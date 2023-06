Stand: 20.06.2023 06:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Krankenkassen diagnostizieren öfter Hautkrebs

Die Krankenkassen in Schleswig-Holstein haben 2021 mehr Fälle von Hautkrebs gezählt als neun Jahre zuvor. Laut Barmer wurde 2021 bei mehr als 87.000 Menschen weißer Hautkrebs entdeckt - rund 30 Prozent mehr als noch 2012. Gleichzeitig gehen nur wenige Menschen zur Vorsorge. Nur etwa elf Prozent der Schleswig-Holsteiner nutzten laut AOK Nordwest 2021 das kostenfreie Screening. 2019 waren es noch gut 13 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 06:00 Uhr

Urlaubsorte etwas schwächer gebucht als vor einem Jahr

Hotels, Pensionen und Restaurants in Schleswig-Holstein freuen sich auf die Tourismus-Hauptsaison. In zwei Tagen startet mit Nordrhein Westfalen das erste Bundesland in die Sommerferien. Die Urlaubsorte melden an den Küsten und im Binnenland eine gute bis sehr gute Buchungslage. Allerdings ist die Nachfrage laut Tourismusagentur TASH etwas schwächer als im vergangenen Jahr. Für alle, die ihren Sommerurlaub in Schleswig-Holstein verbringen wollen, gilt: Egal ob in der Lübecker Bucht, auf den Nord- und Ostseeinseln oder im Binnenland - fast überall gibt es noch freie Zimmer. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 06:00

Stoltenberg und Pistorius besuchen Air Defender

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besuchen heute die Luftwaffenübung Air Defender. Sie werden in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) in das Manöver eingewiesen, über die Waffensysteme informiert und wollen mit Soldaten sprechen. An der Übung nehmen unter deutscher Führung 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und 10.000 Soldaten teil. Sie dauert noch bis Freitag. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 06:00

Eine Verletzte bei Auffahrunfall auf A7 bei Bad Bramstedt

Auf der A7 bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hat sich am Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei hatte eine Autofahrerin dort einen Lkw übersehen und war auf das Fahrzeug aufgefahren. Sie wurde dabei verletzt. Unter anderem war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn war in Richtung Hamburg für eine Stunde voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 06:30



Niederlage für Landesdatenschutzbeauftragte Hansen

Die Datenschutzbeauftragte des Landes, Marit Hansen, ist mit ihrer Klage gegen das Land Schleswig-Holstein gescheitert. Sie hatte der Staatsanwaltschaft Kiel vorgeworfen, Aktenbestandteile an einen ehemaligen Mitarbeiter der Datenschützerin herausgegeben und damit gegen den Datenschutz verstoßen zu haben. Das Landgericht Kiel hat die Klage am Montag abgewiesen. Eine Begründung dafür wurde noch nicht geliefert. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 06:00 Uhr

Kieler Weltwirtschaftlicher Preis verliehen

Im Rahmen der Kieler Woche ist am Montagabend der Weltwirtschaftliche Preis verliehen worden. In diesem Jahr ging er an drei Menschen, die sich für nachhaltige Entwicklung in afrikanischen Ländern einsetzen - darunter zum Beispiel Eleni Gabre-Madhin. Sie ist Chief Innovation Officer im UN-Afrika Büro und beschäftigt sich unter anderem mit Unternehmensgründungen. Der Weltwirtschaftliche Preis wird seit 2005 jedes Jahr vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, der Stadt Kiel und der IHK Schleswig-Holstein verliehen. Ein Preisgeld gibt es nicht. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 06:00 Uhr

Reisebus steht auf Parkplatz in Flammen

Eine Reisebus, der in Richtung Berlin unterwegs war, hat am Montagnachmittag auf der A24 in der Nähe der Abfahrt Talkau im Kreis Herzogtum-Lauenburg aus ungeklärter Ursache angefangen zu brennen. Wenig später stand der Bus auf einem Parkplatz komplett in Flammen. Alle 23 Fahrgäste konnten laut Autobahnpolizei rechtzeitig aussteigen, verletzt wurde deshalb niemand. Ein Ersatzbus holte die Reisenden ab, um sie weiter in Richtung Berlin zu bringen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 20:00 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und warme Temperaturen

Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Meist ist es trocken, im Laufe des Nachmittags und am Abend sind in den südlichen Landesteilen Schauer und auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad an der Hohwachter Bucht, 25 Grad in Rendsburg bis 28 Grad in Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 06:00 Uhr

