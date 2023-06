Stand: 16.06.2023 07:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

LNG-Terminal Brunsbüttel: Landesregierung weist Kritik am Notfallplan zurück

Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat die Kritik am Notfallplan für das LNG-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) zurückgewiesen. Das "Klimabündnis gegen LNG" hatte gefordert, den Betrieb vorerst einzustellen. Behörden und Einsatzkräfte seien nicht auf Schiffskollisionen oder Feuer an Bord des Terminals vorbereitet. Das Umwelt-und Innenministerium hält dagegen: Man sei auf mögliche Schiffshavarien auf der Elbe vorbereitet, so Sprecher. Ein nach der bundesweiten Störfall-Richtlinie notwendiger Notfallplan sei in Arbeit, werde aber erst in zwei Jahren vorliegen. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 07:00 Uhr

Nach MPK: Günther begrüßt, dass Infrastruktur-Projekte beschleunigt werden sollen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich nach der Ministerpräsidentenkonferenz insgesamt zufrieden geäußert. Er begrüßte, dass beim Thema Planungsbeschleunigung ein geeinter Vorschlag der Bundesregierung signalisiert worden sei. Konkret wurde beschlossen, dass nach der Sommerpause zügig daran gearbeitet werden soll, Planungen und Genehmigungen von Infrastruktur-Projekten zu beschleunigen. Auch über die Frage nach der Höhe der Energiepreise hätten sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgetauscht. Im Rahmen einer Protokollerklärung hätten zehn Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag eine faire Verteilung der Lasten des Netzausbaus und der damit einhergehenden Netzentgelte eingefordert. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 07:00 Uhr

Günther lobt Richtung der EU-Asylreform

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Verständigung bei der Flüchtlingspolitik auf europäischer Ebene ausdrücklich begrüßt. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag sagte er: "Bei der Verteilung und Registrierung von Geflüchteten wurden wichtige und richtige Entscheidungen getroffen, das ist eine erfreuliche Nachricht." Noch kein Ergebnis gab es dagegen bei der Frage, inwieweit der Bund dieKommunen finanziell bei der Unterbringung von Geflüchteten unterstützen wird. Das soll erst im Herbst entschieden werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 07:00 Uhr

Air Defender: Scholz zu Besuch in Schleswig-Jagel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich heute Mittag auf dem Militärflugplatz Schleswig-Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Eindruck vom Luftwaffenmanöver Air Defender machen. Von Seiten der Bundeswehr fällt das Fazit bislang durchweg positiv aus. Es habe keine Zwischenfälle gegeben - auch ein Chaos an den Flughäfen blieb aus. Nur einzelne Flüge seien etwas verspätet, heißt es etwa von der Lufthansa. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 06:00 Uhr

Feuerwehren in SH befürchten Löschwasser-Knappheit

In Schleswig-Holstein herrscht zurzeit eine relativ hohe Wald- und Flächenbrandgefahr. Die Feuerwehren befürchten, dass das Löschwasser knapp werden könnte und bitten daher Landwirte um Hilfe. In der Regel komme es erst im August zu derart ernsten Situationen, heißt es vom Landesfeuerwehrverband. Aktuell sei dies noch kein Problem - mit sehr heißen Tagen könne sich die Lage schnell ändern. Zwei größere Flächenbrände in Mielkendorf und Owschlag gab es bereits. In den Kreisen Dithmarschen, Pinneberg und Stormarn helfen inzwischen auch Bauern aus - sie lassen mit Wasser gefüllte Güllewagen auf den Feldern stehen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 06:00 Uhr

Kieler Woche Start: Erhöhte Sicherheit durch Awareness-Teams

Morgen startet offiziell die Kieler Woche - doch gefeiert wird schon heute Abend, beim sogenannten Soundcheck. Die Stadt Kiel rechnet damit, dass drei Millionen Menschen in die Stadt kommen werden - dafür haben die Organisatoren ein neues Schutzkonzept erarbeitet. Das Kieler Woche Büro schickt nach eigenen Angaben erstmals sogenannte Awareness-Teams auf die Veranstaltungsflächen. Sollten Besucher Opfer von sexuellen oder rassistischen Übergriffen werden, stehen die Teams als Ansprechpartner bereit. Die geschulten Mitarbeiter tragen lilafarbene Westen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 06:00 Uhr

Flixbus fängt kurz vor Fehmarn Feuer

Ein Flixbus ist am Donnerstag auf dem Weg nach Stockholm vor der Fehmarnsundbrücke (Kreis Ostholstein) in Brand geraten. Laut Rettungsleitstelle war das Feuer vermutlich im Motorraum ausgebrochen. Alle Reisenden konnten den Bus rechtzeitig verlassen. Eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden, weil sie Rauch eingeatmet hatte. Weil bei dem Vorfall außerdem Kühlflüssigkeit ausgelaufen war, musste die B207 in dem Bereich gereinigt werden - der Verkehr wurde umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 05:30 Uhr

Wetter: Sonne-Wolken-Mix bei 18 bis 25 Grad

Heute gibt es bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken gebietsweise Schauer und Gewitter. Zur Westküste hin wird es am freundlichsten sein. Dazu Höchstwerte von 18 bis 25 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Nordwest. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 6:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.06.2023 | 07:00 Uhr