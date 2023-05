Stand: 09.05.2023 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Marschbahn: Stellwerkprobleme zwischen Heide und Husum

Auf der Bahnstrecke Hamburg-Sylt mussten Lokführer heute Morgen selbst die Übergänge bedienen. Laut Bahn waren wegen einer Störung in einem Stellwerk die Bahnübergänge zwischen Heide und Husum nicht automatisch gesichert. Die Lokführer mussten vor jedem einzelnen der betroffenen Übergänge anhalten und mit einem Schlüssel den Übergang sichern, damit die Warnlichter angehen und sich die Schranken senken. Es kam zu Verspätungen von bis zu 45 Minuten. Seit 8 Uhr ist die Störung wieder behoben. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

Streik in Kliniken und Apotheken in Schleswig-Holstein

Ärzte an kommunalen und auch einigen privaten Kliniken bei uns im Land legen heute ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Marburger Bund fordert für die Klinik-Ärzte bundesweit unter anderem 2,5 Prozent mehr Gehalt. Einschränkungen gibt es heute auch bei den Apotheken. Laut Apothekerverband werden viele Filialen bis 14 Uhr geschlossen bleiben. Die Apotheker fordern höhere Honorare und dass die Bundesregierung mehr gegen den Arzneimittel-Engpass unternimmt. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 07:00 Uhr

Geflüchtete: Land und Kommunen in SH sehen Bund in der Pflicht

Einen Tag vor dem Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern in Berlin hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erneut an die Bundesregierung appelliert, sich finanziell stärker zu engagieren. Dazu hatte es am Montag eine gemeinsame Beratung der Länderchefs mit den Vertretern der Kommunen gegeben. Die Länder verlangen unter anderem, dass der Bund die Kosten für die Unterkunft von Flüchtlingen wieder voll übernimmt. Die Bundesmittel müssten laut Günther mindestens verdoppelt werden. Für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen mit der Bundesregierung sieht Günther die Gefahr, dass die gesellschaftliche Akzeptanz der humanitären Flüchtlingspolitik in Deutschland geringer werden könnte. Bei dem Gipfel morgen müssten vernünftige Ergebnisse produziert werden, sonst drohe erheblicher sozialer und gesellschaftlicher Sprengstoff, sagte auch der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager (CDU). | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 06:00 Uhr

Rüge für Lübecker Bürgermeister?

Der Streit um den Weiterbetrieb des Heiligen-Geist-Hospitals in Lübeck geht heute in eine weitere Runde. Die Fraktion der Unabhängigen und die Grünen-Fraktion haben für den Hauptausschuss der Lübecker Bürgerschaft heute einen Antrag gestellt, Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) zu rügen. Der Vorwurf: Lindenau habe die Bürgerschaft im Streit um das Heiligen-Geist-Hospital (HGH) belogen. Formal geht es um die Frage, ob der Bürgermeister selbst acht Monate lang die Heimschließung vorbereitet und darüber dann die Unwahrheit gesagt hat. Lindenau, so der weitere Vorwurf, behindere zudem mit vorgeschobenen Brandschutz-Problemen den von der Bürgerschaft im Februar beschlossenen Weiterbetrieb des Heiligen-Geist-Hospitals. Dem Heim droht Ende September wegen eines teuren und komplexen Brandschutz-Konzeptes das Aus. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 06:00 Uhr

Festnahme in Ahrensburg

Die Polizei hat in Ahrensburg (Kreis Stormarn) einen 53-Jährigen aus Hamburg vorübergehend festgenommen. Er soll mehrere Kinder in einem Hallenbad an ihren Körpern berührt haben. Die betroffenen Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren hätten am Sonnabend berichtet, der Mann habe sie angesprochen und dabei berührt. Die Kinder hatten sich zusammen mit mehreren Erwachsenen im Warmwasserbecken des Bades aufgehalten. Der Vater eines der Kinder und der Bademeister verständigten daraufhin die Polizei, die den Verdächtigen vorläufig festnahm. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 06:00 Uhr

Brand in Kieler Doppelhaus

Ein Feuer hat am Montagnachmittag zwei Doppelhaushälften in Kiel-Dietrichsdorf zerstört. An den Häusern sei ein Totalschaden entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Die Bewohner, darunter auch Kinder, hätten sich unverletzt retten können. Die Feuerwehr war mit 44 Einsatzkräften vor Ort. Zunächst hatte es im Wintergarten des einen Hauses und in Teilen des angrenzenden Dachstuhls gebrannt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren Hunderttausend Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 06:00 Uhr

Wetter: Erst freundlich, später Regen

An der Ostsee bleibt es heute meist heiter und trocken. In den westlichen Landesteilen ziehen deutlich mehr Wolken auf. Dort ist besonders am Nachmittag teils schauerartiger Regen möglich. Die Höchstwerte liegen 14 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 21 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum-Lauenburg). Mäßiger, teils frischer Südostwind mit zeitweise starken, in exponierten Lagen auch stürmischen Böen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 14 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 19 Grad in Norderstedt (Kreis Segeberg).

