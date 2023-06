Stand: 17.06.2023 10:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Droht erneutes Fischsterben in der Elbe?

Der Sauerstoffgehalt in der Elbe sinkt gerade deutlich früher als üblich. Deswegen befürchten die Umweltverbände BUND, NABU und WWF nach eigenen Angaben erneut ein Fischsterben. Im vergangenen Jahr waren durch ein großes Sauerstoffloch in der Nähe von Hamburg tausende Fische in der Elbe gestorben. Die Umweltbehörde in Hamburg bestätigte, dass der Mindestwert bei der Sauerstoffkonzentration Anfang der Woche unterschritten wurde. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2023 11:00 Uhr

Knivsbergfest der deutschen Minderheit in Dänemark

Die deutsche Minderheit feiert im dänischen Rodekro heute das traditionelle Knivsbergfest. Die Organisatoren gehen davon aus, dass bis zu 4.000 Besucher auf den 100 Meter hohen Knivsberg kommen. Früher war das Fest ein Treffen für politisch Aktive, heute ist es vor allem ein Familienfest mit Sportturnieren und Freizeitprogramm. Aber auch das Gedenken an die deutsch-dänische Vergangenheit spielt immer noch eine wichtige Rolle. Und das soll künftig noch mehr werden. Denn die deutsche Minderheit hat einen Forschungsleiter eingestellt: den Historiker Jon Thulstrup. Eine seiner ersten Aufgaben besteht darin, den Knivsberg zu einem historischen Lernort auszubauen. Jugendliche aus Deutschland und Dänemark sollen hier künftig Fragen zur Geschichte des Miteinanders und Gegeneinanders beider Nationen stellen können. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2023 09:00 Uhr

VfB Lübeck erhält Lizenz für Dritte Liga

Aufsteiger VfB Lübeck hat endgültig die nötige Lizenz für die Dritte Liga vom Deutschen Fußball-Bund bekommen. Das teilte der VfB am Freitagabend mit. Die Lübecker mussten zusätzliche finanzielle Mittel nachweisen und rund ums Stadion einige Auflagen mehr erfüllen. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2023 09:00 Uhr

Vorerst keine Warnstreiks bei der Bahn

Eine gute Nachricht für alle Wochenend-Zugfahrer: Bei der Bahn drohen vorerst keine erneuten Warnstreiks. Der Konzern selbst und die Gewerkschaft EVG haben am Freitagabend mitgeteilt, dass die Tarifverhandlungen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Eine Einigung gebe es noch nicht, aber man habe sich bei mehreren Themen verständigt, erklärte Bahn-Personalvorstand Seiler. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2023 09:00 Uhr

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Ein betrunkener Autofahrer hat einen Unfall in Rellingen im Kreis Pinneberg verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann in der vergangenen Nacht gegen halb zwölf im Kurvenbereich des Halstenbeker Wegs die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto krachte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer konnte rechtzeitig befreit werden, bevor das Auto anfing zu brennen. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Mann kam zur Behandlung ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2023 08:30 Uhr

Kieler Woche startet

Die ersten Heißluftballons waren bereits unterwegs, Party-Gänger sowieso und auch kleinere Musik-Konzerte wurden bereits gespielt: Die Kieler Woche ist am Freitagabend schon inoffiziell gestartet. Heute folgt die offizielle traditionelle Eröffnung mit Typhon und Stars der Sesamstraße. Die Organisatoren gehen davon aus, dass wieder rund drei Millionen Besucher nach Kiel kommen werden. Nach den Corona-Jahren war dieses Mal auch wieder mehr Zeit, um das Fest zu organisieren - das werden die Besucher bis nächste Woche Sonntag auch merken, sagt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer: Die offizielle Eröffnung der Kieler Woche übertragen wir heute Abend ab kurz nach 19 Uhr online im Livestream und in unserer NDR SH App. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2023 08:00 Uhr

Ein Verletzter bei Unfall auf A1

In der Nacht zum Sonnabend hat sich auf der A1 Richtung Norden in Höhe Reinfeld (Kreis Stormarn) ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatte ein Lkw gegen halb eins vor einem Stauende nicht rechtzeitig abgebremst und ein Auto auf einen davor stehenden Lastwagen aufgeschoben. Das Auto musste von den Rettungskräften aufgeschnitten werden. Einer der vier Insassen wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2023 08:00 Uhr

Lübeck: Russische Autorin Ljudmila Ulitzkaja erhält "Günter Grass-Preis"

Die russische Autorin und Putin-Kritikerin Ljudmila Ulitzkaja ist am Freitag mit dem Günter Grass-Preis der Hansestadt Lübeck ausgezeichnet worden. Mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis werde die Schriftstellerin für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, erklärte die Jury des 17. Lübecker Literaturtreffens und lobte ihre Beobachtungsgabe. Ulitzkaja schreibt erzählende Prosa, Drehbücher, Hörspiele und Theaterstücke und lebt seit Beginn des Krieges in der Ukraine in Berlin. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 20:00 Uhr

Wetter: Schauer oder Gewitter möglich

Am Sonnabendmittag ist es im Land meist heiter, im Tagesverlauf kommt zunehmende Quellbewölkung dazu. Auch einzelne Schauer oder starke Gewitter sind möglich, Unwetter gering wahrscheinlich. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 23 Grad an den Küsten und 26 Grad in Hamburg, auf den Inseln um 21 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2023 8:00 Uhr

