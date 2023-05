Stand: 15.05.2023 07:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landesergebnis der Kommunalwahl in SH: CDU vor SPD und Grünen

Bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein steht ein vorläufiges Landesergebnis fest. Nachdem die Stimmen aus den Kreistagswahlen in den elf Kreisen und den Gemeindewahlen in den vier kreisfreien Städten ausgezählt sind, liegt die CDU laut infratest dimap mit 33,8 Prozent vorn. Das sind 1,3 Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen Wahl vor fünf Jahren. Auf Platz zwei liegt die SPD mit 19,4 Prozent, die Sozialdemokraten verlieren mit minus 3,9 Prozentpunkten deutlich im Vergleich zu 2018. Die Grünen kommen im vorläufigen Landesergebnis auf 17,7 Prozent und liegen damit 1,2 Prozentpunkte über dem Ergebnis von 2018. Deutlich zugelegt hat die AfD, sie gewinnt 2,6 Prozentpunkte dazu und liegt bei 8,1 Prozent. Dahinter liegt die FDP mit derzeit 6,8 Prozent auf dem Niveau von 2018. Auch der SSW kann sich über einen deutlichen Stimmengewinn freuen und liegt bei 4,4 Prozent. Die Linke kommt auf 2,1 Prozent, sonstige Parteien und Wählergruppen haben insgesamt 7,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 49 Prozent - und damit über dem Wert von 2018. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2023 06:00 Uhr

Bürgermeister-Wahlen in Husum, Büchen und Hohenweststedt

Neben der Kommunalwahl wurde in drei Kommunen in SH auch das Bürgermeisteramt neu gewählt. In Husum (Kreis Nordfriesland) und Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) kommt es zur Stichwahl, in Husum erhielt CDU-Kandidat Martin Kindl 32 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei landete SPD-Kandidat Horst Bauer mit knapp 30 Prozent. In Büchen verpasste CDU-Kandidat Dennis Gabriel mit 49 Prozent nur knapp die absolute Mehrheit. Er muss nun gegen den parteilosen Michael Munteanu in einer Stichwahl antreten. Munteanu bekam gut 29 Prozent der Stimmen. Und in Hohenwestedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde der einzige Kandidat, Jan Butenschön von der FDP, in seinem Amt bestätigt. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2023 06:00 Uhr

Dänische Lkw blockieren A7

Dänische Lastwagenfahrer blockieren aktuell die Grenzübergänge auf dänischer Seite - auf deutscher Seite staut sich dadurch laut Polizei der Lkw-Verkehr Richtung Norden. Seit dem Abend stehen Lkw an den Übergängen auf der A7 bei Ellund, bei Padborg am Ochsenweg und bei Krusau an der B200. Hintergrund der Aktion: Ab dem Jahr 2025 soll für Lkw eine kilometerabhängige Autobahn-Maut eingeführt werden. Die dänischen Transportunternehmen fordern demnach eine Umlage der Maut auf den Dieselpreis. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Erst heiter, dann regnerisch - Gewitter möglich

Heute ist es zunächst heiter, im Verlauf - besonders im Binnenland - gelegentlich wolkig mit örtlichen Schauern. Auch Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 22 Grad. Es ist mit Schauer- und Gewitterböen zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2023 06:00 Uhr

