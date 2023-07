Stand: 27.07.2023 06:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vier Verletzte nach Unfall auf A7

Auf der A7 hat es am späten Mittwochabend in Höhe Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) einen Unfall mit Fahrerflucht gegeben. Laut Polizei war ein Auto aus noch ungeklärter Ursache in Richtung Süden von der Straße abgekommen - es überschlug sich und geriet in Brand. Zwei weitere Autos konnten nicht rechtzeitig stoppen und prallten zusammen - drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der 38 Jahre alte Fahrer des brennenden Autos flüchtete. Durch eine groß angelegte Suchaktion mit einem Hubschrauber und Hunden konnte die Polizei den Fahrer ausfindig machen, er kam verletzt ins Krankenhaus. Die A7 war in Höhe Henstedt-Ulzburg in Richtung Hamburg mehrere Stunden komplett gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 06:00 Uhr

Brennendes Frachtschiff in der Nordsee - Lage stabil

Die Lage desbrennenden Autofrachters in der Nordsee ist zurzeit stabil. Das meldet die niederländische Küstenwache. Spezialisten eines Bergungsunternehmens seien mit einem Hubschrauber über das Schiff geflogen, um die Situation zu bewerten. Das Feuer sei aber noch immer nicht unter Kontrolle. Das Frachtschiff war in Bremerhaven gestartet - vor der Küste Amelands brach dann in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer aus. Als Brandherd wird eines der E-Autos an Bord vermutet. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 06:00 Uhr

ATP Hamburg: Akugue aus Reinbek im Viertelfinale

Beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum hat die 19-jährige Noma Noha Akugue aus Reinbek (Kreis Stormarn) einen besonderen Erfolg gefeiert. Die Wildcard-Starterin steht im Viertelfinale und feiert damit ihren bislang größten Karriere-Erfolg. Sie schlug die Australierin Storm Hunter mit 0:6, 7:6, 6:4. Ebenfalls durchsetzen konnte sich Lokalmatador Alexander Zverev. Der Hamburger gewann gegen Maximilian Marterer mit 6:3 und 7:5. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 06:00 Uhr Indoor-Zentren melden Besucheranstürme Indoor-Aktivitäten sind in Schleswig-Holstein aktuell besonders beliebt. Wegen des durchwachsenen Wetters melden unter anderem das Multimar Wattforum in Tönning (Kreis Nordfriesland), das Meereszentrum Fehmarn (Kreis Ostholstein) und das Erlebniszentrum Naturgewalten auf Sylt einen Besucheransturm. Die Dünen-Therme in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) hat bereits Schilder mit den entsprechenden Wartezeiten an den Warteschlangen aufgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 05:30 Uhr

Abtreibungen: Ärzte in SH werden bedroht

In Schleswig-Holstein wird jeder siebte Gynäkologe bedroht, der Schwangerschaftabbrüche anbietet. Das hat eine Recherche von NDR Schleswig-Holstein ergeben. Die Dunkelziffer sei hoch, weil viele Angst vor Bedrohungen haben, erklärt die Vorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärzte, Doris Scharrel: Wer öffentlich auf die ärztliche Leistung eines Abbruchs hinweist, gerät laut der Vorsitzenden offenbar besonders ins Visier der Abtreibungsgegner. Demnach informieren nur 10 von 77 Ärzten im Land aktiv darüber, dass bei ihnen medikamentöse oder operative Schwangerschaftsabbrüche angeboten werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 06:00 Uhr

Lippingau: Kreis sucht weiter nach Ursache für Fischsterben

Das Fischsterben in der Lippingau bleibt weiter ungeklärt. Der Kreis Schleswig-Flensburg hat nach eigenen Angaben noch keine Hinweise auf den Verursacher. Aktuell steht nach Angaben der Kreisverwaltung eine 300 Hektar große Fläche in der Nähe von Sterup im Fokus. Dort sollen bis Ende der Woche mehrere landwirtschaftliche Betriebe überprüft werden.

Wetter in SH: Wolken und Regen

Heute ist es wechselnd bewölkt, abschnittsweise auch mit heiteren Phasen. Später wird es zunehmend stark bis dicht bewölkt und im Laufe des Nachmittags kommt von der Elbe und Nordsee her Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg) und 20 Grad in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein). Es weht ein schwacher bis mäßiger Süd- bis Südostwind. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.07.2023 | 06:00 Uhr