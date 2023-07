Stand: 13.07.2023 07:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Acht Monate alter Säugling allein im Zug nach Sylt unterwegs

Ein acht Monate altes Baby im Kinderwagen ist in einem Zug Richtung Sylt eine Station lang ohne seine Mutter unterwegs gewesen. Die Mutter wollte am Mittwoch laut Polizei mit ihrem Kind am Bahnhof in Elmshorn (Kreis Pinneberg) in eine Regionalbahn steigen. Nachdem sie bereits den Kinderwagen samt dem Mädchen in den Waggon geschoben hatte, stieg sie nochmals aus, um ihr Fahrrad zu holen. In diesem Moment schlossen sich die Türen des Zuges und die Bahn fuhr ab. Die Bundespolizei konnte das Baby aber beim nächsten Halt in Itzehoe (Kreis Steinburg) wohlbehalten vom Zugbegleiter übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 08:00 Uhr

Gedenken an verstorbene Heide Simonis

Heute Vormittag um 10 Uhr will der Landtag der früheren Ministerpräsidentin Heide Simonis gedenken. NDR Schleswig-Holstein überträgt live auf ndr.de/sh. Am Mittwoch war die ehemalige Regierungschefin von Schleswig-Holstein im Alter von 80 Jahren in Kiel gestorben. Politiker und Parteien reagierten mit Trauer und großem Respekt auf die Todesnachricht. Für heute und morgen wurde zudem Halbmastbeflaggung der Dienstgebäude des Landes angeordnet. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 07:00 Uhr

600 Millionen Euro für Radwege in Nordfriesland

Das Radwegenetz in Nordfriesland soll in den kommenden Jahren für insgesamt 600 Millionen Euro umfangreich modernisiert werden. Rund 2.000 Kilometer Radwege gibt es in Nordfriesland, aber nur 112 Kilometer sind ohne Mängel. Mehr als ein Jahr lang hatten Kreis, Kommunen gemeinsam mit den Menschen in Nordfriesland an einem Konzept gefeilt. Die Umsetzung soll 10 bis 15 Jahre dauern. Die Kosten teilen sich Bund, Land und die Kommunen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 06:30 Uhr

Renaturierungsgesetz: Lob und Kritik aus SH

Am Mittwoch hat das EU-Parlament mit knapper Mehrheit das neue Renaturierungsgesetz beschlossen, bei dem es um die Wiederherstellung gefährdeter Öko-Systeme geht. Ihm sei ein Stein vom Herzen gefallen, erklärte Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). EU-Parlamentarier Niclas Herbst (CDU) befürchtet mehr Bürokratie, aus seiner Sicht hat das EU-Parlament zudem die Chance verpasst, Landwirte und Fischer mit ins Boot zu holen. Das finale Gesetzt handelt das EU-Parlament mit den Mitgliedstaaten aus. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 06:00 Uhr

Drei Kälber bei Feuer in Puls gestorben

In Puls (Kreis Steinburg) ist die Feuerwehr seit der Nacht im Einsatz. Laut Leitstelle war eine Halle auf dem Gelände des Biomassekraftwerks in der Meiereistraße in Brand geraten. Ursache war möglicherweise ein technischer Defekt. In der Halle waren neben Maschinen und Stroh auch Kälber untergebracht, drei Tiere kamen ums Leben. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich. Menschen wurden nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sonne-Wolken-Mix mit Schauern

Heute ist es zeitweise bewölkt, auch Schauer und einzelne Gewitter sind möglich. Am Nachmittag bleibt es vor allem im Norden länger trocken und sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad. Dazu ist es oft windig, teils mit Böen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 5 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.07.2023 | 07:00 Uhr