Bargteheide: Reparatur an Gaslecks soll heute fertig werden

Die Reparaturarbeiten an mehreren Gaslecks in Bargteheide im Kreis Stormarn sollen noch heute abgeschlossen werden. Nach Informationen der Polizei musste die zuständige Schleswig-Holstein Netz AG die Arbeiten wegen anderer Notfälle unterbrechen, Am Sonnabendnachmittag soll es weitergehen. Bis alles fertig ist, bleibt die Straße "Lohe" und einige Straßen drum herum für Autos gesperrt. Die Gaslecks waren gestern bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Personalmangel in der Gastronomie

Von Sylt bis Laboe (Kreis Plön) steht zurzeit trotz Hochsaison häufig "Heute geschlossen" an den Türen von Gastronomiebetrieben. Denn nach wie vor fehlen in vielen Restaurants Fachkräfte. Das muss sich ändern, sagt Lutz Frank vom Deutschen- Hotel und Gaststättenverband Schleswig-Holstein. "Wir müssen den Mitarbeitern sowohl im Service als auch in der Küche mehr Wertschätzung geben." Diese Wertschätzung müsse sich in vernünftigen Dienstplänen und guter Bezahlung ausdrücken. Laut Dehoga müssen sich Restaurantgäste aber auch in Zukunft auf unregelmäßige Öffnungszeiten in der Gastronomie einstellen. Und auf höhere Preise, damit die Beschäftigten der Branche auch gut bezahlt werden können. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2023 11:00 Uhr

Kieler Klimaforscher: Klimawandel noch aufhaltbar

Trotz erschreckender Nachrichten über immer häufigere Hitzewellen, Waldbrände und Unwetter: Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif hält den Kampf gegen die Erderwärmung nicht für aussichtslos. Das machte er einem Interview mit der Deutschen Presseagentur deutlich. Der "Point of no return" sei noch nicht erreicht, sagte Latif - also der Punkt, an dem der Klimawandel unaufhaltbar ist. Mit dieser Aussage reagiert der Kieler Wissenschaftler auf die jüngste Warnung von UN-Generalsektretär António Guterres. Laut ihm sei der Klimawandel nun außer Kontrolle. Latif hält dagegen: Noch sei es möglich die globale Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, sagte er der dpa. Trotzdem warnt der Kieler: Das vergangene Jahr sei der bisher wärmste Sommer in Europa gewesen seit Beginn der Aufzeichnungen. Schon jetzt hat sich die Erde nach Angaben des Weltklimarates um etwa 1,1 Grad aufgeheizt, in Deutschland sind es sogar 1,6 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2023 10:00 Uhr

Verkehrsunfall mit Gülle-Anhänger

Bei Wanderup im Kreis Schleswig-Flensburg hat sich am Freitagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei fuhr auf der B200 ein Traktor mit einem Gülleanhänger, als plötzlich der Gülle-Verteiler an der Seite ausklappte. Ein entgegenkommendes Auto krachte in den Verteiler, der Fahrer verletzte sich dabei schwer. Der 28-Jährige aus dem Kreis Nordfriesland kam ins Krankenhaus. Wieso der Gülle-Verteiler ausklappte, ist laut Polizei noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2023 09:00 Uhr

Mehr Geld für Meeresschutz

Die Meere vor unserer Haustür sind ein wichtiger CO2 Speicher. Gleichzeitig sind sie aber auch überdüngt, leergefischt und voll mit Weltkriegsmunition. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat angekündigt, im kommenden Jahr 630 Millionen Euro in ihren Schutz zu investieren. Damit würde in Deutschland so viel Geld wie noch nie für den Meeresschutz ausgegeben. Das Geld dafür soll aus der Versteigerung von Lizenzen für Windkraftanlagen im Meer kommen. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2023 08:00 Uhr

Neues Punk-Protestcamp auf Sylt

Die Punks kehren zurück nach Sylt. Nachdem das Protestcamp am Rathausplatz in Westerland im vergangenen Jahr monatelang für Unruhe sorgte, hat der Kreis Nordfriesland nun eine Neuauflage genehmigt - los geht es schon am Montag. Mit ähnlichen Zuständen wie im vergangenen Jahr ist auf der Insel aber nicht zu rechnen. Laut Kreissprecher Hans-Martin Slopianka gehen die Organisatoren der Aktion von 20 bis 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Die Auflagen für das Protestcamp: Pro 15 Personen muss eine Toilette aufgestellt werden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen Mittagsruhe und ab 22 Uhr Nachtruhe einhalten. Außerdem wird die örtliche Müllabfuhr einen Abfallcontainer auf die Wiese stellen. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2023 08:00 Uhr

Travemünder Woche hat begonnen

In Travemünde hat wieder die sogenannte fünfte Jahreszeit begonnen. Am Freitagabend wurde die 134. Travemünder Woche eröffnet. Bis zum 30. Juli kämpfen laut Veranstalter rund 1.400 Seglerinnen und Segler aus 30 Nationen um Pokale und Preisgelder. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2023 08:00 Uhr

ADAC erwartet staureiches Wochenende

Bis auf Bayern und Baden-Württemberg haben nun alle Bundesländer Sommerferien. Das heißt: Es ist auch in Schleswig-Holstein und Hamburg wieder ziemlich voll auf den Straßen - der ADAC erwartet eines der Stau-reichsten Wochenenden in diesem Sommer. Die Staus werden vor allem auf den Urlaubsautobahnen A1 und A7 erwartet. Der ADAC rät dazu, möglichst früh oder spät am Tage loszufahren, oder erst ab Mitte nächster Woche. Wenn das nicht möglich ist und man doch in einen Stau gerät, sollte man zumindest das Auto vollgetankt haben und an genügend Verpflegung denken. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 17:00 Uhr

Wetter: Schauer und Dauerregen

Am Sonnabend ist es in Schleswig-Holstein wechselhaft. Am Mittag zieht von der Nordsee her mehr Wolken auf. Es bleibt regnerisch, teilweise mit Dauerregen, dazu Windböen und an der See stürmischen Böen. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2023 08:00 Uhr

