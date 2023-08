Stand: 08.08.2023 07:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tödlicher Unfall in Schenefeld

In Schenefeld (Kreis Pinneberg) ist ein 54-jähriger Roller-Fahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte sich der Mann gestern Nachmittag in den fließenden Verkehr einordnen und wurde dabei von einer 27-jährigen Autofahrerin erfasst. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 06:30 Uhr

Kiel: Bauunternehmer vor Gericht

Vor dem Kieler Landgericht beginnt heute ein Prozess wegen Betrugs und Steuerhinterziehung. Angeklagt ist ein 43-jähriger Mann. Laut Staatsanwaltschaft soll er in Neumünster nacheinander vier Bauunternehmen unter fremdem Namen betrieben und dabei Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Ländern schwarz beschäftigt haben. Der Schaden für Finanzbehörden und Sozialversicherungen soll bei drei Millionen Euro liegen. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 06:30 Uhr

Etwa 100 Sturmeinsätze in SH

Das Sturmtief Zarachias fegt seit Montag über Schleswig-Holstein. Bislang mussten die Feuerwehren im Land deshalb etwa 100 Mal ausrücken. Nach Angaben der Leitstellen stürzten einzelne Bäume um, auch viele Äste knickten ab. Ansonsten war es aber weitgehend ruhig. Auch heute fallen noch einzelne Fähren nach Helgoland aus, ebenso von den Halligen auf das Festland. Bei der Bahn gibt es keine Einschränkungen. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 06:00 Uhr

Tarifverhandlungen im Einzelhandel gehen weiter

In Schleswig-Holstein verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften ab heute wieder über die Löhne im Einzelhandel. Mehr als 120.000 Menschen im Land sind in der Branche beschäftigt. Die Gespräche sind festgefahren - es ist bereits die vierte Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaft ver.di hatte bisher gut 13 Prozent mehr Lohn gefordert - die Arbeitgeber bieten 8,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 06:00 Uhr

Stromausfall in Dänischenhagen behoben

Im Raum Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist gestern stundenlang der Strom ausgefallen. Betroffen waren laut SH Netz auch die Gemeinden Strande und Schwedeneck mit rund 450 Haushalten. Demnach hatte am Nachmittag eine Fremdfirma bei Tiefbauarbeiten eine Leitung getroffen. Am Abend war der Schaden behoben. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 05:30 Uhr

Wetter: Meist wolkig und teils stürmisch

Heute gibt es viele Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern. Von Nordfriesland bis Ostholstein kann aber auch mal die Sonne scheinen. Die Höchsttemperaturen liegen heute bei 16 Grad in Wacken (Kreis Steinburg) und 18 Grad in Dahme (Kreis Ostholstein). Dazu weht ein im Binnenland mäßiger bis frischer, an den Küsten starker bis stürmischer westlicher Wind. An den Küsten kann es auch teils schwere Sturmböen geben. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 06:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2023 | 07:00 Uhr