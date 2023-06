Stand: 15.06.2023 06:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Politiker im Land sehen Kompromiss beim Heizungsgesetz teils kritisch

Besonders enttäuscht zeigte sich Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Er sprach von einem Gesetzesentwurf, der fast entkernt worden sei. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) findet: Es sei richtig, in einem ersten Schritt eine Wärmeplanung zu machen. Diese legt fest, wo Immobilien künftig an Wärmenetze angeschlossen werden können. Da sieht Thomas Losse-Müller von der SPD nun das Land in der Pflicht, die Kommunen dabei zu unterstützen. Auch FDP-Fraktionschef Christopher Vogt lobt den Kompromiss der Ampel. Das von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgelegte Gesetz sei vom Kopf auf die Füße gestellt worden. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 07:00 Uhr

Trockenheit lässt Pegelstände von Flüssen und Bächen in SH sinken

In zahlreichen Flüssen und Bächen im Land sind wegen der Trockenheit die Wasserstände deutlich niedriger als normalerweise. Das zeigen Daten des Landesamtes für Umwelt (LfU). Demnach liegt ein Viertel der Pegelstände, die digital erfasst werden, in Schleswig-Holstein aktuell unter dem mittleren Niedrigwasser. Die Ohlau bei Bad Bramstedt im Kreis Segeberg zum Beispiel ist normalerweise etwa einen Meter tief - im Moment liegt der Pegelstand etwa 30 Zentimeter darunter. Ungewöhnlich ist vor allem, dass in vielen Flüssen im Land jetzt schon so wenig Wasser fließt. In der Regel sinken die Pegelstände erst im August, sagt das LfU. Je länger es nicht regnet, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass Tiere und Pflanzen in und an den Flüssen nicht überleben. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 06:00 Uhr

Kaltenkirchen: Feuerwehr löscht Böschungsbrand auf A7

Die Feuerwehr hat am Mittwochabend bei Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) einen Böschungsbrand gelöscht. Dafür musste die Polizei nach eigenen Angaben die Autobahn 7 in Höhe des Rastplatzes Moorkaten von 16 Uhr an bis in den Abend für mehrere Stunden in beide Richtungen sperren. Das Feuer hatte sich entlang des Grünstreifens ausgebreitet. 200 Feuerwehrleute waren im Großeinsatz. Erst gegen 19 Uhr konnte die Polizei die Autobahn wieder freigeben. Auch danach staute sich der Verkehr in beide Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 06:00 Uhr

Gemeindetag befürchtet komplizierte Vorgaben beim Heizungsgesetz

Der Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag befürchtet komplizierte Vorgaben beim Heizungsgesetz der Bundesregierung. Geschäftsführer Jörg Bülow sieht viel Arbeit auf die Kommunen zukommen. Denn von ihrer Wärmeplanung hängt dem Gesetzentwurf zufolge ab, wie geheizt wird. Bülow hofft deshalb auf unbürokratische Lösungen. Dennoch befürwortet er den Kompromiss, den die Ampel-Parteien gefunden haben. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 06:00 Uhr

Wetter: teils heiter bis wolkig bei 19 bis 26 Grad

Hier und da ist es am Morgen etwas diesig und frischer als noch in den vergangenen Tagen - zumindest im Binnenland. Doch die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 19 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 26 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Im Tagesverlauf kann es vereinzelt sogar regnen, doch die meiste Zeit des Tages bleibt es trocken. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 6:00 Uhr

