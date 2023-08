Stand: 05.08.2023 20:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wacken: 7,5 Millionen Euro Ticketeinnahmen werden rückerstattet

Der Schlamm auf den Wiesen nach viel Regen hat für die Macher des Wacken Open Air merkliche wirtschaftliche Auswirkungen. Wegen der geringeren Besucherzahl entgehen den Veranstaltern rund 7,5 Millionen Euro. Wegen des schlechten Zustands des Areals durch Schlamm bei der Anreise der Metalfans hatten die Veranstalter am Mittwoch aus Sicherheitsgründen einen Einlassstopp verhängt. Statt der erwarteten 85.000 waren letztlich 61.000 Metalfans auf dem Gelände. Wer nicht reinkam, bekommt das Geld zurückerstattet. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2023 18:00 Uhr

Hubschraubereinsatz nach Verkehrsunfall bei Elmshorn

Auf der B431 bei Raa-Besenbek (Kreis Pinneberg) ist am Sonnabend ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-Jährige war auf der Bundesstraße unterwegs, als ein Auto ihn erfasste. Wahrscheinlich hatte der Fahrer den jungen Mann auf dem Motorrad beim Linksabbiegen vom einem Feldweg übersehen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht, auch er kam in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2023 17:00 Uhr

VfB Lübeck besteht Bewährungsprobe zum Auftakt

Aufsteiger VfB Lübeck ist im ersten Saisonspiel der 3. Liga trotz einer überzeugenden Leistung vor gut 6.600 Zuschauern nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Gegen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen stand es nach 90 Minuten im Stadion an der Lohmühle 0:0. Ein vermeintlicher Treffer der Lübecker (36.) nach Eckball war bereits abgepfiffen, bevor der Ball die Linie überquert hatte. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2023 16:30 Uhr

Holstein Kiel gelingt perfekter Saisonstart

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat auch das zweite Spiel der Saison gewonnen. Die Kieler siegten im Holstein-Stadion vor 11.790 Zuschauern mit 2:1 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die Gäste waren zunächst durch Branimir Hrgota (63. Minute) in Führung gegangen. Danach allerdings drehten die Kieler Jonas Sterner (68.) und Shuto Machino (71.) mit ihren Treffern die Partie. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2023 15:30 Uhr

Wasserleitung in Ortsteil von Behrensdorf gebrochen

In Stöfs, einem Ortsteil von Behrensdorf (Kreis Plön), ist eine Wasserleitung gebrochen. Das Trinkwasser in Stöfs muss daher laut Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau ab sofort abgekocht werden. Das Wasser wird untersucht, das soll noch bis Mittwoch dauern - erst dann kann das Wasser vorraussichtlich wieder normal getrunken werden. Andere Ortschaften sind nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2023 11:00 Uhr

SH begrüßt angekündigte Milliarden für mehr Kita-Qualität

Vier Milliarden Euro gibt’s vom Bund, damit die Betreuung in den Kindertagesstätten verbessert werden kann. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen hat das Geld für 2023 und 2024 freigegeben. Staatssekretär Johannes Albig (Grüne) aus dem schleswig-holsteinischen Familienministerium freut sich, dass das Geld jetzt fließen kann. Damit könne das Land am Betreuungsschlüssel von zwei Fachkräften pro Elementargruppe festhalten. Albig fordert aber auch, dass der Bund über das kommende Jahr hinaus mindestens genauso viel Geld für die Qualität in den Kitas ausgibt. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2023 09:00 Uhr

Letzte Konzerte auf dem Metal-Festival in Wacken

In der Nacht zum Sonntag geht das Heavy-Metal-Festival zu Ende. Mit einem Konzert von Iron Maiden gab es in Wacken Freitagabendeinen musikalischen Höhepunkt. Gegen 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen sollen die Boxen an den Bühnen verstummen. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2023 09:00 Uhr

Eine Million Euro Schaden bei Hausbrand in Flensburg

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Flensburg ist ein Schaden von schätzungsweise einer Million Euro entstanden. Die Ursache des Feuers am frühen Sonnabendmorgen ist noch unbekannt, verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Erst habe der Dachstuhl gebrannt. Die Flammen hätten auch die darunter liegende Wohnung beschädigt. Die Bewohner hätten sich alle rechtzeitig in Sicherheit gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2023 10:00 Uhr

Große Suchaktion rund um den Ratzeburger See

In der Nacht zu Sonnabend haben laut Rettungsleitstelle mehrere Personen Hilferufe auf Höhe der Jugendherberge am Ratzeburger See gehört. Polizei, Feuerwehr und DLRG suchten daraufhin mit Booten und Drohnen nach der Person. Insgesamt waren gut 70 Einsatzkräfte im Einsatz. Nach drei Stunden brachen sie die Suche aber erfolglos ab. Bisher wird in Ratzeburg niemand offiziell vermisst. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2023 09:00 Uhr

Verschärfte Grenzkontrollen in Dänemark: Kritik aus Schleswig-Holstein

An der deutsch-dänischen Grenze finden seit Sonnabend wieder verstärkt Grenzkontrollen statt - so wie seit Anfang der Woche schon in Schweden. Durch Koranverbrennungen sei in Dänemark und in Schweden die Bedrohungslage gestiegen, begründen die dänischen Behörden den Schritt. Abgeordnete des Landtags in Kiel äußerten fraktionsübergreifend Kritik an den Kontrollen. Bis zum 10. August wird an den größeren Grenzübergängen dauerhaft kontrolliert. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2023 09:00 Uhr

Rickling: Abschiebung aus Klinik nach Suizidversuch sorgt für Kritik

In Rickling (Kreis Segeberg) ist eine Frau aus Tunesien mitten in der Nacht aus einer psychiatrischen Klinik abgeschoben worden. Flüchtlingsbeauftragte sind entsetzt. Sie fordern, Abschiebungen aus Krankenhäusern zu verbieten. Laut Schleswig-Holsteins Sozialministerium ist rechtlich nichts schiefgelaufen. Grundsätzlich gehe das Aufenthaltsgesetz davon aus, dass gesundheitliche Belange einer Abschiebung nicht entgegenstehen. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 18:00 Uhr.

