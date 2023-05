Stand: 30.05.2023 07:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Finanzausschuss diskutiert über Haushaltssperre

Der Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags trifft sich heute zu einer Sondersitzung wegen der umstrittenen vorläufigen Haushaltssperre, die die Landesregierung nach nur gut zwei Wochen wieder aussetzen will. An der Sitzung nimmt auch Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) teil. Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) meint: Eine Haushaltssperre, die nach wenigen Tagen wieder aufgehoben werde, sei ein "offensichtlicher Fehler". Heinold müsse erklären, wann die Maßnahme geplant worden sei - für Losse-Müller steht die Frage im Raum, ob die Haushaltssperre schon vor der Kommunalwahl geplant gewesen, aber nicht kommuniziert worden sei. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 06:00 Uhr

Drei Verletzte nach Wohnungsbrand in Geesthacht

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Montagnachmittag ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Laut Polizei brannte es zuerst in einem Zimmer, dann griff das Feuer auf weitere Teile der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Rothenburgsorter Weg über. Drei Bewohnerinnen und Bewohner kamen verletzt ins Krankenhaus. Warum es brannte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 06:00 Uhr

Eis in SH im Schnitt 20 Cent teurer als im Vorjahr

Das Eis in Schleswig- Holstein ist auch in diesem Jahr wieder teurer geworden. Wie eine Umfrage von NDR Schleswig-Holstein ergab, zahlen die Kundinnen und Kunden im Schnitt 20 Cent mehr für eine Kugel als noch im vergangenen Jahr. Vor allem die gestiegenen Preise für zum Beispiel Sahne, Zucker oder Erdbeeren machten das Eis teuer, sagen Eisdielenbetreiberinnen und -betreiber. Für die Zutaten zahlen sie demnach 40 bis 60 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr, Lieferanten würden über die nächsten drei Monate hinaus keine Preisgarantie geben, heißt es aus Flensburg und Neumünster. Deshalb ist der Eispreis für eine Kugel im Schnitt auf 1,60 Euro gestiegen, an den Tourismusorten und auf den Inseln werden auch 2 Euro fällig. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 05:30 Uhr

Wetter: Wolkig, später Sonne bei bis zu 21 Grad

Anfangs ist es noch bewölkt, zum Nachmittag lockert es vor allem an der Ostsee und der Schlei auf und bleibt länger sonnig. In Steinburg, Stormarn und im Herzogtum Lauenburg gehen die Wolken erst zum Abend zurück. Die Temperaturen erreichen 15 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) und bis 21 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.05.2023 | 07:00 Uhr