Abschied von Heide Simonis - Trauerfeier in Kiel

Schleswig-Holstein nimmt heute Abschied von Heide Simonis. Die Trauerfeier für die frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin findet ab 11 Uhr in der Petruskirche in Kiel statt. Zahlreiche Wegbegleiter aus Politik, Kultur, Vereinen und Verbänden und der Verwaltung werden kommen. Für die Bundesregierung wird Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vertreten sein - für die SPD-Parteispitze die Bundesvorsitzende Saskia Esken. Redner sind der frühere Ministerpräsident Björn Engholm, der jetzige Regierungschef Daniel Günther (CDU) und die Landesvorsitzende der SPD Serpil Midyatli. Nach der Trauerfeier soll Simonis im engsten Familienkreis beigesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:00 Uhr

Grundsteuererklärung: knapp 90 Prozent in SH eingereicht

Fast jede zehnte Grundsteuererklärung fehlt noch in Schleswig-Holstein. Laut Finanzministerium sind bis zum 23. Juli etwa 1,12 Millionen Erklärungen eingegangen - fast ein halbes Jahr nach Ablauf der Frist entspricht das einer Quote von 89,2 Prozent. Wer seine Erklärung noch nicht abgegeben hat, wird dem Ministerium zufolge zunächst mit einem Schreiben erinnert. Danach drohen Verspätungszuschläge und Zwangsgelder. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 06:00 Uhr

Kiel: Neuer Eigentümer für Einkaufszentrum Nordlicht

Das Einkaufszentrum Nordlicht in Kiel bekommt einen neuen Eigentümer. Wie genau der Umbau aussehen wird, ist noch unklar - trotzdem erhofft sich Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) dadurch schon jetzt neuen Schwung für das Zentrum. Und er will mehr Anreize für Händler und Kunden schaffen, mit einer generellen Umgestaltung der Holstenstraße samt Nordlicht-Gebäude: "Die Mischung soll auch etwas interessanter, etwas bunter werden", sagt Kämpfer. Man wolle etwas unverwechselbares schaffen. Die Industrie- und Handelskammer zu Kiel hält diese gemischte Nutzung für den richtigen Weg, um die Innenstadt wieder mehr zu beleben. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 06:00 Uhr

Karstadt-Filiale in Lübeck schließt

Das Warenhaus Karstadt in Lübeck wird in einigen Monaten für immer schließen. Das berichten die Lübecker Nachrichten. Der Konzern und der Vermieter des Traditionsstandortes in der Hansestadt konnten sich offenbar nicht einigen, wie es künftig hätte weitergehen können. Der Warenhaus-Konzern hat anschließend den Mietvertrag gekündigt - Ende Januar nächsten Jahres soll das Haus schließen. 90 Beschäftigte sind von der Entscheidung betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 06:00 Uhr

WTA-Turnier in Hamburg: Akugue aus Reinbek im Halbfinale

Noma Noha Akugue hat beim Tennis-Turnier in Hamburg überraschend das Halbfinale erreicht. Die 19-Jährige aus Reinbek (Kreis Stormarn) bezwang am Donnerstag bei der Sandplatzveranstaltung am Rothenbaum die Italienerin Martina Trevisan mit 5:7, 6:4, 7:5 und steht erstmals in ihrer Karriere in einem WTA-Halbfinale. Akugue überzeugte nach den bislang starken Auftritten auch gegen Trevisan. Trotz des verlorenen ersten Satzes blieb die Weltranglisten-207-te dran und glich aus. Im Entscheidungsdurchgang entwickelte sich ein Kampf um jeden Punkt. Mit 7:5 holte sich Akugue den Satz und konnte ihr Glück kaum fassen. Mit Tränen in den Augen freute sich das Talent mit dem jubelnden Hamburger Publikum. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 20:00 Uhr

Messerangriff in Kiel: Mordanklage endet mit Freispruch

Nach einem Messerangriff in einer Obdachlosenunterkunft hat das Landgericht in Kiel einen 26-Jährigen freigesprochen. Die Kammer ordnete laut einem Sprecher aber an, ihn in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung hatten das gefordert. Laut Staatsanwaltschaft hatte der 26-Jährige im Dezember vergangenen Jahres nachts mit einem Küchenmesser zehn Mal auf einen schlafenden Mitbewohner eingestochen. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 19:00 Uhr

Wetter in SH:

Heute ist es zeitweise stark bewölkt mit einigen Schauern und einzelnen Gewittern - daneben besonders an Nord- und Ostsee Aufheiterungen und trockene Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) bis 22 Grad in Bad Oldesloe (Kreis Stromarn). Es weht schwacher südlicher bis westlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 06:00 Uhr

