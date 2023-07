Stand: 18.07.2023 07:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuerquallen in der Lübecker Bucht unterwegs

In Scharbeutz, Timmendorfer Strand und Niendorf (alle Kreis Ostholstein) sind Feuerquallen unterwegs, berichtet die dortige DLRG-Wache. Auflandiger Wind sorgt dafür, dass Quallenfelder in die Bucht gedrückt werden. Allein in Timmendorfer Strand gab es am vergangenen Wochenende demnach 40 Verletzte. Feuerquallen sorgen bei Berührungen für starke Hautreizungen, brennende Schmerzen und rote Striemen. Zu erkennen sind sie an einem farblichen Stich. Die Tiere sind etwa tellergroß mit einem gelbbraunen Schirm, der unter Wasser rötlich wirkt. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:00 Uhr

Zugausfälle wegen brennender Gartenlauben

Zwischen Hamburg und Kiel fahren im Moment keine Züge. Laut Bahn brennen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) in der Nähe der Bahngleise zwei Gartenlauben. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei, die Flammen zu löschen. Wann die Strecke wieder frei gegeben wird, ist noch unklar. Auch Verbindungen nach Neumünster und Sylt sind betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 07:00 Uhr

Nächste B76-Sperrung hat begonnen

In Kiel ist seit 20 Uhr am Montagabend die Zufahrt von der B404 auf die B76 in Richtung Eckernförde gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten am Theodor-Heuss-Ring. Wer aus dem Süden kommt, sollte laut Tiefbauamt ab Nettelsee entweder über Preetz ausweichen oder über die A215 in Richtung Kiel fahren. Auf dem Theodor-Heuss-Ring selbst ist zwischen der Straße "An der Kleinbahn" und der Müllverbrennungsanlage jeweils nur eine Spur frei. Autofahrerinnen und Autofahrer, die aus Plön kommend in Richtung Kieler Innenstadt oder Eckernförde wollen, können nicht am Waldwiesenkreisel abfahren. Bis zum 11. August sollen die Bauarbeiten beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 07:00 Uhr

Vion-Schließung Bad Bramstedt: Stadtwerke erhöhen Trinkwasserpreis

Die Schließung des Schlachthofs von Vion in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hat für die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Bad Bramstedt finanzielle Folgen. Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein bestätigen die Stadtwerke, dass sich der Trinkwasserpreis zum 1. August um 33 Cent pro Kubikmeter Wasser erhöhen wird. Ab August kostet ein Kubikmeter Trinkwasser in Bad Bramstedt dann 1,86 Euro. Hinzu kommt die jährliche Grundgebühr von 53,50 Euro pro Haushalt. Die Stadtwerke begründen den Anstieg damit, dass die Fixkosten auf die verbleibenden Kundinnen und Kunden umgelegt werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 07:00 Uhr

Brokstedt: Erste Zeugen haben ausgesagt

Im Prozess um die Messerattacke von Brokstedt (Kreis Steinburg) sind am Montag die ersten Zeuginnen und Zeugen aus dem Regionalzug befragt worden. Eine Zeugin sah nach eigenen Angaben, wie der Angeklagte ein Küchenmesser in der Hand hielt, noch halb in einer Sporttasche versteckt. Er soll sie in dem Moment angegrinst haben. Ein anderer Zeuge berichtete, Ibrahim A. habe "komisch" gewirkt, sich zum Beispiel immer wieder die Kleidung hoch und runter gezogen. Die nächsten Zeugen sollen am Freitag befragt werden. Dann ist auch ein Antrag des Verteidigers Thema. Er forderte, dass Ibrahim A. aus der Haft in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt wird. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 07:00 Uhr

Umbau am Bahnhof Pinneberg sollen 2025 fertig sein

In Pinneberg ist laut NAH.SH ein großer Teil des neuen Bahnhofs fertig. Seit mehreren Jahren wird dort umgebaut. Der Bahnhof sei jetzt sicherer und barrierefrei, hieß es. Die restlichen Umbauarbeiten am Bahnhof sollen 2025 abgeschlossen sein. Noch fehlen zum Beispiel die Fahrradparkhäuser und auch das alte Empfangsgebäude soll noch saniert werden. Die Gesamtkosten liegen bei mehr als 60 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 07:00 Uhr

Wetter: Wolken, aber auch länger Sonne bei bis zu 23 Grad

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, bis auf einzelne Schauer bleibt es trocken. Im Laufe des Nachmittags sind vor allem zwischen Elbe, Lübecker Bucht und dem Herzogtum Lauenburg einige Regenschauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 20 Grad in Flensburg und 23 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.07.2023 | 08:00 Uhr