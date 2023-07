Stand: 15.07.2023 11:55 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Volle Straßen zum Ferienbeginn

Der Reiseverkehr zum Start der Ferien macht sich auf den Autobahnen im Land bemerkbar: Voll ist es laut Polizei zum Beispiel auf der A7 Richtung Flensburg: Zwischen den Abfahrten Warder und Rendsburg-Büdelsdorf staut es sich seit dem Vormittag auf aktuell etwa zwölf Kilometern. Länger kann es auch auf der A1 Richtung Lübeck dauern: Dort gab und gibt es zum Beispiel zwischen dem Kreuz Bargteheide und Reinfeld Stau auf mehreren Kilometern. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2023 12:00 Uhr

Einfamilienhaus im Kreis Steinbek abgebrannt

In Lohbarbek östlich von Itzehoe im Kreis Steinburg ist am frühen Morgen ein Einfamilienhaus abgebrannt. Laut Leitstelle brach das Feuer gegen vier Uhr aus, warum ist unklar. Etwa 50 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten verhindern, dass die Flammen auf ein Nebengebäude übergriffen. Die Nachlöscharbeiten laufen noch. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2023 11:00 Uhr

Nordbahn: Kein Zugverkehr zwischen Neumünster und Bad Oldesloe

Für Fahrgäste der Nordbahn fällt ab heute eine Verbindung vorerst aus. Laut Unternehmen fahren auf der Linie RB 82 zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) tagsüber keine Züge - sie werden durch Busse ersetzt. Grund dafür sind Bauarbeiten. Die Einschränkungen sollen bis zum 27. Juli dauern. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2023 09:00 Uhr

Forderungen nach kostenloser Kita-Betreuung werden lauter

In einer Petition verlangen bereits fast 10.000 Menschen aus Schleswig-Holstein die Abschaffung von Kita-Gebühren. Diese sind in Deutschland ungleich verteilt - Schleswig-Holstein hat aktuell die höchsten Beiträge. Die Initiatiorin der Petition, Alina Glüsling aus Neumünster, sagte: "Alle bekommen 250 Euro Kindergeld, aber die einen können es für Sportverein oder Musikstunden nutzen. Das ist uns nicht möglich, weil wir die 250 Euro in die Kita-Gebühren stecken müssen." Eine Abschaffung der Kita-Gebühren sei allerdings nicht absehbar, erklärte die Sozialministerin Aminata Touré: "Das können wir uns nicht leisten, uns fehlen 400 Millionen Euro im gesamten Landeshaushalt." | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2023 08:00 Uhr

Klimaproteste: Polizeigewerkschaft will mehr Maßnahmen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert im Umgang mit Protestaktionen der sogenannten Letzten Generation ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen. Der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke sagte, Allgemeinverfügungen von Städten reichten nicht aus, um Straßenblockaden durch Klimaschützer zu verhindern. Er warf den Anhängern der Letzten Generation zunehmenden Fanatismus vor. Die Gruppe hatte in den vergangenen Tagen Straßen und Flughäfen in ganz Deutschland blockiert. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2023 08:00 Uhr

DLRG mahnt Strandbesucher zur Vorsicht

DLRG-Landesgeschäftsführer Thies Wolfhagen ruft deshalb alle Badegäste auf, die Warnhinweise an den DLRG-Stationen zu beachten. "Achten Sie vor allen Dingen auf die Flaggensignale, achten sie darauf, ob Badeverbote ausgewiesen sind", sagte Wolfhagen. Besonders an Eltern appelliert er, in der Nähe ihrer Kinder zu bleiben. Zuletzt hätten sich zu viele Badegäste einfach nicht an die Regeln gehalten, berichten Rettungsschwimmer. Besonders gefährlich sei das in der Lübecker Bucht, wo es immer wieder zu gefährlichen Unterströmungen kommen kann. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2023 08:00 Uhr

Tierheime platzen aus allen Nähten

Viele Tierheime sind inzwischen nicht nur zu den Sommerferien, sondern dauerhaft überfüllt. Ein Faktor hierbei seien Tiere, die während der Corona-Pandemie angeschafft wurden, als viele Arbeitnehmer im Homeoffice waren, erklärte eine Mitarbeiterin des Tierheims Elmshorn (Kreis Pinneberg). Jetzt müssten viele wieder ins Büro und das Tier könne nicht mit. Hinzu kommen Fundtiere und solche aus schlechter Haltung. Tierheime versuchen nun schnellstmöglich zu vermitteln, um Platz für neue Tiere zu schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2023 08:00 Uhr

Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit mutmaßlichem Autodieb

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat sich die Polizei am Freitagabend eine Verfolgungsjagd mit einem mutmaßlichen Autodieb geliefert. Nach Angaben der Beamten wollte sich der 18-Jährige nicht kontrollieren lassen und flüchtete. Die Polizei fuhr ihm durch die Innenstadt hinterher. Nachdem der Autofahrer der Polizei zunächst entkommen konnte, ging er den Beamten kurz nach Mitternacht doch noch ins Netz und wurde vorläufig festgenommen. Offenbar hatte der 18-Jährige Drogen genommen und Alkohol getrunken. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass er das Auto in Hamburg geklaut hatte. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2023 08:00 Uhr

Karl-May-Spiele: Hunderttausendster Besucher erwartet

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) erwarten heute Abend den Hunderttausendsten Besucher der diesjährigen Saison. Er kommt zur 22. Aufführung des Abenteuers "Winnetou I - Blutsbrüder". Genau zu diesem Zeitpunkt wurde die Marke auch im vergangenen Jahr erreicht, teilten die Veranstalter mit. Den Jubiläumsgast erwartet ein Preis: Ein Karl-May-Premierenwochenende im nächsten Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2023 08:00 Uhr

Wetter: Schauer und Gewitter bei bis zu 31 Grad

Bis zum Mittag ist es in Schleswig-Holstein noch heiter. Am Nachmittag gibt es bei zunehmender Bewölkung teils kräftige Schauer und Gewitter mit örtlicher Unwettergefahr durch schwere Gewitter. Die Temperaturen liegen bei maximal 22 Grad auf Helgoland, 26 Grad in Nordfriesland und bis zu 31 Grad zwischen Hamburg und Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2023 08:00 Uhr

