Stand: 22.05.2023 06:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A1 in zwei Nächten gesperrt

Zur Vorbereitung eines Brückenabrisses an der A1 bei Ratekau (Kreis Ostholstein) wird die Fahrbahn in Richtung Lübeck in den kommenden drei Nächten voll gesperrt. Der Abschnitt zwischen Ratekau und Sereetz ist von Montagabend bis Donnerstagmorgen jeweils von 19.00 bis 6.00 Uhr nicht befahrbar, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Ab dem 30. Mai soll es drei weitere nächtliche Sperrungen geben. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 07:00 Uhr

Brennende Reifen sorgen für Feuerwehreinsatz

Einsatzkräfte sind in der Nacht zu einem brennenden Reifenstapel in der Nähe eines Hofes im Lürschau (Kreis Schleswig-Flensburg) ausgerückt. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 06:00 Uhr

Sieg und Niederlage Handball-Teams aus SH

Bundesliga-Spitzenreiter THW Kiel hat am Sonntag gegen Erlangen mit 35:26 gewonnen und bleibt damit auf Meisterschaftskurs. Zuvor hatte die SG Flensburg-Handewitt in Magdeburg 28:30 verloren. Das Team kann es in dieser Saison nicht mehr schaffen, sich für die Champions League zu qualifizieren. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 06:00 Uhr

Wetter: Erst sonnig, später Gewitter möglich



Der Tag startet sonnig, später ziehen aber dicke Quellwolken auf. Vor allem im Westen des Landes kann es teils kräftige Schauer oder Gewitter mit Starkregen geben. Die Höchsttemperaturen liegen heute bei 17 Grad an der Kieler Bucht, 21 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 26 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum-Lauenburg), an einigen Küstenabschnitten ist es kühler. Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Ost. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 19 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) und bei 24 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn), direkt an der Küste etwas frischer.

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.05.2023 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kiel