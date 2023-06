Stand: 19.06.2023 07:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A7 bei Rendsburg nach Sperrung wieder frei

Nach einer rund 57 Stunden langen Sperrung der A7 bei Rendsburg ist der betroffene Streckenabschnitt nun planmäßig seit 5 Uhr am Morgen wieder frei. Wie die Verkehrsmeldestelle Schleswig-Holstein mitteilte, gibt es zum Start der Woche keine Beeinträchtigungen des Verkehrs. Zuvor war ein Autobahnabschnitt vollständig gesperrt worden, um Bauarbeiten an einer maroden Brücke zu ermöglichen. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2023 14:00 Uhr

Schleifähre Missunde bis Mitte Juli außer Betrieb

Die Schleifähre Missunde zwischen Missunde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) stellt ihren Betrieb ab heute bis voraussichtlich Mitte Juli ein. Das teilt der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz mit. Grund ist die Installation einer neuen elektrischen Fähre. Autofahrer müssen durch den Fährausfalll teilweise lange Umwege fahren und über Schleswig oder die Schleibrücke in Kappeln ausweichen, weil derzeit auch die marode Lindaunisbrücke für Autofahrer, Bahnreisende und Fußgänger gesperrt ist. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 07:30 Uhr

Ärger um Glasfasernetz in Schleswig-Holstein

Nach Angaben des Breitband-Kompetenzzentrums (BKZ.SH) haben bereits 60 Prozent der Haushalte Zugriff auf das schnelle Glasfaser-Internet. Gerade in ländlichen Regionen wie Stormarn oder Herzogtum Lauenburg kommt der Ausbau zügig voran, weil dies oft eigens dafür gegründete Zweckgemeinschaften übernommen haben. Anders ist die Lage laut BKZ.SH zum Beispiel in Kiel oder Lübeck. Hier geht es oft nur langsam voran, weil in den Städten häufig mehrere Anbieter ihre Netze bauen. Freie Werber auf Provisionsbasis nutzen diese Situation und gehen an den Haustüren auf Kundenfang. Bei Verbraucherschützern sind dutzende Fälle bekannt, in denen städtische Anbieter schlecht geredet und Verträge der Telekom angeboten wurden. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 06:00 Uhr

Tote Kälber nach Brand in Rieseby

Bei einem Großfeuer auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind in der Nacht 15 Kälber verendet. Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr um etwa 2 Uhr in einer Maschinenhalle aus und griff auf einen angrenzenden Stall über. Sechs Feuerwehren waren im Einsatz - am Morgen liefen noch Nachlöscharbeiten. Menschen wurden nicht verletzt. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 06:00 Uhr

Kieler Woche mit Rekord-Zwischenbilanz - Kiellinie teilweise zu voll

Die Kieler Woche hat am ersten Wochenende einen großen Zulauf erlebt: Rund 1,2 Millionen Besucher waren da - das ist nach Angaben der Stadt ein neuer Rekord. Entsprechend voll war es teilweise auf den Veranstaltungsflächen, vor allem am Abend der Eröffnung am Sonnabend. Die Polizei hat an der Kiellinie zwischenzeitlich eine Einbahnstraße eingerichtet, um die Menschenströme in geregelte Bahnen zu lenken. Die Organisatoren der Kieler Woche haben auf den Besucher-Ansturm reagiert. Der Kieler Woche-Chef Philipp Dornberger sagte, dass bei der Sicherheitsbesprechung unter anderem neue Absperrmöglichkeiten Thema waren. Ansonsten lief das Volksfest bisher friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 06:00 Uhr

Grill-Unfall in Bosau: Mann steht in Flammen

Auf dem Campingplatz in Bosau (Kreis Ostholstein) am Großen Plöner See hat es am Sonntag einen schweren Grill-Unfall gegeben. Laut Polizei kam es am Nachmittag zu einer Verpuffung - ein Mann stand kurzzeitig in Flammen. Er trug schwere Verbrennungen davon und musste umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu der Verpuffung kommen konnte, muss noch geklärt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde offenbar leicht entzündliches Ethanol in den Grill gegossen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 05:30 Uhr

Eiderbrücke bei Tönning gesperrt

Die Eiderbrücke bei Tönning (Kreis Nordfriesland) im Verlauf der B5 ist von heute Morgen, 9 Uhr, bis Dienstagmittag auch für Radfahrer voll gesperrt. Grund für die Sperrung sind laut Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Wartungsarbeiten an der Klappbrücke. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf 30 Minuten mehr Fahrzeit einstellen. Die Umleitung aus Süden verläuft ab der Abfahrt Hemme über Rehm-Flehde-Bargen und Schlichting (alle Kreis Dithmarschen), nach Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) und von dort über die B202 zur B5. Von Norden kommend verläuft die Umleitung über die B202 nach Friedrichstadt und von dort über Lunden (Kreis Dithmarschen) und Rehm-Flehde-Bargen zur B5. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2023 18:00 Uhr

DFB-Pokal: Kiel muss nach Gütersloh, Lübeck empfängt Hoffenheim

Im DFB-Pokal muss Zweitligist Holstein Kiel nach Ostwestfalen zum FC Gütersloh, der frisch in die Regionalliga aufgestiegen ist. Das hat die Auslosung am Sonntag ergeben. Besonders bei Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck war die Aufregung im Vorfeld groß gewesen, denn die Lübecker sind als Sieger des schleswig-holsteinischen Landespokalfinales für den DFB-Pokal qualifiziert. In der ersten Pokalrunde empfangen die Lübecker den Erstligisten TSG Hoffenheim, der die vergangene Bundesliga-Saison als 12. abgeschlossen hat. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 06:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Heute scheint zum Teil die Sonne, doch es gibt auch Abschnitte mit dichten Wolken. Teilweise sind auch Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in List auf Sylt bis 28 Grad in Lauenburg. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest.

Archiv 3 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.06.2023 | 06:00 Uhr