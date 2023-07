Stand: 25.07.2023 08:41 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Prozess um illegalen Welpenhandel beginnt am Amtsgericht Reinbek

Eine 28-Jährige muss sich von heute an vor dem Amtsgericht Reinbek (Kreis Stormarn) verantworten. Ihr werden Betrug und Straftaten gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen. Tiere, die die Frau verkauft haben soll, waren laut Anklage zum Teil nicht geimpft und gechipt. Außerdem waren die Welpen nach Information von NDR-Schleswig-Holstein viel zu früh von ihren Müttern getrennt worden. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 08:00 Uhr

Hunderte Einsätze nach Unwetter im Süden von Schleswig-Holstein

Eine Unwetterfront hat gestern Abend im Süden und Südosten Schleswig-Holsteins für mehr als 300 Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei aber niemand. Besonders viele Einsätze hatte die Feuerwehr laut Leitstelle im Kreis Stormarn sowie in den Städten Pinneberg, Rellingen (beide Kreis Pinneberg) und Norderstedt (Kreis Segeberg). Oft mussten Feuerwehr und Polizei dabei umgestürzte Bäume beseitigen und vollgelaufene Keller leerpumpen. In Tangstedt (Kreis Stormarn) haben Einsatzkräfte einen Mann aus seinem Auto befreit, nachdem ein Baum auf den Wagen gestürzt war. Auf der A1 bei Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) krachte ein Smart in die Leitplanke, als der Fahrer versuchte, der überschwemmten Fahrbahn auszuweichen. In beiden Fällen blieben die Fahrer unverletzt. In Reinfeld (Kreis Stormarn) drückte das Wasser mehrere Gullideckel nach oben und das Dach eines Wohnhauses drohte einzustürzen, weil sich zu viel Wasser darauf gesammelt hatte. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 06:00 Uhr

Flensburg: Ausgebüxte Rinder beschäftigen Polizei stundenlang

Zwei ausgebrochene Highland-Rinder haben in Flensburg am Abend für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Zeitweise musste die Bahnhofstraße und der Carlisle Park abgesperrt werden. Nach knapp zwei Stunden konnte eines der Rinder nach Polizeiangaben in der Nähe des Bahnhofs mit einem Gewehr betäubt und anschließend vom Besitzer abtransportiert werden. Auch bei dem anderen Tier gab es später Entwarnung: Es hatte sich zwischenzeitlich einer anderen Rinderherde in Nähe der Osttangente angeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 08:00 Uhr

Brückensanierung: Sperrung der A1 bei Reinfeld

Die Autobahn 1 bei Reinfeld (Kreis Stormarn) muss für Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke für 15 Stunden voll gesperrt werden. Zwischen dem Autobahnkreuz Lübeck und den Anschlussstellen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) geht von heute Abend ab 19 Uhr bis morgen früh um 10 Uhr in beiden Richtungen nichts mehr. Die Anschlussstelle Reinfeld ist schon seit gestern Abend gesperrt. Im März war die A1 bei Reinfeld für den Abriss der Brücke fast drei Tage voll gesperrt. In der nächsten Bauphase werden jetzt die Stahlträger für die neue Brücke eingesetzt. Die Autobahn GmbH empfiehlt Reisenden das Gebiet zu umfahren: in Fahrtrichtung Süden ab dem Autobahnkreuz Lübeck über die A20 und in Richtung Norden ab dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost über die A24. In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag sowie Donnerstag auf Freitag werden dann nochmal einzelne Fahrstreifen für weitere Arbeiten gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 06:00 Uhr

Endstation Grenze: Dänische Bahn fährt nur noch bis 2028 nach Flensburg

Die dänische Staatsbahn hat angekündigt, ab 2028 keine Züge mehr über die Grenze zu schicken. In der Grenzregion treffen diese Pläne auf Unverständnis. Nun sollen nach Möglichkeit deutsche Züge zum Einsatz kommen. Eine Verbindung mit deutschen Zügen bis nach Tingleff gut zehn Kilometer hinter der Grenze könnte eine Lösung sein. Das würde einen Umstieg mehr bedeuten, bislang waren Großstädte wie Aarhus oder Kopenhagen mit nur einem Mal Umsteigen erreichbar. Landesverkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) spricht von einem "Riesenrückschritt für den Bahnverkehr zwischen den Ländern" - und hofft nun auf positive Verhandlungen mit Dänemark. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 07:00 Uhr

Wetter: wechselhaft, ein Mix aus Sonne und Wolken - vereinzelt auch Schauer

Die Sonne zeigt sich heute wieder häufiger - bis zu zehn Stunden. Am längsten scheint sie im Osten von Schleswig-Holstein. Dennoch kann es vereinzelt regnen - gebietsweise auch Gewitter. Höchstwerte 18 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 20 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee gelegentlich frischer West- bis Nordwestwind, vor allem in Küstennähe sowie bei Schauern und Gewittern starke bis stürmische Böen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.07.2023 | 06:00 Uhr