Lkw bergen, deshalb war die Landesstraße 84 gesperrt. Was der Lkw geladen hatte und wie es zum Unfall kam, ist derzeit noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:00 Uhr

Umfrage: Probleme bei Vier-Tage-Woche in SH

Die Vier-Tage-Woche wird in Schleswig-Holstein bislang kaum umgesetzt. Eine Umfrage unter rund 130 Unternehmen an der Westküste zeigt, dass sich 17 Prozent der Betriebe für die Vier-Tage-Woche aussprechen. Laut Unternehmensverband Westküste sind aber die gesetzlichen Regeln für die Arbeits- bzw. Ruhezeiten ein großes Problem. Da müsse es mehr Spielräume geben, so der Verband, beispielsweise durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit statt einer täglichen. Wenn zu viele Menschen das Vier-Tage-Angebot annehmen, müssten zudem einige Unternehmen früher schließen oder Aufträge ablehnen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 07:00 Uhr

THW Kiel verpflichtet Torwart Perez de Vargas aus Barcelona

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat weit im Voraus eine namhafte Top-Verstärkung auf der Torwart-Position verpflichtet. Ab der Saison 2025/2026 wird der Spanier Gonzalo Perez de Vargas das Tor des deutschen Meisters hüten, wie der Klub am Dienstag bekannt gab. Perez, der als Top-Star auf der Position gilt, spielt seit 2014 für den FC Barcelona. Er unterschrieb in Kiel einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2029. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 07:00 Uhr

Kein Ergebnis in Tarifverhandlungen um Einzelhandel in SH

Die Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Schleswig-Holstein sind ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft ver.di sprach im Anschluss allerdings von "konstruktiven Phasen" während der Verhandlungen, die Arbeitgeberseite von "ersten Annäherungen". Die Arbeitgeber haben nach eigenen Angaben ihr Angebot von 8,5 Prozent mehr Lohn und Inflationsausgleichsprämien wiederholt. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 06:30 Uhr

Freispruch für Flensburger Baumbesetzer beschäftigt Oberlandesgericht Schleswig

Heute verhandelt das Oberlandesgericht in Schleswig darüber, ob der Freispruch für einen Besetzer des so genannten Flensburger Bahnhofswaldes Bestand hat. Vor anderthalb Jahren hatte eine Gruppe in Flensburg eine Fläche besetzt, auf der ein Hotelbau und ein Parkhaus geplant ist. Den Freispruch für einen der Beteiligten hatte das Flensburger Amtsgericht damit begründet, dass der zweifelsfrei festgestellte Hausfriedensbruch durch den Klimaschutz gerechtfertigt sei. Die Staatsanwaltschaft argumentiert dagegen, messbarer Klimaschutzes habe durch die Besetzung nicht erreicht werden können. Die Begründung sei daher fehlerhaft. Der Fall geht in einer so genannten Sprungrevision gleich in die höchste Instanz. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 06:00 Uhr

Barkasse im Lübecker Wallhafen gesunken

Am Wallhafen in Lübeck ist am Dienstagnachmittag eine Barkasse untergegangen. Laut Polizei ist das 14 Meter lange Boot plötzlich gesunken. Zur Sicherheit wurde eine Ölsperre errichtet. Bislang bestehe keine Gefahr für die Umwelt. Warum die Barkasse auf Grund gegangen ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 05:30 Uhr

Wetter: Bewölkt und windig bei bis zu 19 Grad

Am Vormittag bleibt es bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch Gewittern. Später nehmen die Schauer ab und es gibt längere sonnige Abschnitte. Die Temperaturen erreichen maximal 17 bis 19 Grad. Dazu wird es windig, vor allem an den Küsten gibt es starke Böen. Zum Nachmittag und Abend hin lässt der Wind nach. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.08.2023 | 07:00 Uhr