Prozessauftakt nach Messerattacke von Brokstedt

Vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnt heute der Prozess um die tödliche Messerattacke von Brokstedt. Ibrahim A. wird vorgeworfen, am 25. Januar in einem Regionalzug auf mehrere Menschen eingestochen zu haben. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger kamen ums Leben, vier weitere Menschen wurden verletzt. Der 33-Jährige mutmaßliche Täter ist wegen zweifachen Mordes und wegen versuchten Mordes in vier Fällen angeklagt. Zum Prozessauftakt ist zunächst die Anklageverlesung geplant, zu der auch Ibrahim A. vor Gericht erwartet wird. Er hat die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Insgesamt wird es etwa 40 Verhandlungstage bis kurz vor Weihnachten geben. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 06:00 Uhr

"Gorch Fock" läuft in Kiel ein

Das Segelschulschiff "Gorch Fock" kehrt heute nach Kiel zurück. Am Vormittag wird der Segler in seinem Heimathafen erwartet. In den vergangenen Monaten legte die "Gorch Fock" rund 7.000 Seemeilen zurück. Ziele waren unter anderem: Spanien, Madeira, die Azoren und Irland. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 06:00 Uhr

Unfall mit Transporter: A1 im Kreis Stormarn zwischenzeitlich gesperrt

Die A1 musste nach einem Unfall zwischen Stapelfeld und Ahrensburg (beide Kreis Stormarn) Richtung Fehmarn zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Laut Polizei hatte sich in der Nacht um etwa 3.30 Uhr ein Transporter überschlagen. Anschließend krachte ein Auto in ein anderes Auto, das langsam an der Unfallstelle vorbeifahren wollte - und in den umgekippten Transporter. Zwei Menschen wurden verletzt. Mittlerweile wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 07:00 Uhr

Kieler Fahrradstaffel nun dauerhaft im Einsatz

Nach einer Pilotphase werden Polizistinnen und Polizisten in Kiel auch in Zukunft auf E-Bikes Streife fahren. Die Fahrradstaffel war als Pilotprojekt über ein Jahr lang getestet worden. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sprach von einem vollen Erfolg. Mit ihren Rädern seien die Polizistinnen und Polizisten sichtbar, ansprechbar und meistens auch schneller am Einsatzort. Jochen Drews von der Polizeidirektion Kiel sagte, die Fahrradstaffel habe vor allem in eng bebauten Gebieten, in der Innenstadt oder zur Rush-Hour Vorteile gegenüber Streifenwagen. Die Fahrradstaffel in Kiel ist bisher die einzige im Land. Aber auch im Kreis Plön gibt es schon erste Gespräche darüber. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 07:00 Uhr

Ostseefischer treffen sich zur Mitgliederversammlung

Heute kommen die Mitglieder des Landesverbands der Ostseefischer zur Mitgliederversammlung in Rendsburg zusammen. Die Fangquoten werden eines der großen Themen sein. Dorsch und Hering waren für die Ostseefischer einst Haupteinkommensquellen - mittlerweile dürfen sie aber nur stark eingeschränkt gefangen werden. Der Landesverband der Fischer spricht deswegen von einer sehr angespannten Lage. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 07:00 Uhr

Wetter: Wolken, Sonne und Gewitter wechseln sich ab

Das Hoch "Evi" bringt freundliches und sommerlich warmes Wetter. Heute gibt es neben lockeren Wolken viel Sonnenschein - am Abend kann es wieder leicht bewölkt sein. Es bleibt überall trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 26 Grad in Lübeck. Es weht schwacher, im Tagesverlauf von Süd über West auf Nord bis Nordost drehender Wind. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 06:00 Uhr

