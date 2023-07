Stand: 17.07.2023 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erste Zeugenaussagen im Brokstedt-Prozess

Im Prozess um die Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) sollen heute die ersten Zeuginnen und Zeugen aussagen. Laut Gericht sind zwei Fahrgäste geladen - der eine am Vormittag und der andere am Mittag. Sie sollen erklären, wie der Angriff genau abgelaufen ist. Das Gericht wird auch anhand aller Zeugenaussagen entscheiden, ob Ibrahim A. zum Tatzeitpunkt schuldfähig war oder nicht. Der Verteidiger des Angeklagten hatte bereits erklärt, dass sein Mandant aus seiner Sicht in eine psychiatrische Einrichtung gehöre. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:00 Uhr

Autofahrer stößt auf Flucht vor der Polizei mit Notarzt zusammen

Auf der B5 bei Karolinenkoog im Kreis Dithmarschen ist in der Nacht zum Montag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er mit einem Notarztwagen zusammengestoßen, der gerade mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz war. Die Besatzung des Rettungswagens wurde schwer verletzt. Vor dem Zusammenstoß soll der Autofahrer mindestens einen weiteren Unfall verursacht haben und mit hohem Tempo vor der Polizei geflohen sein. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:00 Uhr

Zwei Segler von gekentertem Katamaran gerettet

Auf der Schlei bei Schleswig sind am Sonntag die Seenotretter zwei Seglern zu Hilfe gekommen. Ein Sportkatamaran war gekentert. Nur einer der beiden Segler an Bord konnte sich nach Angaben der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) wieder auf das Boot retten. Der zweite Mann trieb im Wasser und versuchte vergeblich, das Schleiufer zu erreichen. Ein Hotelgast, der den Unfall vom Ufer aus beobachtete, alarmierte die Seenotretter. Nach rund 15 Minuten waren die Einsatzkräfte mit einem Boot vor Ort und nahmen die beiden Männer unverletzt an Bord. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt trainiert für Saison-Auftakt

SG Flensburg-Handewitt bereitet sich auf die kommende Handball-Saison vor. Am 24. August startet die SG in der Bundesliga gegen den Handball Sport Verein Hamburg. In Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) bittet der neue Trainer Nicolej Krickau die Mannschaft erstmals zum Training. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 06:00 Uhr

Wetter: Schauer, Gewitter und Wind bei bis zu 23 Grad

Heute wechseln sich Schauer und einzelne kurze Gewittern mit lockeren Wolken und sonnigen Abschnitten ab. Am Vormittag regnet es eher im Norden, am Nachmittag im Süden. Vereinzelt sind auch Hagel, Sturmböen und Starkregen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 19 Grad und 23 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 06:00 Uhr

