Steht Klinikum Bad Bramstedt vor dem Verkauf?

Im Klinikum Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) mit etwa 500 Beschäftigten ist die Stimmung offenbar nicht so gut. Heute soll es dort Informationen von NDR Schleswig-Holstein zufolge zu einer Protestaktion der Angestellten kommen. Das Krankenhaus hat für den Nachmittag zu einer Mitarbeiterversammlung geladen, auf der es unter anderem um die wirtschaftliche Schieflage der Klinik gehen soll. Im Raum steht auch die Frage nach einem möglichen Verkauf der Klinik. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:00 Uhr

Ukraine-Hilfskonvoi startet in Husum

Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist in Schleswig-Holstein weiter groß. Von Husum (Kreis Nordfriesland) aus startet heute erneut ein Hilfstransport dorthin. Organisiert wird die ehrenamtliche Aktion vom Freunde-Helfen-Konvoi. Zum Konvoi gehören laut den Organisatoren drei ausgemusterte - aber einsatzfähige - Feuerwehrautos aus Niebüll (Kreis Nordfriesland), Kleinkummerfeld (Kreis Segeberg) und Altenhof (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Außerdem haben die Helfer Lebensmittel, Matratzen und medizinische Geräte wie Sonden, OP-Besteck und sogar Herzklappen im Gepäck. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 07:00 Uhr

Kaum ökologische Auswirkungen nach Öl-Unfall

Nach dem Ölunfall auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sind die ökologischen Auswirkungen offenbar gering. Das teilte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) im Umwelt-und Agrarausschuss mit. Eine längere Beobachtung, bei dem unter anderem das Wasser und der Grund des NOK untersucht wurden, habe keine Auffälligkeiten gezeigt. Im Dezember waren aus einer kaputten Pipeline 300.000 Liter Rohöl in den Nord-Ostsee-Kanal geflossen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 06:30 Uhr

Zahl der Hausarztpraxen im Land sinkt

Besonders auf dem Land könnte die sinkende Zahl von Hausärzten in den kommenden Jahren zu Problemen führen. Noch können freie Stellen meist besetzt werden, so die Kassenärztliche Vereinigung. Allerdings ist von aktuell 2.000 Hausärzten im Land jeder dritte älter als 60, wird also in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Dass sich immer weniger junge Ärzte entscheiden eine Praxis zu übernehmen, liegt laut Hausärzteverband daran, dass viele lieber in Gemeinschaftspraxen arbeiten und vor allem angestellt sind - um Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Für potentielle Landärzte spielt demnach auch die Frage nach Schulen, Kitas oder Kultur vor Ort eine Rolle. Der Hausärzteverband fordert unter anderem mehr Digitalisierung und weniger Bürokratie, um es wieder attraktiver zu machen eine Praxis zu übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 06:00 Uhr

Geldautomat in Gelting gesprengt

In Gelting im Kreis Schleswig-Flensburg ist in der Nacht zu Donnerstag ein Geldautomat gesprengt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben sich der oder die Täter gegen 3 Uhr an dem Automaten in der Straße Norderholm zu schaffen gemacht. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ohne Beute flüchteten. Wie hoch der entstandene Schaden ist muss noch geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 06:00 Uhr

Neues Flugabwehrsystem für Truppenübungsplatz Todendorf

Der Truppenübungsplatz in Todendorf (Kreis Plön) bleibt Stützpunkt für Flugabwehrsysteme und soll sich vergrößern. Mit "IRIS T-S-L-M" soll der Standort eines der modernsten Abwehrsysteme bekommen. In den nächsten Wochen wird ein entsprechender Beschluss des Parlaments erwartet, so Daniel Reif, Kommandeur der Flugabwehrraketengruppe 61. "Wenn es nach dem Willen unseres Inspekteurs geht, dann wird hier in Todendorf der Zukunftsstandort der deutschen Flugabwehr entstehen und da das Waffensystem eine Heimat finden", so Reif. Mit dem neuen System sollen auch 250 Soldatinnen und Soldaten mehr an den Standort kommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 06:00 Uhr

Kilia Kiel steigt auf

Durch einen 3:2-Sieg über den OSC Bremerhaven ist Kilia Kiel in die Fußball-Regionalliga aufgestiegen. Damit ist den Kieler in nur zwei Jahren der Durchmarsch von der sechsten in die vierte Liga gelungen. Das zweite Spiel der Aufstiegsrunde am Sonntag beim Eimsbütteler TV ist nach dem Sieg für die Kieler bedeutungslos. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 06:00 Uhr

Altersgrenze für Verbeamtung in SH wird angehoben

Das teilte eine Sprecherin des Finanzministeriums mit. Die Landesregierung reagiert damit auf den Nachwuchsmangel bei Beamten. Sie hebt die Altersgrenze einer möglichen Verbeamtung für externe Bewerber von 45 auf 50 Jahre an. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 05:30 Uhr

Wolfsnachwuchs in SH

Das Umweltministerium meldet Wolfsnachwuchs im Segeberger Forst. Laut Wolfsbetreuer Jens Matzen sind es die ersten Wolfswelpen in Schleswig-Holstein seit 180 Jahren. Er rechnet mit etwa vier bis sechs Jungtieren. Aktuell leben nach Angaben des Umweltministeriums zehn Wölfe in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 05:30 Uhr

Wetter: Überwiegend sonnig

Am Donnerstagvormittag ist es in Schleswig-Holstein zunächst wolkig. Später lockert die Wolkendecke auf, es wird zunehmend heiter und bleibt trocken. Die Temperaturen liegen am Mittag bei 17 bis 20 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 06:00 Uhr

