Dankesfest für ehernamtliche Helfer des DRK

Das Deutsche Rote Kreuz bedankt sich am Sonnabend mit einer Feier bei ehrenamtlichen Helfern aus Schleswig-Holstein. Für die Helfer waren es anstrengende Jahre: Während der Corona-Pandemie richteten sie Impfzentren ein, nach der Flut im Ahrtal versorgten sie die Menschen dort mit einem Kochzug und als der Krieg gegen die Ukraine ausbrach, schickten sie Hilfsgüter auf den Weg. "Unsere Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler haben Herausragendes geleistet", meint Torsten Geerdts, Präsident des DRK Landesverbandes Schleswig-Holstein. Rund 500 von ihnen werden deshalb am Sonnabend beim sogenannten Helferfest in den Holstenhallen in Neumünster geehrt - und bekommen eine Anstecknadel und eine Urkunde überreicht. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und die Präsidentin des bundesweiten Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, wollen kommen und sich bei den Helfern für ihren Einsatz bedanken. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2023 12:00 Uhr

Holstein Kiel spielt gegen Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel spielt heute gegen Fortuna Düsseldorf. Zuletzte kassierte die KSV zwei deutliche Niederlagen. Das soll am Sonnabend anders werden. Anfang der Woche gaben die Kieler bekannt, dass Mikkel Kirkeskov den Verein verlassen wird. Der Däne ist bereits der neunte Spieler, der in der neuen Saison nicht mehr für die KSV auflaufen wird. Für den Saisonendspurt nimmt Holstein-Coach Marcel Rapp sein Team trotz des kommenden Umbruchs in die Pflicht. Die Partie der Kieler in Düsseldorf beginnt um 13 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2023 10:00 Uhr

Keine Parität in Kommunalparlamenten

Der Anteil an Frauen in der Kommunalpolitik ist immer noch gering. NDR Schleswig-Holstein hat die Listen zu den Kreiswahlen im Land ausgewertet und danach sind nur 37 Prozent der Kandidierenden auf den Listen Frauen. Momentan liegt der Frauenanteil in den Kreistagen bei gut 32 Prozent. In Gemeindevertretungen ist er mit knapp 26 Prozent noch deutlich geringer. In 45 der mehr als 1.000 Gemeindevertretungen im Land sitzt keine einzige Frau. Anke Homann, die Vorsitzende des Landesfrauenrates, empfiehlt unter anderem, Sitzungszeiten und -orte auf den Prüfstand zu stellen, um Frauen den Einstieg in die Kommunalpolitik zu erleichtern. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2023 09:00 Uhr

Vorstoß zum Ende von Öl- und Gasheizungen spaltet Koalition

Innerhalb der schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein stößt ein Vorstoß von Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) für einen vorzeitigen Ende von Öl- und Gasheizungen auf Widerstand. Der grüne Politiker will erreichen, dass Öl- und Gasheizungen bereits 2040 und damit fünf Jahre früher als vom Bund geplant verboten werden können. Kritik kommt vom Koalitionspartner CDU. Generalsekretär Lukas Kilian (CDU) bezeichnete Goldschmidts Pläne als überraschend. Ein früheres Verbot für Öl- und Gasheizungen entspreche nicht der Haltung der CDU Schleswig-Holstein, sagte Kilian. Für die Grünen erklärte dagegen die Landtagsabgeordnete Nelly Waldeck, das vom Bund geplante Gebäude-Energiegesetz sei zu Erreichung der Klimaziele bis 2045 ausgelegt. Als Koalition in Schleswig-Holstein habe man sich aber darauf verständigt, bereits 2040 erstes klimaneutrales Industrieland zu werden. Das Vorhaben Goldschmidts sei daher folgerichtig. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2023 08:00 Uhr

Schön-Klinik möchte Chirurgie und Orthopädie in Eckernförde erhalten

Noch vor wenigen Monaten stand eine Schließung im Raum, doch jetzt könnte das Krankenhaus in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde)sogar noch größer werden als bisher. Der potentielle Käufer, die Schön-Klinik, möchte, dass nicht nur die Notfallversorgung bleibt, sondern auch die Othopädie und die Unfall-Chirugie. Grund dafür könnte sein, dass das Krankenhaus nach eignenen Angaben ohne diese Abteilungen nicht mehr wirtschaftlich sei. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2023 08:00 Uhr

Tödlicher Unfall auf B5

Bei einem Unfall auf der B5 bei Südermarsch im Kreis Nordfriesland ist Freitagabend eine Frau ums Leben gekommen. Gegen 18 Uhr war sie mit ihrem Auto Richtung Süden unterwegs. In einer Kurve geriet sie in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem LKW zusammen, sagte die Polizei. Die B5 war bis Mitternacht voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2023 08:00 Uhr

VfB Lübeck ist zurück in der Dritten Liga!

Es ist vollbracht: Der VfB Lübeck kehrt in die Dritte Liga zurück! Der schleswig-holsteinische Fußball-Regionalligist gewann am Freitagabend mit 1:0 (0:0) bei der SV Drochtersen/Assel und ist vom Konkurrenten Hannover 96 II nicht mehr einzuholen. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2023 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt und windig bei 10 bis 17 Grad

Am Sonnabendmittag ist es in Schleswig-Holstein stark bewölkt. Im Ostseeumfeld gibt es örtlich etwas Regen. Am Nachmittag klingende die Niederschläge ab und nach und nach kann es zu Auflockerungen kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad an der Ostsee und 13 Grad an der Elbe. In der Nacht zum Sonntag bleibt es bewölkt, jedoch ohne Niederschläge. Die Tiefstwerte liegen bei 7 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 17:00 Uhr

