Tennis: Noha Akugue heute im Finale der European Open

Die 19-Jährige Noma Noha Akugue aus Reinbek kann ihre Erfolgsgeschichte beim Tennis-Turnier in Hamburg heute fortsetzen. Sie siegte gestern am Rothenbaum im Halbfinale gegen die Russin Diana Schnaider mit 6:3, 6:3 und hat damit ihr erstes Finale bei der WTA-Tour erreicht. Im Endspiel trifft sie heute um 13:30 Uhr auf die 32-jährige Linkshänderin Arantxa Rus aus den Niederlanden. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2023 10:00 Uhr

Kiel: Feuerwehrleute retten Mann aus dem Wasser

Feuerwehr und Rettungsdienst haben heute am frühen Morgen einen Mann aus der Kieler Förde gezogen. Nach Angaben der Leitstelle wurden die Einsatzkräfte gegen 4 Uhr zur Reventlouwiese gerufen. Sie entdeckten den Mann auf dem Grund der Förde, holten ihn aus dem Wasser und reanimierten ihn. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus in Kiel gebracht. Warum der Mann ins Wasser fiel, ist bisher unklar. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2023 10:00 Uhr

Hartenholm zurzeit ohne Wasser

In Hartenholm (Kreis Segeberg) gibt es seit gestern Abend 18 Uhr kein Wasser mehr. Bei Elektroarbeiten sei die Hauptwasserleitung kaputt gegangen, teilte die Gemeinde mit. Seitdem werde versucht, die Leitung zu reparieren. Wie lange die Reparaturen dauern werden, ist unklar. Heute Morgen um 7:30 Uhr hat sich ein Krisenstab getroffen, um zu klären, wie die rund 1.950 Menschen in Hartenholm mit Frisch-und Brauchwasser versorgt werden können. Im Anschluss wurden mehrere Standorte eingerichtet, an denen Wasser für alle verteilt werden soll. Eine Trinkwasser-Entnahmestelle befindet sich in der Dorfstraße 5 (Arztpraxis), Brauchwasser-Entnahmestellen ebenfalls in der Dorfstraße 5 (Arztpraxis) sowie am Wiesendamm 1 (Feuerwehrgerätehaus), in der Dorfstraße 40 (Logopack, Mitarbeiterparkplatz), in der Hofstraße 1 (Fallmeier) und am Schwarzen Eck 9 (Lawerenz). Außerdem verteilen etwa 50 Feuerwehrleute Wasser. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2023 11:00 Uhr

Viele Pflegedienste warten auf Geld der Sozialämter

Ein Platz im Pflegeheim in Schleswig-Holstein kostet in der Regel mehrere tausend Euro pro Monat. Für viele Menschen, die sich das nicht leisten können, übernimmt das Sozialamt die Kosten. Allerdings: Viele Sozialämter zahlen ihre Rechnungen offenbar nicht, zahlreiche Einrichtungen im Land warten auf Geld. Das geht aus einer Umfrage des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste hervor. Der Verband beklagt, dass die Pflegedienste in Schleswig-Holstein auf insgesamt rund 20 Millionen Euro der Sozialämter warten. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2023 09:00 Uhr

A24 bei Reinbek nach LKW-Unfall lange gesperrt

Ein Lkw-Unfall auf der A24 bei Reinbek (Kreis Stormarn) hat für eine etwa neunstündige Sperrung der Autobahn in Richtung Hamburg gesorgt. Laut Polizei war der Laster, der Joghurtdressing geladen hatte, aus ungeklärter Ursache gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Die gesamte Fahrbahn musste von dem ausgelaufenen Dressing gereinigt werden. Erst kurz nach Mitternacht war die Fahrbahn zwischen Reinbek und dem Kreuz Hamburg-Ost wieder vollständig frei. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2023 10:00 Uhr

