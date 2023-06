Stand: 07.06.2023 07:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bund erteilt Planungsauftrag zum B5-Ausbau

Die B5 soll auch zwischen Wilster im Kreis Steinburg und Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen auf drei Spuren ausgebaut werden. Laut Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hat der Bund den Planungsauftrag erteilt und die Finanzierung zugesagt. Experten gehen davon aus, dass es es zehn Jahre dauern wird bis die B5 fertig ist. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:00 Uhr

Urteil im Prozess um Kindesmissbrauch erwartet

Das Landgericht in Kiel will am Mittwoch im Prozess um mehrfachen sexuellen Kindesmissbrauch ein Urteil fällen. Einem 44-jährigen Mann wird laut Anklage vorgeworfen, sich mehrfach an seiner Tochter und mehrfach an zwei ihrer Freundinnen vergangen zu haben. Die Staatsanwältin forderte sechseinhalb Jahre Haft. Der Verteidiger beantragte in allen Fällen Freispruch. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:00 Uhr

Bahnunfall in Neumünster: Ein Toter und fünf Verletzte

Beim Zusammenstoß mit einer Regionalbahn ist am Dienstagabend in Neumünster ein Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr wurde das Auto 400 Meter mitgeschleift. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. In dem Zug saßen rund 140 Reisende - fünf wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall passierte am Bahnübergang in der Straße Stoverseegen. "Das war kein beschrankter Bahnübergang, weil da gerade Arbeiten stattgefunden haben. Die Schrankenanlage war nicht in Betrieb und wurde durch das Bauunternehmen quasi gesichert", so Frank Wolter, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 06:00 Uhr

Hoher Wasserverbrauch in Bornhöved

Im Wasserwerk in Bornhöved im Kreis Segeberg ist der Wasserverbrauch nach wie vor zu hoch. Am Sonnabend hatte der Bürgermeister Alarm geschlagen, nachdem zeitweise doppelt so viel Wasser verbraucht wurde. Das konnten die Filteranlagen nicht liefern. 19.000 Menschen aus zwei Kreisen werden durch das Wasserwerk versorgt und sind aufgerufen Wasser zu sparen. Experten vermuten, dass es ein Leck gibt. Das konnte aber nach wie vor nicht gefunden werden, so Bürgermeister Reinhard Wundram. Anwohner sollten weder den Rasen sprengen noch Pools befüllen. Die Versorgung mit Trinkwasser sei gesichert, so Wundram. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 07:00 Uhr

Handball: THW Kiel vor Heimspiel gegen HSG Wetzlar

Handball-Bundesligist THW Kiel kann am Mittwoch mit einem Sieg im letzten Heimspiel den Grundstein zum Gewinn der 23. Meisterschaft legen. Zu Gast in der Kieler Arena ist am Abend die HSG Wetzlar. Sollte Magdeburg patzen und sein Heimspiel am Donnerstag verlieren, könnte der THW bereits vorzeitig die Meisterschaft feiern. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 07:00 Uhr

Urteil nach Übergriff in Heide

Das Jugendschöffengericht Meldorf hat vier Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und der Verletzung von Persönlichkeitsrechten verurteilt. Die vier Minderjährigen müssen nun jeweils 50 Stunden in einer gemeinnützigen Einrichtung, zum Beispiel in einem Seniorenheim, arbeiten. Außerdem ordnete das Jugendschöffengericht an, dass die vier gemeinsam ein Anti-Gewalt-Training absolvieren müssen. Sie hatten im Februar eine 13-jährige Schülerin in der Nähe des Bahnhofs in Heide (Kreis Dithmarschen) festgehalten, gequält und geschlagen. Einige der Taten hatten sie auch gefilmt und die Aufnahmen ins Netz gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 06:00 Uhr

Erneut Vogelgrippe auf Helgoland?

Auf Helgoland ist unter den dort lebenden Trottellummen offenbar die Vogelgrippe ausgebrochen. Etwa 200 Lummenküken sowie 20 Altvögel wurden seit Pfingsten tot aufgefunden, sagte Elmar Ballstaedt vom Verein Jordsand. Die Kadaver seien bisher nur positiv auf das Influenzavirus H5 getestet worden. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass diese auch von H5N1 betroffen sind, so Ballstaedt. Die toten Vögel werden nun in einem Labor untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 06:00 Uhr

"Letzte Generation" besprüht Privatjet auf Sylter Flughafen

Mitglieder des Bündnisses "Letzte Generation" haben am Dienstag einen Privatjet auf dem Sylter Flughafen mit orangener Farbe beschmiert. Zuvor hatte die Gruppe laut Polizei einen Zaun durchtrennt und sich so Zutritt zum Flughafengelände verschafft. Nachdem die insgesamt fünf Protestierenden das Privatflugzeug besprüht hatten, rollten sie auf dem Jet Banner unter anderem mit der Aufschrift "Euer Luxus - Unsere Dürre" aus. Danach klebten sich die Unterstützer des Bündnisses "Letzte Generation" an den Tragflächen und am Asphalt fest. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Laut Staatsanwaltschaft wurde möglicherweise das Triebwerk des Flugzeugs beschädigt. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 06:00 Uhr

Wetter: Am Morgen Nebel, dann heiter und trocken

Am Mittwochvormittag gibt es örtlich noch Nebel und im Nordwesten ist es wolkig. Ansonsten bleibt es im Laufe des Tages überwiegend heiter und trocken bei bis zu 15 Grad auf Sylt und 26 Grad in Lauenburg. In der Nacht zum Donnerstag ziehen teilweise Wolken auf, teilweise bleibt es klar und trocken, auch Nebel kann örtlich wieder aufziehen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.06.2023 | 08:00 Uhr