Stand: 21.07.2023 06:41 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

AKN-Bahnhof Bönningstedt früher als geplant wieder geöffnet

Die Sanierungsarbeiten am Bahnhof in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) sind früher abgeschlossen worden, als ursprünglich geplant. Deshalb kann der Bahnhof früher wieder von Zügen angefahren werden. Die Bahnsteige wurden erhöht und verlängert. Für den Ausbau der S-Bahnlinie S21 war der AKN-Streckenabschnitt seit Januar gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 09:00

Heizkostenzuschuss: Mehr als 8.000 Anträge in SH

Seit Anfang Mai sind in Schleswig-Holstein laut Verbraucherschutzministerium etwa 8.650 Anträge für Heizkostenzuschüsse gestellt worden. 6.000 davon hat das Land bereits bewilligt und mehr als zwei Millionen Euro ausgezahlt. Beantragen kann den einmaligen Zuschuss jeder Privathaushalt, bei dem sich die Heizkosten mit bestimmten Brennstoffen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 mindestens verdoppelt haben. Das Land erstattet dann 80 Prozent der Mehrkosten, die über die Verdopplung hinausgehen. Noch bis Mitte Oktober können die Härtefallhilfen beantragt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:00

SUV stürzt nach Verfolgungsjagd in Flensburg auf Bahngleise

Nach einer Verfolgungsjagd in Flensburg sucht die Polizei mit vielen Beamten nach dem Fahrer eines weißen SUV. Gegen 2 Uhr in der Nacht zum Freitag wollte die Polizei den Fahrer kontrollieren. Dieser floh und stürzte mit dem gestohlenen Fahrzeug auf Höhe Husumer Straße mehrere Meter tief auf die Bahngleise. Polizei und Rettungskräfte suchen nun unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Autofahrer. Da bei dem Unfall auch die Oberleitungen beschädigt wurden, fahren zwischen Schleswig und Flensburg Busse statt Züge. Wann die Strecke wieder befahren werden kann, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:00 Uhr

Travemünder Woche startet

Im Ostseebad Travemünde beginnt heute die 134. Travemünder Woche. Mit dem traditionellen Kommando "Heißt Flagge" wird Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) am Abend die Segelsportveranstaltung samt Volksfest eröffnen. Bis zum 30. Juli werden nach Abgaben der Veranstalter rund 1.500 Segler aus 30 Nationen um Pokale und Preisgelder kämpfen. Besucher an Land erwartet ein in Teilen neu strukturiertes Programm, mit Fischer- statt Bayerndorf und Riesenrad am Strand. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 07:00 Uhr

Weitere Zeugenbefragungen im Brokstedt-Prozess

Im Prozess um die Messerattacke von Brokstedt sollen laut Landgericht Itzehoe heute weitere Fahrgäste aussagen. An den vergangenen beiden Verhandlungstagen hatten Polizisten und Reisende bereits ausführlich geschildert, wie sie den Einsatz und den Tatablauf erlebt hatten. Dem Angeklagten wird Mord in zwei Fällen und versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 06:30

Versorger in SH senken Preise für Strom und Gas

Versorgungsbetriebe in Schleswig-Holstein wollen ihre Preise für Gas und Strom wieder senken. Bei den Stadtwerken Schleswig-Holstein gehen die Preise ab August nach Angaben des Unternehmens um etwa 18 Prozent zurück. Strom kostet dann knapp 49 Cent pro Kilowattstunde, Gas etwa 14 Cent. Auch EON und die Stadtwerke Flensburg haben angekündigt, ihre Preise deutlich senken zu wollen. Die Stadtwerke Kiel dagegen bleiben bei ihren Preisen, die bereits unterhalb der Energiepreisbremsen liegen. Das trifft laut Verbraucherzentrale mittlerweile auf jeden dritten Grundversorger im Land zu. Die Verbraucherzentrale geht jedoch davon aus, dass die Preise für Strom und Gas zum Winter hin wieder leicht ansteigen. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 06:00 Uhr

Klimaschutzprogramm bis 2030 vorgestellt

Die Landesregierung will Schleswig-Holstein bis zum ersten klimaneutralen Bundesland machen. Einen Fahrplan bis 2030 haben die unterschiedlichen Ministerien jetzt erarbeitet. Um CO² einzusparen, sollen unter anderem die Bahnstrecken im Land weiter elektrifiziert werden, außerdem sollen mehr Akku-Züge und auch mehr Elektro-Autos fahren. In der Landwirtschaft soll Gülle in geschlossenen Behältern aufbewahrt werden, um Methan-Ausstoß zu verringern - am besten sogar in Biogasanlagen, um daraus Energie zu gewinnen. Die Pläne der Ministerien sollen noch mit Experten und Bürgern diskutiert und dann im Herbst nächsten Jahres beschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 06:00 Uhr

Eutiner Festspiele bangen um kommende Saison

Die Eutiner Festspiele fürchten um ihre Zukunft. In diesem Jahr gibt es keine Veranstaltungen, weil die Stadt eine neue Tribüne baut. Stadt und Bauleiter sagen: Wir liegen derzeit voll im Zeitplan. Die Festspiele haben aber große Sorge, dass der Bau nicht rechtzeitig zur kommenden Saison fertig wird. Deshalb könnten sie auch nicht in den Kartenvorverkauf gehen und keine Schauspieler engagieren, sagt Festspiele-Chef Falk Herzog. Das finanzielle Risiko wäre zu hoch. Herzog fordert, dass sich die Stadt finanziell beteiligt und dass ein Zeitpunkt für Fertigstellung garantiert wird. Die Eutiner Politik will im September über eine mögliche Garantie entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft bei bis zu 20 Grad

Heute ist es erneut wechselhaft mit Wolken, einzelnen Schauern, aber auch trockenen Abschnitten mit viel Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.07.2023 | 06:00 Uhr