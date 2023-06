Stand: 24.06.2023 10:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kieler Woche: Windjammerparade mit "Alexander von Humboldt II"

Wie traditionell an jedem zweiten Sonnabend der Kieler Woche findet heute die Windjammerparade statt. 60 Traditionsschiffe fahren gemeinsam mit Dutzenden Privatseglern von der Kieler Innenförde aus auf die Ostsee. Seit 9.30 Uhr liegen die Schiffe auslaufbereit an der Startposition in der Kieler Innenförde. Bei günstigem Wind werden um 10.45 Uhr die Segel gesetzt. Um 11 Uhr wird der grüne Großsegler vom Typ Barkentine "Alexander von Humboldt II" als Führungsschiff das Startsignal geben. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2023 08:00 Uhr

Synode wählt neuen Bischof für den Sprengel Schleswig und Holstein

Die Landessynode der Nordkirche wählt heute in Rendsburg einen neuen Bischof oder eine neue Bischöfin für den Sprengel Schleswig und Holstein. Zur Wahl stehen Pastor Friedemann Magaard, Gemeindepastor in Husum, und Pastorin Nora Steen. Sie ist theologische Leiterin des Christian Jensen Kollegs in Breklum. Der Amtsinhaber Gothart Magaard, älterer Bruder des Bischofskandidaten, geht am 1. November in den Ruhestand. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2023 08:00 Uhr

Eurojackpot: 120 Millionen Euro gehen nach Schleswig-Holstein

Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Schleswig-Holstein hat den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Mit den Gewinnzahlen 2, 3, 18, 23, 39 und den beiden Eurozahlen 6 und 8 lag nach 14 Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft richtig, wie Westlotto am Freitag nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Damit ist der deutsche Rekordgewinn eingestellt, den seit November 2022 ein Berliner Lottospieler mit der gleichen Summe hält. Mehr geht nicht, denn die europäische Lotterie mit 18 Teilnehmerländern ist bei 120 Millionen Euro gedeckelt. Jeder zusätzlich gespielte Euro fließt in die nächste Gewinnklasse. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2023 08:00 Uhr

Zwei Spieler verlassen (vorerst) Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Freitag bekannt gegeben, dass Mittelfeldspieler Ahmet Arslan zum Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg wechselt. Nach insgesamt 25 Einsätzen für die Kieler spielte der 29-Jährige in der vergangenen Saison 2022/23 bei Dynamo Dresden in der 3. Liga. Außerdem wechselt Stürmer Kwasi Wriedt auf Leihbasis innerhalb der Liga. Der 28-Jährige geht laut KSV für ein Jahr zu Aufsteiger VfL Osnabrück. Da ist er ein Altbekannter - bereits in der Saison 2016/17 spielte er in Osnabrück. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 19:00 Uhr

Vollsperrung der B5 am Sonntag im Kreis Steinburg

Die B5 zwischen Heiligenstedten und Dammfleth (beide Kreis Steinburg) wird am Sonntag voll gesperrt. Von 7 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr führt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV SH) Grünpflege- und Unterhaltungsarbeiten durch. Rettungsdienste und Polizei können den Baubereich passieren. Eine Umleitung ist nach Angaben des LBV ausgeschildert und führt ab Heiligenstedten über die L135 zur B5 bei Bekdorf und umgekehrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 16:30 Uhr

Drachenfest am Wochenende in St. Peter-Ording

Ab sofort fliegen in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) wieder überdimensionale Drachen über den Strand - von Lenkdrachen über Unikate bis hin zu Figuren aus Trickfilmen ist alles dabei. Die Veranstaltung geht noch bis Sonntag. Wer möchte, kann auch selbst Drachen steigen lassen. Der Eintritt ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 16:30 Uhr

Das Wetter: Heitere Abschnitte mit Sonnenschein

Neben Wolken gibt es zunächst längere heitere Abschnitte mit Sonnenschein. Im Tagesverlauf ist es zeitweise wolkig, gegen Mittag kann es an der Westküste und am am Nachmittag auch im Binnenland vereinzelt Schauer geben. Die Höchstwerte: 20 Grad auf Amrum bis 25 Grad in Groß Grönau. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis Nordwest. Die Abendtemperaturen um 18 Uhr: 18 Grad in Westerland bis 24 Grad in Ratzeburg. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2023 10:00 Uhr

