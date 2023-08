Stand: 03.08.2023 12:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bisher weniger Badeunfälle als im Vorjahr

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat für dieses Jahr eine Zwischenbilanz zu Badeunfällen gezogen. Demnach sind an Schleswig-Holsteins Küsten oder Seen in den ersten sieben Monaten des Jahres weniger Menschen ertrunken als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Neun Todesfälle gab es - das sind vier weniger als im gleichen Zeitraum. Auch bundesweit ging die Zahl zurück. Die DLRG sieht den Grund im verregneten Juli. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 13:00 Uhr

Entwarnung für Trinkwasser in Hartenholm

Gute Nachrichten für die Menschen in Hartenholm (Kreis Segeberg): Ab sofort können sie ihren Wasserhahn wieder nutzen, um Trinkwasser zu zapfen, wie die stellvertretende Bürgermeisterin Melanie Tödt (CDU) mitteilte. Die Untersuchungen in einem Labor hätten gezeigt, dass das Trinkwasser frei von Schadstoffen und Bakterien sei. Seit Sonnabend mussten die Hartenholmer ihr Trinkwasser an öffentlichen Ausgabestellen abholen. Bei Bauarbeiten war zuvor eine Hauptwasserleitung beschädigt worden. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 12:00 Uhr

Niebüll: Mehrere Betrugsfälle beim Onlinebanking

Die Kripo Niebüll (Kreis Nordfriesland) warnt vor Betrug beim Onlinebanking. In mindestens zwei Fällen haben die Opfer Anrufe ihrer angeblichen Hausbank erhalten. Die Masche laut Polizei: Mit einer speziellen Software manipulieren die Täter die Telefone, sodass auf dem Display die richtige Nummer der Bank angezeigt wird. Angebliche Bankmitarbeiter erzählen dann, dass sich die Richtlinien für das Onlinebanking geändert hätten und verschicken einen Link, der es ihnen ermöglicht auf das Onlinebanking der Kunden zuzugreifen. In einem Fall wurde so laut Polizei ein fünfstelliger Betrag vom Konto abgebucht. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 11:00 Uhr

Holstein Kiel vor erstem Heimspiel der Saison

Im ersten Heimspiel der Saison erwartet Fußball-Zweitligist Holstein Kiel gleich den Tabellenführer: Greuther Fürth. Die Franken haben am ersten Spieltag den SC Paderborn mit 5:0 besiegt. Bei den "Störchen" ist die Stimmung nach dem Last-Minute-Sieg in Braunschweig aber auch sehr gut, fehlen wird übermorgen wohl nur der verletzte Abwehrspieler Timo Becker. Die Gäste werden voraussichtlich in Bestbesetzung antreten. 10.000 Tickets sind verkauft für die Partie am Sonnabend um 13 Uhr gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 11:00 Uhr

Springreit-Elite gastiert in Pinneberg

In Pinneberg trifft sich bis Sonntag die Elite des Pferdesports. 570 Pferde und 230 Reiter aus 20 verschiedenen Nationen sind beim "CSI Hof Waterkant" am Start. Veranstalterin und Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann freut sich darüber, dass ihr Turnier auch die internationale Elite nach Holstein lockt. Ein Höhepunkt ist der Große Preis von Holstein am Sonntag. Die Springreiter können sich dadurch für Olympia 2024 in Paris qualifizieren. Im vergangenen Jahr besuchten 25.000 Zuschauer das Event. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

Reparaturarbeiten sorgen für Sperrung auf L4 bei Bredstedt

Autofahrer müssen ab heute Vormittag, 11 Uhr auf der L4 zwischen Bredstedt und der Soholmbrücke (beide Kreis Nordfriesland) mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Landesstraße ist beschädigt und muss laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein repariert werden. Deswegen wird die Landesstraße von Bredstedt bis Dörpum komplett gesperrt. Die Arbeiten enden heute um 18 Uhr und werden am 7. August fortgeführt. Dann wird die Landesstraße zwischen Soholmbrück bis Lütjenholm wegen der Arbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Polizei bittet um Hinweise zu vermisster Frau

Die Polizei sucht nach einer vermissten Frau aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Die 61-jährige Sabine Z. wurde nach Polizeiangaben am vergangenen Dienstag um 13.15 Uhr das letzte Mal gesehen. Sie hat kein Handy bei sich, gilt als suizidgefährdet und braucht ärztliche Hilfe. Sie ist 178 Zentimeter groß und schlank und trug zuletzt ein weißes Sweatshirt, eine blaue Jeanshose, blaue Turnschuhen und eine braune Umhängetasche. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481/940 entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

Wacken startet in den zweiten Tag

Mit einiger Verspätung ist das Wacken Open Air (Kreis Steinburg) Mittwochabend losgegangen: Mehrere Tausend Metalheads erstürmten das völlig verschlammte Infield vor den beiden Hauptbühnen. Die Polizei spricht von einer friedlichen Nacht ohne größere Zwischenfälle. Das Musikprogramm soll ab dem Mittag weitergehen. Die Veranstalter behalten sich nach eigenen Angaben kurzfristige Änderungen vor, um auf die außergewöhnlichen Wetterbedingungen reagieren zu können. Außerdem bestätigten sie in einem Statement, dass diejenigen, die ihr Ticket nicht nutzen können, das Geld zurückbekommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

Viele Betrugsversuche am Telefon im Großraum Kiel

Laut Polizei haben unbekannte Täter in der Landeshauptstadt Kiel sowie in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde aber auch in Neumünster versucht, mit Schockanrufen oder mit einer Masche über WhatsApp Geld zu bekommen. Wer Opfer dieser Anrufe oder Nachrichten wird, sollte sich bei der Polizei melden | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:00 Uhr

Regen: Viele Stornierungen auf Campingplätzen

Das Regenwetter der vergangenen Tage und die trüben Aussichten wirken sich auch auf die Camping-Betriebe in Schleswig-Holstein aus. Laut dem Landesverband der Campingwirtschaft gibt es zahlreiche Stornierungen. Außerdem gibt es demnach grundsätzlich weniger Buchungen als in den Corona-Jahren. Denn viele Menschen, die während der Corona-Zeiten gecampt hätten, würden nun wieder ins Ausland fliegen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 06:00 Uhr

Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Schleswig-Holstein gestiegen

In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr etwa 950 Fälle akuter Kindeswohlgefährdung gezählt worden. Das sind fast vier Prozent mehr als noch 2021. Das sei erschreckend, sagt die Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes, Irene Johns. Das Problem sei auch, dass es eine hohe Dunkelziffer gebe. Johns fordert deshalb eine Kampagne gegen Kindeswohlgefährdung mit Veranstaltungen und Plakaten, um das Problem deutlich zu machen. Geld dafür erhofft sich der Kinderschutzbund vom Land. Wer den Verdacht hat, dass Kinder vernachlässigt oder misshandelt werden, soll den Kinderschutzbund oder die Polizei alarmieren. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 19:00 Uhr

Wolf verletzt Jungen aus SH in Tierpark - Polizei ermittelt

Ein Achtjähriger ist bei einem Besuch im Filmtierpark Eschede nahe Celle von einem Wolf gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Junge aus Schleswig-Holstein am Mittwoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Wolf hatte ihn in die Brust gebissen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte die Familie aus der Nähe von Husum (Kreis Nordfriesland) eine Tierbegegnung gebucht, bei der der Wolf zunächst an der Hand des Achtjährigen geschnuppert hatte. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 19:00 Uhr

Wetter in SH: Neben Regen auch trockene Abschnitte

Am Nachmittag sind viele Wolken unterwegs, die zeitweise Schauer bringen, teils auch schauerartigen, örtlich gewittrigen Regen. Daneben gibt es gelegentlich trockene Abschnitte, hin und wieder größere Auflockerungen und etwas Sonne. Vor allem in Nordfriesland und Dithmarschen lassen die Schauer vorübergehend nach. Die Höchstwerte erreichen 19 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 20 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) und Itzehoe (Kreis Steinburg). Im Süden sowie im Verlauf auf den Nordfriesischen Inseln weht ein teils frischer Wind aus Süd bis West, vor allem in Schauer- und Gewitternähe gibt es starke bis stürmische Böen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 11:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 5 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.08.2023 | 13:00 Uhr