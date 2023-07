Stand: 31.07.2023 06:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

B5 bei Hemmingstedt ab Montag lange gesperrt

Autofahrer an der Westküste müssen sich seit Montagfrüh auf Verkehrsbehinderungen im Bereich Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) einstellen. Die B5 ist in Höhe der Raffinerie für vier Wochen gesperrt. Grund für die Sperrung ist, dass zwei Brücken saniert werden müssen. Zwei Umleitungen sind ausgeschildert. Autofahrer sollten etwa 30 Minuten mehr Zeit einplanen. Die Sanierung der beiden Brücken über die B5 soll laut einem Sprecher des Amtes Heider Umland am 25. August - dem letzten Tag der Sommerferien - abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 06:00 Uhr

Lübeck: Letztes Wrackteil von Trave-Kutter wird geborgen

Seit knapp zwei Monaten wird in der Trave in Lübeck ein versunkenes Handels-Schiff geborgen. Die Aktion kommt gut voran. Heute soll das letzte Wrackteil - ein rund fünf Meter langes Ruderblatt - aus dem Wasser gehoben werden. Außerdem befinden sich noch 70 Fässer der ehemaligen Ladung in der Fahrrinne, sagte eine Sprecherin der Stadt. Die Bergung hat den Angaben zufolge rund zwei Millionen Euro gekostet. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 06:00 Uhr

Travemünder Woche zieht Bilanz - Wetter sorgte für weniger Gäste

Die geplante Neuaufstellung der 134. Travemünder Woche ist dem Veranstalter zufolge teilweise gelungen. Während auf dem Wasser die Regatten ohne große Ausfälle verliefen, sorgte das wechselhafte Wetter an Land für weniger Gäste: Die erhofften 500.000 Besucher blieben aus. Die Polizei hatte weniger Einsätze als in der Vor-Corona-Zeit. Der Lübecker Yacht-Club war zufrieden, da weit mehr als 80 Prozent der geplanten Regatten aller internationalen Meisterschaften durchgeführt werden konnten. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 06:00 Uhr

Holstein Kiel startet mit Sieg in die neue Saison

Die Kieler "Störche" sind am Sonntag mit einem 1:0 in Braunschweig in die neue Saison gestartet. Der Treffer für die Kieler fiel dabei erst in der Nachspielzeit. Die Braunschweiger mussten nach einer Gelb-Roten Karte rund 40 Minuten in Unterzahl spielen. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Bewölkt mit Regen

Heute ist es besonders in den südlichen Landesteilen oft bedeckt mit Regen. Nach Norden hin ist neben Schauern und Gewittern etwas Sonne möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Plön und 19 Grad auf Nordstrand (Kreis Nordfriesland). Es weht schwacher bis mäßiger Süd- bis Westwind - Schauer- und Gewitterböen sind möglich. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 06:00 Uhr

