Stand: 14.07.2023 07:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landtagsdebatte: Wolf ins Jagdrecht aufnehmen?

Der Schleswig-Holsteinische Landtag berät heute darüber, ob der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wird. Laut Gesetzentwurf sollen die streng geschützten Tiere nur in Ausnahmefällen getötet werden dürften - zum Beispiel wenn sie eine Gefahr darstellen. Zuletzt waren im Segeberger Forst Wolfswelpen in eine Fotofalle getappt. Es ist das erste Rudel seit 180 Jahren in Schleswig-Holstein, sagt das Umweltministerium. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 06:30 Uhr

"Letzte Generation" kündigt Proteste in ganz Deutschland am Freitag an

Auch heute plant die Gruppe "Letzte Generation" wohl neue Aktionen in ganz Deutschland. Am Donnerstag hatten sich Klimaaktivisten auf die Rollbahn des Hamburger Flughafens geklebt - und damit den Flugverkehr stundenlang lahmgelegt. Sie kündigte ein "besonderes Protest-Bild" an, das den Gesetzesbruch der Regierung beim Klimaschutz zeigen solle. Aus der Politik kommt parteiübergreifend Kritik an den Aktionen der Letzten Generation. Eine Sprecherin der Gruppe sagte in den ARD-Tagesthemen, andere Protestformen hätten keine Wirkung gehabt. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 06:00 Uhr

Ferienbeginn: ADAC rechnet mit Staus

Wegen des Starts der Sommerferien in SH rechnet der ADAC mit vollen Straßen - vor allem auf der A1 und der A23. Der ADAC rät, erst zwischen Montag und Donnerstag an die Küsten zu fahren. Auch die Bahn weist nochmal darauf hin, dass aktuell viele Züge zwischen Kiel und Flensburg sowie Kiel und Husum (Kreis Nordfriesland) ausfallen. Reisende, die vom Airport Hamburg aus in den Urlaub starten wollen, sollten wegen langer Wartezeiten bereits zwei Stunden vor Abflug an der Sicherheitskontrolle sein. Das Flughafenpersonal wurde aufgestockt, um chaotische Zustände wie im vergangenen Jahr zu vermeiden, so eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 06:00 Uhr

Bildungsministerium will Corona-Aufhol-Programm fortsetzen

In Schleswig-Holstein beginnen heute die Sommerferien. Somit geht ein Schuljahr zu Ende, das trotz normalem Alltag noch immer von den Auswirkungen der Pandemie geprägt war. laut Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sind noch immer nicht alle Defizite aufgeholt worden. Man habe es mit psychosozialen Belastungen zu tun, es gebe nach wie vor große Bedarfe, so Prien. "Dazu werden wir nach den Sommerferien unsere neue Strategie vorstellen", kündigt die Ministerin an. Man werde das Corona-Aufhol-Programm fortsetzen und weiterhin Schulen zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 06:00 Uhr

Schlachthof Vion hat neuen Abnehmer für Rinder

Die Vion Gruppe hat am Donnerstag mitgeteilt, dass sie eine Kooperation mit dem Schlachtunternehmen "danish crown" abgeschlossen hat. Ende des Monats stellt der Schlachthof Vion in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) den Betrieb ein. 1.500 Rinder wurden hier zuletzt pro Woche geschlachtet. Dadurch können ab August 1.000 Tiere an den Standorten in Husum (Kreis Nordfriesland) und in Teterow in Mecklenburg-Vorpommern geschlachtet werden. Der Vorsitzende des Ausschusses Tier und Fleisch des Bauernverbands Schleswig-Holstein, Klaus Peter Dau, zeigt sich erleichtert über die neue Vereinbarung. Mit Blick auf Transportzeiten und Tierwohl sei das ein großer Vorteil, so Dau. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 05:30 Uhr

Wetter: Bewölkt mit Schauern und Gewittern

Heute ist es wechselnd bewölkt. Von Nordfriesland her ziehen einige Schauer und Gewitter über das Land - spätestens zum Abend werden diese nachlassen. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und 25 Grad in Lauenburg. Es weht überwiegend schwacher südlicher Wind, Schauer- und Gewitterböen sind möglich. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.07.2023 | 07:30 Uhr