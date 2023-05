Stand: 13.05.2023 10:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Frau in Oldenburg in Holstein getötet

In Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) ist am Freitagabend eine Frau getötet worden. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wurde sie erschossen - das hat aber die Polizei noch nicht offiziell bestätigt. Die Tat ereignete sich den Angaben zu Folge auf offener Straße im südlichen Stadtgebiet. Die Frau starb laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch bevor sie ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Der mutmaßliche Täter sei in eine Doppelhaushälfte geflohen. Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz - neben dem SEK waren Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei, eine Verhandlungsgruppe und Diensthunde vor Ort. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht stürmte das SEK die Wohnung, in der sich der mutmaßliche Täter aufhielt und fand den 73-jährigen Verdächtigen dort leblos auf. Laut Polizei hatte er sich offenbar selbst getötet. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Mordkommission ermitteln. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2023 11:00 Uhr

Fußball: Holstein Kiel gegen Karlsruhe

Am drittletzten Spieltag der Saison hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel heute den Karlsruher SC zu Gast. Nach zuletzt drei Pleiten in Folge wollen die Kieler vor eigenem Publikum wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Anpfiff ist um 13 Uhr - NDR Schleswig-Holstein berichtet live. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2023 11:00 Uhr

Bahn reicht Eilantrag gegen EVG-Warnstreik ein

Die Deutsche Bahn versucht, den von der EVG angekündigten 50-Stunden-Warnstreik zu stoppen. Wie der Konzern am Sonnabend mitteilte, hat das Unternehmen einen Eilantrag beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main eingereicht. Dieser Schritt sei im Interesse der Kundinnen und Kunden jetzt geboten, so die Bahn. Die EVG will den Bahnverkehr im Tarifkonflikt ab Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstag um Mitternacht lahmlegen. Das Arbeitsgericht hat den Eingang des Eilantrags inzwischen bestätigt. Die Verhandlung soll um 12 Uhr beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2023 10:00 Uhr

Glückstadt: Demonstration gegen Abschiebehafteinrichtung

In Glückstadt will heute das Bündnis „Kein Abschiebegefängnis in Glückstadt und anderswo“ auf die Straße gehen. Der Protest richtet sich in erster Linie gegen die Abschiebehafteinrichtung selbst und gegen die Landesregierung. Denn die Zuständigkeit liegt beim Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge im Kieler Innenministerium. Eine humane Abschiebehaft gebe es nicht, heißt es von Seiten des Bündnisses. Mit der heutigen Demonstration wolle man sich für eine Schließung der Abschiebeeinrichtung einsetzen. Als Beispiel für die ihrer Ansicht nach unmenschlichen Zustände dort führen die Gegner den Fall eines dort einsitzenden Irakers an. Er soll über Belgien zurück in sein Heimatland abgeschoben werden. Doch dort drohe ihm als Religionskritiker die Verfolgung, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses. Die Demo in Glückstadt beginnt um 13 Uhr, es werden Teilnehmende aus Mecklenburg Vorpommern, Hamburg und Schleswig- Holstein erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2023 10:00 Uhr

Drei Verletzte nach Unfall im Herzogtum Lauenburg

Nach einem Unfall zwischen Berkenthin und Niendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist die Landesstraße in diesem Bereich voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei sind dort am Samstagmorgen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt - einer davon schwer. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2023 10:00 Uhr

Erneute Probleme beim Zuganbieter erixx

Auf der Bahnstrecke Kiel - Lübeck - Lüneburg sorgen Zugausfälle erneut für Ärger. Der Zuganbieter erixx begründet die Probleme mit Personalmangel. Nach nur zehn Tagen in Betrieb muss daher unter anderem die Bahnverbindung Kiel-Oppendorf wieder eingestellt und durch Busse ersetzt werden. NAH.SH-Geschäftsführer Arne Beck sagte: "Unser Qualitätsanspruch ist ein anderer". Das Verkehrsministerium hatte deshalb am Donnerstag eine Vertragskrise ausgerufen. Am Freitag sagte Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU), man setze dennoch weiter auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und wolle vorerst nicht ins Management eingreifen. Der technische Geschäftsführer von erixx, Rainer Blüm, räumte ein, dass im Unternehmen in der Vergangenheit einiges schiefgelaufen sei. Für eine Entlastung sollen zehn zusätzliche Leih-Lokführer sorgen, die Ende des Monats ihren Dienst aufnehmen, so Blüm. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2023 09:00 Uhr

Northvolt bekennt sich zu Dithmarschen: Positive Reaktionen aus der Politik

Der geplante Bau der Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) rückt näher. Die Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof hatten in dieser Woche Beschlüsse für die Bauleitplanung gefasst, es folgten positive Signale aus Berlin: Das Unternehmen Northvolt soll erhöhte staatliche Fördergelder für das Milliarden-Projekt erhalten - allerdings muss die EU-Kommission die geplanten Beihilfen noch absegnen. Northvolt selbst kündigte weitere Schritte in Richtung Bau an. Das löste fraktionsübergreifend positive Reaktionen bei der Landespolitik aus. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) freut sich über die klaren Worte und spricht von einem echten Durchbruch für die Ansiedlung. Für Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter ist es genau das, was Schleswig-Holstein braucht, um klimaneutrales Industrieland zu werden. Er will dafür auch den Schienenanschluss für die Batteriefabrik. Die Entscheidung von Northvolt, das Projekt weiter voranzutreiben, sei Folge einer guten politischen Vorarbeit, so Oliver Kumbartzky von der FDP. Er sieht Dithmarschen auf dem Weg zum Green Energy Valley. Mehr Tempo beim Bau von Wohnungen und neuen Schul- und Kitaplätzen für Fachkräfte fordert die SPD und auch der SSW sieht die Landesregierung weiter in der Pflicht: Eine gute Verkehrsanbindung müsse her. Eine finale Entscheidung für oder gegen die Fabrik steht noch aus. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2023 08:00 Uhr

Wetter: Sonnig bei 16 bis 22 Grad

Heute gibt es in Schleswig-Holstein viel Sonne und nur wenige Wolken. Die Temperaturen erreichen zwischen 16 Grad an der Ostsee, 18 Grad in Lütjenburg (Kreis Plön) und 22 Grad in Pinneberg. Vor allem an der Ostsee kann es windig werden.

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2023 | 10:00 Uhr