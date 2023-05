Stand: 17.05.2023 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr verwaiste Jungtiere in Wildtierstationen

In Schleswig-Holsteins Wildtierstationen landen von Jahr zu Jahr mehr verwaiste Jungtiere wie Füchse, Rehkitze oder Vogelküken. Ursache sind meist menschengemachte Probleme wie Autounfällen oder frei herumlaufender Haustiere. Steigende Zahlen beobachtet auch Katharina Erdmann, Geschäftsführerin des Wildtier- und Artenschutzzentrums Klein Offenseth-Sparrieshoop im Kreis Pinneberg. Das Wachstum kleiner Orte und der damit einhergehenden Ausbau des Straßen- und Schienennetzes habe Einfluss auf die Natur, so Erdmann. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 07:00 Uhr

IGLU-Studie: Experten aus SH nicht überrascht

Viele Viertklässler in Deutschland können laut nicht richtig lesen. Zu diesem Ergebnis kommt die Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU), die am Dienstag veröffentlicht wurde. Experten gehen davon aus, dass die Situation in Schleswig-Holstein ähnlich ist. Olaf Köller vom Bildungsforschungsinstitut IPN an der Uni Kiel sieht aber das schleswig-holsteinische Bildungssystem im Ländervergleich auf einem guten Weg. Die Landesregierung habe bereits die richtigen Weichen gestellt und schaue nach Maßnahmen und Förderprogrammen. Die Lehrergewerkschaft GEW und die Grundschul-Landeselternvertretung fordern, dass das Land mehr Geld für das Bildungssystem zur Verfügung stellt und zusätzliche Förderprogramme für Lehrkräfte und Schüler anbietet. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 06:00 Uhr

Kritik an Haushaltssperre

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat eine vorläufige Haushaltssperre erlassen. Hintergrund ist die neueste Steuerschätzung, nach der die Einnahmeerwartung für den Zeitraum 2023 bis 2027 um insgesamt 2,8 Milliarden Euro im Vergleich zur Herbst-Schätzung sinkt. Heinold will nun mit ihren Kabinettskollegen ausloten, wo noch in diesem Jahr gespart werden kann. Scharfe Kritik kommt von der Opposition. Thomas Losse-Müller von der SPD meinte, die bekannten Fakten rechtfertigen diesen drastischen Schritt nicht. Dass die Suppe immer dünner werde, sollte die Landesregierung eigentlich nicht überraschen, so Lars Harms vom SSW. Denn genau davor sei bereits massiv gewarnt worden, als Schwarz-Grün das Geld noch mit beiden Händen ausgegeben habe. Die vorläufige Haushaltssperre sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so Annabell Krämer von der FDP. Die Landesregierung müsse sich jetzt endlich an einen Tisch setzen und langfristigen Prioritäten festlegen. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 06:00 Uhr

Krickau neuer Trainer der SG Flensburg-Handewitt

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt ist bei der Suche nach einem Nachfolger für den im April entlassenen Trainer Maik Machulla in Dänemark fündig geworden. Nach NDR Informationen wechselt Nicolej Krickau im Sommer von GOG Svendborg Gudme an die Förde. Krickau kommt nicht allein, zuvor hatte die SG ab Sommer schon die dänischen Weltmeister Simon Pytlick und Lukas Jörgensen von GOG unter Vertrag genommen. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 06:00 Uhr

Haus in Pinneberg nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Ein Reihenhaus in Pinneberg ist nach einem Brand unbewohnbar. Gegen halb sieben am Dienstagabend war der Dachstuhl eines Reihenhauses in Brand geraten, sagte die Feuerwehr. Anderthalb Dachstühle brannten komplett aus, insgesamt fünf Häuser waren von dem Feuer betroffen. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Häuser konnten die rund 100 Einsatzkräfte vor Ort verhindern. Gegen halb fünf heute Morgen war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, so die Rettungsleitstelle. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 06:00 Uhr

Rettungsschwimmer für Badestellen in SH gesucht

Zum Start der Badesaison in Schleswig-Holstein sind viele Strände und Badestellen nicht so gut bewacht, wie es sein sollte. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) kann aktuell bei weitem nicht alle Posten besetzen. Für die Zeit bis Mitte Juli sind fast 50 Prozent der vorgesehenen Plätze nicht besetzt. Ehrenamtliche Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer werden deshalb dringend gesucht. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 16 Jahren und der Besitz des deutschen Schwimmabzeichens Silber. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 07:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken aber weitestgehend trocken

Heute Vormittag und im weiteren Tagesverlauf ziehen von der Nordsee zeitweise dichte Wolkenfelder auf. Entlang der Ostsee und bis Lauenburg bleibt es wechselnd bewölkt und weitestgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen bei 13, in Nordriesland bei 10 Grad. Im Tagesverlauf nehmen auch im Binnenland in Böen zu und flauen erst am Abend wieder ab. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.05.2023 | 07:00 Uhr