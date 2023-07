Stand: 08.07.2023 10:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Christopher Street Day in Kiel: Tausende Teilnehmer erwartet

Unter dem Motto "Stopp - keinen Schritt zurück" findet heute in Kiel der Christopher Street Day statt.Der Aktionstag beginnt mit einer Demonstration am Rathausplatz und endet mit einem Straßenfest am Bootshafen und einer großen Abschlussfeier. Mit dem Motto wollen die Veranstalter nach eigenen Angaben auf die zunehmende Gewalt gegen queere Menschen aufmerksam machen - auch in anderen Ländern, wie Russland, Polen und Ungarn. Ausklingen soll der CSD dann anschließend im Kieler Veranstaltungszentrum Pumpe. Zum CSD im vergangenen Jahr waren laut Veranstalter etwa 5.000 Teilnehmer gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2023 09:00 Uhr

Reisebüros in SH berichten über gute Buchungslage

Trotz Inflation ist die Reiselust der Schleswig-Holsteiner offenbar riesig - und auch die Bereitschaft Geld auszugeben. Das melden jedenfalls viele Reisebüros auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Besonders beliebt in den anstehenden Sommerferien seien Flugreisen nach Spanien, Griechenland oder in die Türkei, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2023 09:00 Uhr

Kontrollbereich um Bahnhof Elmshorn eingerichtet

Drogenhandel, Diebstähle, kleine und auch größere Auseinandersetzungen sind Straftaten, die rund um den Elmshorner Bahnhof (Kreis Pinneberg) immer wieder vorkommen. Zuletzt hatte es hier am Mittwoch eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen jungen Männern gegeben. Dabei soll unter anderem ein 16-Jähriger einen anderen jungen Mann mit einem Messer verletzt haben. Die Polizei hat rund um den Bahnhof deshalb jetzt einen sogenannten Kontrollbereich angeordnet. Das bedeutet, dass die Beamten in diesem Bereich ohne unmittelbaren Grund Menschen kontrollieren dürfen. Der Kontrollbereich soll nach Polizeiangaben zunächst bis Ende des Monats rund um den Bahnhof bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2023 08:00 Uhr

Prozessauftakt: Tatverdächtiger streitet Messerattacke von Brokstedt ab

Vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) hat am Freitag der Prozess um die tödliche Messerattacke von Brokstedt begonnen. Nachdem am Vormittag die Anklage vor dem Landgericht verlesen worden ist, stritt der mutmaßliche Messerstecher die Tat ab. Er sagte, dass er zwar in dem Zug war, aber unschuldig sei. Sein Anwalt sagte, er halte den Mandanten für psychisch krank - er solle besser in eine Psychiatrie und nicht ins Gefängnis. Der nächste Prozesstag ist für übernächste Woche geplant. Ibrahim A. wird vorgeworfen, am 25. Januar in einem Regionalzug auf mehrere Menschen eingestochen zu haben. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger kamen ums Leben, vier weitere Menschen wurden verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 20:00 Uhr

EU-Verbote, Fangquoten und mehr: Fischer in SH besorgt

Am Freitag hat in Rendsburg der schleswig-holsteinische Fischereitag stattgefunden. Die Umsätze sowie die gefangenen Fische, Krabben und Muscheln nahmen 2022 zwar leicht zu, doch die Berufsfischer äußerten sich trotzdessen besorgt. Fischereiminister Werner Schwarz (CDU) sagte, die Ostseefischerei befinde sich in der größten Krise seit der Nachkriegszeit. Die Landesregierung stehe jedoch hinter dem Beschluss, die Fischerei im Land erhalten zu wollen. Er wolle sich dafür einsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 19:00 Uhr

Wetter: Wolken, Sonne und Gewitter wechseln sich ab

Heute Nachmittag überwiegend sonnig, höchstens einige lockere Wolken, kein Regen. Höchstwerte 22 Grad in Pelzerhaken, 26 Grad auf Pellworm bis 30 Grad in Büchen, vereinzelt auch leicht darüber. Überwiegend schwacher, an der Nordsee im Verlauf gelegentlich mäßiger östlicher Wind. Abendtemperatur um 18 Uhr: 21 Grad an der Neustädter Bucht und 29 Grad in Pinneberg. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2023 10:00 Uhr

