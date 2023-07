Stand: 09.07.2023 10:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Letzter Tag im Kreißsaal des Marien-Krankenhauses in Lübeck

Heute ist der letzte Tag für den Kreißsaal und die Entbindungsstation des Marien-Krankenhauses in Lübeck. Die Abteilung zieht am Montag auf den Campus Lübeck der Universitätsklinikums Schleswig-Holstein um. Die Hebammen und Pflegekräfte des Marien-Krankenhauses würden sich dort gemeinsam mit den Teams des UKSH um die Patientinnen kümmern, teilte das Marien-Krankenhaus auf seiner Website mit. Im Lübecker Marien-Krankenhaus kamen bisher jedes Jahr etwa 1.300 Kinder zur Welt. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2023 12:00 Uhr

Vodafone-Störung in Hamburg und SH behoben

Eine Störung beim Mobilfunkanbieter Vodafone in Norddeutschland ist nach Angaben des Unternehmens behoben. In der Nacht zum Sonntag seien defekte Bauteile an einer Stromversorgung ausgetauscht worden, teilte Vodafone mit. Ausgefallen waren Internet, Telefon und Fernsehen über das Kabelnetz. Betroffen waren seit Sonnabendnachmittag nach Unternehmensangaben rund 35.000 Kundinnen und Kunden in Hamburg und Lübeck sowie angrenzenden Ortschaften. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2023 12:00 Uhr

Mann bei Wattwanderung ums Leben gekommen

Im Kreis Dithmarschen ist am Sonnabend ein Mann bei einer Wattwanderung vor Westerdeichstrich ertrunken. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Büsum waren am Nachmittag zwei Menschen von der auflaufenden Flut überrascht worden. Beim Versuch, einen vollgelaufenen Priel zu durchschwimmen, sei dann ein 73 Jahre alter Mann ertrunken. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2023 11:00 Uhr

Rollstuhlfahrer bei Brand verletzt

Bei einem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Kiel ist am Sonntag ein Rollstuhlfahrer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der Mann am späten Abend noch versucht, die Flammen selbst zu löschen. Letztendlich musste aber die Feuerwehr eingreifen. Knapp 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2023 11:00 Uhr

Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

In Pogeez (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Sonnabend eine Motorradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verunglückten die beiden Fahrzeuge am späten Abend auf einer Bundesstraße. Das Motorrad sei aus zunächst unbekannter Ursache frontal von dem Auto erfasst worden. Die Motorradfahrerin war trotz schwerer Verletzungen nach dem Unfall ansprechbar. Gemeinsam mit der Person, die das Auto fuhr, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2023 10:00 Uhr

Trockenheit wirkt sich auf Wintergerste in SH aus

An diesem Wochenende hat in vielen Regionen Schleswig-Holsteins die Ernte der Wintergerste begonnen. Die Erwartungen, was Erträge angeht, sind allerdings gedämpft. Der Regen in der vergangenen Woche könnte der Gerste in manchen Landesteilen noch etwas geholfen haben, heißt es von der Landwirtschaftskammer. Auch bei frühen Sorten hatten die Landwirtinnen und Landwirte demnach Glück gehabt, denn diese konnten noch vor der langanhaltenden Trockenheit gut wachsen. Besonders im Juni fehlte dann aber vielerorts der Regen. Das könnte sich laut Landwirtschaftskammer in der Menge und der Qualität der Ernte zeigen. Die Erntebedingungen seien durch die hohen Temperaturen allerdings gut. Dadurch könnten die Landwirte auch hohe Trockungskosten bei der Gerste sparen. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2023 10:00 Uhr

Feuerwehr erfüllt Rentnerin Herzenswunsch

In Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) hat die freiwillige Feuerwehr am Sonnabend einer älteren Dame einen Wunsch erfüllt: Die Frau schaffte es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr von selbst, ihre Wohnung zu verlassen - dabei wollte sie unbedingt noch einmal den Neustädter Hafen sehen, in dem sie jahrelang gearbeitet hatte. Die Feuerwehrleute trugen die Rentnerin laut Wehrführer Alexander Wengelewski die Treppe hinunter, damit sie ein paar schöne Stunden am Stadthafen verbringen konnte. Als Dank spendierte die Dame ihren Helfern dann ein Eis. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2023 09:00 Uhr

1.000 Quadratmeter Weizenfeld in Brand geraten

In Klein Zecher (Kreis Herzogtum Lauenburg) stand in der Nacht zum Sonntag ein Weizenfeld auf einer Größe von mehr als 1.000 Quadratmetern in Flammen. Nach Angaben der Leitstelle rückten 100 freiwillige Feuerwehrleute aus. Nach knapp drei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Polizei vermutet, dass ein kaputter Mähdrescher das Feuer ausgelöst hat. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2023 08:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne bei bis zu 34 Grad

Heute gibt es viel Sonne und es bleibt größtenteils trocken. An der Nordsee kann es gegen Abend einzelne Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen zwischen 23 Grad auf Fehmarn und 34 Grad in Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2023 08:00 Uhr

