Jetzt geht's in Wacken richtig los - Holy Ground erstürmt

Mit einiger Verspätung ist das Wacken Open Air (Kreis Steinburg) am Mittwochabend losgegangen: Mehrere Tausend Metalheads erstürmten das völlig verschlammte Infield vor den beiden Hauptbühnen. Damit ist das 32. Wacken Open Air nun auch ganz offiziell eröffnet. "Wir bedanken uns bei all denen, die wir wegschicken mussten. Euch muss klar sein: Alle, die zu Hause bleiben mussten, ermöglichen hier die Party", sagte Wacken-Mitgründer Thomas Jensen bei der Infield-Erstürmung. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 19:00 Uhr

Wacken 2023: Kein Zutritt zum Festival? Rechte der gestrandeten Metalheads

Die Metalfans, die es nicht mehr auf das Festivalgelände geschafft haben, haben einen Rechtsanspruch darauf, dass ihnen die Tickets erstattet werden. Das betont die Verbrauchterzentrale Schleswig-Holstein. Rechtsexpertin Kerstin Heid von der Verbraucherzentrale rät zudem dazu, die offiziellen Kanäle des Veranstalters zu überprüfen und auf Rückerstattungsinformationen zu warten. Sollte der Veranstalter des Wacken Open Airs nicht selbst die Erstattungen in die Wege leiten, rät Kerstin Heid, eine Mail zu verfassen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 19:00 Uhr

Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Schleswig-Holstein gestiegen

In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr etwa 950 Fälle akuter Kindeswohlgefährdung gezählt worden. Das sind fast vier Prozent mehr als noch 2021. Das sei erschreckend, sagt die Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes, Irene Johns. Das Problem sei auch, dass es eine hohe Dunkelziffer gebe. Johns fordert deshalb eine Kampagne gegen Kindeswohlgefährdung mit Veranstaltungen und Plakaten, um das Problem deutlich zu machen. Geld dafür erhofft sich der Kinderschutzbund vom Land. Wer den Verdacht hat, dass Kinder vernachlässigt oder misshandelt werden, soll den Kinderschutzbund oder die Polizei alarmieren. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 19:00 Uhr

Wolf verletzt Jungen in Tierpark - Polizei ermittelt

Ein Achtjähriger ist bei einem Besuch im Filmtierpark Eschede nahe Celle von einem Wolf gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Junge aus Schleswig-Holstein am Mittwoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Wolf hatte ihn in die Brust gebissen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte die Familie aus der Nähe von Husum (Kreis Nordfriesland) eine Tierbegegnung gebucht, bei der der Wolf zunächst an der Hand des Achtjährigen geschnuppert hatte. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 19:00 Uhr

Mehr illegaler Welpenhandel in SH und Hamburg

Illegaler Welpenhandel boomt seit der Corona-Pandemie in Schlewig-Holstein und Hamburg. Laut Sina Hanke, der ehemaligen hauptberuflichen Tierschutzinspektorin und ersten Vorsitzenden eines Tierschutzvereins aus Rellingen (Kreis Pinneberg), häufen sich die Fälle: Während sie und ihre Mitstreiter früher drei- bis viermal im Jahr im Einsatz gegen illegalen Welpenhandel waren, seien es mittlerweile bis zu vier Einsätze pro Tag. Aktuell steht eine 28-Jährige in Reinbek (Kreis Stormarn) vor Gericht. Die Angeklagte soll in acht Fällen schwer kranke Hundewelpen angeboten haben. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

Schleifähre Missunde steht bis einschließlich Freitag still

Die Schleifähre Missunde bleibt vorerst bis einschließlich Freitag außer Betrieb. Am Dienstag ist ein Schaden an der Klappe der Schleifähre zwischen Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) und Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) entdeckt worden, der laut dem Pächter der Fähre, Rüdiger Jöns, jetzt repariert wird. Freitagabend soll feststehen, wann die Schleifähre wieder fahren kann. Wegen der zusätzlich verzögerten Bauarbeiten an der Klappbrücke Lindaunis müssen Verkehrsteilnehmer vorerst Umwege über Schleswig oder Kappeln in Kauf nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

Feuerwehr übergibt ausgebranntes Getreidesilo bei Brunstorf an Betreiber

Etwa 48 Stunden nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Getreidesilo in Brunstorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag abgerückt. Die Einsatzkräfte hatten an dem Silo noch eine Brandwache gehalten. In der Spitze waren am Montag 200 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt. In dem Silo waren 200 Tonnen Getreide gelagert, das aus unbekannter Ursache nach einer Verpuffung in Flammen aufgegangen war. Durch das Feuer wurden auch Mobilfunkantennen beschädigt, die auf dem Gebäude standen. Seitdem ist der Empfang in der Region um Brunstorf teilweise gestört. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

Regen: Viele Stornierungen auf Campingplätzen

Das Regenwetter der vergangenen Tage und die trüben Aussichten wirken sich auch auf die Camping-Betriebe in Schleswig-Holstein aus. Laut dem Landesverband der Campingwirtschaft gibt es zahlreiche Stornierungen. Außerdem gibt es demnach grundsätzlich weniger Buchungen als in den Corona-Jahren. Denn viele Menschen, die während der Corona-Zeiten gecampt hätten, würden nun wieder ins Ausland fliegen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:00 Uhr

A1 zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Ratekau gesperrt

Die A1 wird Mittwochabend ab 19 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Ratekau (Kreis Ostholstein) in Richtung Norden voll gesperrt. Grund ist eine Sanierung der Fahrbahn, teilte die Autobahn GmbH in Lübeck mit. Am Donnerstag um 5 Uhr früh soll die Sperrung wieder aufgehoben werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 15:00 Uhr

Wacken Open Air-Veranstalter: "Tickets werden refundiert"

Wacken-Mitgründer Thomas Jensen sagte im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein: "Die Tickets werden refundiert, das ist ganz klar." Wie die Rückerstattungen technisch abgewickelt werden, steht noch nicht fest. Wegen des vielen Regens dürfen keine weiteren Fans mehr auf das Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken (Kreis Steinburg). Kurz vor dem Start teilte das Festival Mittwoch früh bei Instagram mit, die "vernünftige Besucherkapazität" sei angesichts der Wetterlage erreicht. Es gibt Ausnahmen: Wacken-Besucher, die seit dem Anreisestopp auf der Ausweichfläche "Hungriger Wolf" auf dem ehemaligen Flugplatz bei Itzehoe warten, dürfen noch anreisen. Zudem werden Bus- und Zugreisende bei der Anreise unterstützt, heißt es auf der Festival-Homepage. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 12:00 Uhr

Tote Frau nach Feuer in Weddingstedt im Kreis Dithmarschen

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben Mittwochmorgen die Leiche einer 65 Jahre alten Frau aus einem Wohnhaus in Weddingstedt (Kreis Dithmarschen) nördlich von Heide geborgen. Der Brand war laut Polizei gegen 5.20 Uhr im Dachstuhl des Einfamilienhauses ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten den Sohn der Verstorbenen, der in einem Anbau lebte, retten. Der 42-Jährige blieb unversehrt. Die Kripo Heide hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Todesursache der Frau sowie die Brandursache sind aktuell noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 12:00 Uhr

Anschlussstellen Leezen auf A21 vorerst gesperrt

Die A21 wird in Richtung Norden zwischen Leezen und Schwissel (beide Kreis Segeberg) saniert. Dafür sind die Anschlusstellen Leezen gesperrt. Das teilt die zuständige Autobahn GmbH Nord mit. In zwei Wochen soll die Abfahrt wieder freigegeben werden. Die Auffahrt bleibt weiter gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

Christo-Ausstellung auf Schloss Gottorf lockt Besucher an

Die Christo-Ausstellung "Paris. New York. Grenzenlos" auf Schloss Gottorf hat die 20.000-Besucher-Marke geknackt. Das teilte die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen mit. Die umfangreiche Schau ist seit März in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) zu sehen und zeichnet mit rund 80 Werken die künstlerische Entwicklung von Christo und Jeanne-Claude seit den 1950er Jahren bis zu Christos Tod im Mai 2020 nach. Sie präsentiert die wichtigsten Projekte des Künstlerpaares. Die Ausstellung bleibt noch bis zum 3. September in Schleswig. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

B200 nach Unfall stundenlang gesperrt

Bei einem Unfall auf der B200 bei Janneby (Kreis Schleswig-Flensburg) haben sich am Dienstag sechs Menschen verletzt - einer davon schwer. Nach Polizeianagben war ein Auto mit Anhänger am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengeprallt. Dieser wiederum kollidierte danach noch mit zwei weiteren Autos. Die B200 war bis etwa 22 Uhr Höhe Süderzollhaus komplett gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

Feuer in Akku-Geschäft in Elmshorn

Bei einem Feuer in einem Geschäft für Akkus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist am Dienstagabend ein Mensch leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr wurden sieben Menschen aus Wohnungen über dem brennenden Laden gerettet. Weil der Fluchtweg über das Treppenhaus zu stark verqualmt war, wurde dafür eine Drehleiter eingesetzt. Die in dem Laden gelagerten Akkus mussten nach dem Löschen der Flammen in mit Wasser gefüllten Stahlwannen gekühlt werden. Brandursache und Schadenshöhe sind noch ungeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 06:00 Uhr

Regen stoppt Getreideernte in SH

Das Regenwetter der vergangenen Wochen sorgt bei den Getreidebauern in Schleswig-Holstein für Probleme. Die Ernte ist deutlich ins Stocken geraten, teilte die Landwirtschaftskammer mit. Roggen, Weizen und auch der Raps sind so nass, dass die eigentlich reifen Pflanzen aktuell nicht gedroschen werden können. Zum einen sind die Erntemaschinen zum Teil nicht dazu in der Lage. Zum anderen ist eine maschinelle Trocknung sehr teuer und energieintensiv, erklärte der Kreisbauernverband Herzogtum Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Dichte Wolken mit Schauern und Gewittern

Heute Abend ist es meist stark bis dicht bewölkt und mit zeitweisem Regen, später wechseln sich bewölkte trockene Phasen mit Schauern und einzelnen kräftigen Gewittern ab. Der Wind weht dazu schwach bis mäßig, an der Nordsee gelegentlich frischaus südlichen Richtungen, in Schauer- und Gewitternähe stark böig auffrischend. In der Nacht gibt es nur selten größere Auflockerungen und zeitweise Regen, mit vereinzelten Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 16 auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 14 Grad in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Im südlichen Binnenland gibt es starke Böen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:00 Uhr

