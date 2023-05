Stand: 07.05.2023 10:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schwerer Unfall zwischen Glinde und Oststeinbek

Bei einem schweren Unfall zwischen Glinde und Oststeinbek im Kreis Stormarn ist heute Morgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen von der Möllner Landstraße ab und prallte gegen einen Baum. Die Leitstelle hat einen Rettungshubschrauber alarmiert, der den Fahrer in eine Klinik flog. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2023 11:00 Uhr

Handball Bundesliga: Wichtiger Spieltag für Kiel und Flensburg

In der Handball Bundesliga geht es heute für beide Top-Vereine aus Schleswig-Holstein um ganz wichtige Punkte. Für die SG Flensburg-Handewitt steht in Berlin viel auf dem Spiel. Beim Tabellendritten muss die SG gewinnen, um die Chance auf die Vize-Meisterschaft und die damit verbundene Champions-League-Qualifikation zu behalten. Spitzenreiter THW Kiel erwartet Hannover Burgdorf. Kiels Linksaußen Rune Dahmke habe großen Respekt vor den Niedersachsen, sagte er im Vorfeld. Anpfiff in Berlin ist um 14 Uhr, in Kiel geht's um 16 Uhr los. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2023 10:00 Uhr

Tag des offenen Hofes in Lütjenburg

Einmal Traktor fahren oder Bauern beim Melken über die Schulter schauen: Heute findet am Hof Futterkamp bei Lütjenburg im Kreis Plön wieder der Tag des offenen Hofes statt. Die Landwirtschaftskammer veranstaltet ihn jedes Jahr, um Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Landwirtschaft näher zusammenzubringen. In diesem Jahr werden laut Kammer bis zu 15.000 Menschen erwartet. Sowohl Eintritt als auch Parkplatz seien kostenlos, so die Veranstalter. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2023 08:00 Uhr

Üppige Rapsernte in Aussicht

Zwischen Nord- und Ostsee erstreckt sich zurzeit ein weiteres Meer - eines aus gelbblühendem Raps. Mittlerweile hat das Kreuzblütengewächs in Schleswig-Holstein seine Vollblüte erreicht. Die Landwirtschaftskammer rechnet mit einem ertragreichen Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2023 19:30 Uhr

Viel Anteilnahme nach Feuer in Flensburg

Nach dem tragischen Feuer in Flensburg mit zwei Toten haben Freunde, Nachbarn und Anwohner ihre Anteilnahme ausgedrückt. Am Brandort in der Harrisleer Straße hinterließen sie an den Absperrgittern Blumen und Kuscheltiere. Donnerstagnachmittag hatte sich ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus entwickelt, eine 70 Jahre alte Großmutter und ihr vier Jahre alter Enkel kamen ums Leben. Neun weitere Menschen wurden verletzt. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2023 18:00 Uhr

Wetter: wolkig und überwiegend trocken

Heute gibt es nach wolkigem Tagesbeginn vor allem an der Ostsee längeren Sonnenschein. In den restlichen Gebieten ist erst später mit Auflockerungen zu rechnen. Zum Abend hin wird es heiter und bleibt überwiegend trocken. Höchstwerte 12 bis 17 Grad. In der Nacht sind vielerorts voraussichtlich kaum Wolken unterwegs, an der Nordsee gibt es jedoch einige wolkige Abschnitte, im Wesentlichen ohne Niederschlag. Tiefstwerte 8 Grad in Hörnum (Sylt) bis 5 Grad in Plön. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2023 06:00 Uhr

