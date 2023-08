Stand: 07.08.2023 09:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fähren und Bahn: Beeinträchtigungen wegen des Sturms

Wer heute von Dagebüll aus mit der Fähre nach Amrum oder Föhr beziehungsweise auf die Halligen (alle Kreis Nordfriesland) möchte, muss sich auf Ausfälle und geänderte Abfahrtszeiten einstellen. Das kündigte die Wyker Dampfschiffsreederei an. Grund ist der für Montag und Dienstag vorhergesagte Sturm. Unter anderem fallen Fähren ab Langeneß und Hooge auf das Festland aus. Fahrgäste sollten sich vor Reiseantritt auf der Webseite der Wyker Dampfschiffsreederei informieren. Auch NAH.SH kündigte an, dass es zu Beeinträchtigungen kommen kann. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Hoher Schaden bei Brand

Nach Angaben der Polizei hat es am Sonnabend in einem Mehrfamilienhaus in der Wrangelstraße in Flensburg gebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Der Brand war im Dachstuhl ausgebrochen - Menschen wurden nicht verletzt. Die Flensburger Kriminalpolizei ermittelt und beschlagnahmte das Gebäude - es besteht Einsturz-Gefahr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund eine Million Euro. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:30 Uhr

Mehr Verkehrskontrollen in SH

Die Polizei in Schleswig-Holstein hat in dieser Woche vor allem Raser im Visier. Nach Angaben des Landespolizeiamts soll es bis zum kommenden Sonntag mehr Kontrollen geben als sonst. Unter anderem vor Krankenhäusern, Pflegeheimen und dort, wo es besonders häufig Unfälle gibt. Die Aktionswoche läuft in ganz Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:00 Uhr

Segler in Lübecker Bucht vermisst

In der Lübecker Bucht haben Einsatzkräfte stundenlang nach einem Segler gesucht. Laut Deutscher Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger war der 55-jährige Mann aus Niedersachsen Sonntagnachmittag über Bord gegangen, als er auf dem Weg von Boltenhagen nach Travemünde war. An der Suchaktion waren mehrere Schiffe und zwei Hubschrauber beteiligt, gegen 17 Uhr wurde sie eingestellt. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 07:00 Uhr

Norderstedt: Unbekannte zerstechen Reifen

In Norderstedt (Kreis Segeberg) haben unbekannte Täter die Reifen von mehr als 40 Autos zerstochen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag. Nach Angaben der Polizei waren vor allem die Stadtteile Glashütte und Harksheide betroffen. Jetzt werden Zeugen gesucht. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 06:30 Uhr

Wacken Open Air: Tickets für 2024 ausverkauft

Gut viereinhalb Stunden hat es am Sonntagabend gedauert - dann war das Wacken Open Air im kommenden Jahr ausverkauft. Laut Veranstalter gingen die 85.000 Tickets damit in Rekordzeit über den virtuellen Ladentisch. Am Sonntag waren die Metal-Fans aus Wacken abgereist. Dabei kam es zu keinen größeren Problemen. Die Polizei spricht in einer ersten Bilanz davon, dass das Festival so friedlich war wie noch nie. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 06:00 Uhr

SH: Regenreichster Juli seit Jahren

Der Juli ist in Schleswig-Holstein überdurchschnittlich verregnet gewesen. Eine Auswertung von NDR Wetterexperte Meeno Schrader ergab, dass dreimal so viel Regen fiel wie im Juli vergangenen Jahres - konkret: 152 Liter pro Quadratmeter. Von den 31 Juli-Tagen regnete es in Schleswig-Holstein durchschnittlich an 26,3 Tagen. Damit ist das Land bundesweit Spitzenreiter - der Durchschnitt lag bei 18,5 Tagen. Es war außerdem der regenreichste Juli in Schleswig-Holstein seit 2007. Der meiste Niederschlag kam in Joldelund im Kreis Nordfriesland runter - fast 263 Liter pro Quadratmeter. Der viele Regen sorgt dafür, dass schon jetzt Pilze in den Wäldern zu finden sind. Nach Angaben von Experten sind alle klassischen Speisepilze bereits vertreten, darunter Steinpilz und Pfifferling. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 06:00 Uhr

"Ostseeman"-Triathlon in Glücksburg

Rund 1.500 Triathletinnen und Triathleten sind am Sonntag in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) beim "Ostseeman" gestartet. Für die Sportlerinnen und Sportler bedeutete das 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zum Abschluss einen Marathon laufen. Der Oberhausener Tim Schaffeld gewann den Wettkampf und ist der neue deutsche Triathlon-Meister. Der Kieler Silas Köhn kam auf Rang drei. Bei den Frauen siegte Maja Bötz aus Ostheim vor der Rhön. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und Sturmböen

Heute ist es zeitweise heiter und trocken. Gleichzeitig ziehen Wolken über das Land, die schauartigen Regen und teils auch Gewitter mitbringen. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Hochdonn (Kreis Dithmarschen) bis 18 Grad in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein). Es wird windig: Im Binnenland ist zeitweise frischer bis starker, an den Küsten starker bis stürmischer westlicher Wind zu erwarten. Orkanartige Böen sind möglich. An der Nordsee kann es erhöhte Wasserstände geben, dort und an der Unterelbe zum Abendhochwasser möglicherweise sogar eine Sturmflut. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 06:00 Uhr

