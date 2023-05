Stand: 02.05.2023 08:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Deutschlandticket: Unterschiedliche Regeln für Schüler

Seit Montag gilt das Deutschlandticket. Viele Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein haben Anspruch auf ein kostenloses oder vergünstigtes Ticket - allerdings erst nach den Sommerferien. Außerdem gibt es in den Kreisen und Städten unterschiedliche Regeln. Das liegt daran, dass organisatorisch die Schulträger und damit meist die Kreise zuständig sind. Es gab jedoch bereits vor einem Jahr Ansätze der Verkehrsgesellschaft NAH.SH mit dem Ziel, ein Bildungsticket zunächst für Schleswig-Holstein und Hamburg anzubieten. Solche Überlegungen gebe es auch weiterhin, sagte ein NAH.SH-Sprecher auf Anfrage. Bereits jetzt bieten die Kreise Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde an, dass Schülerinnen und Schüler, die keinen Anspruch auf ein kostenloses Deutschlandticket haben, für 150 Euro im Jahr ein Bildungsticket bekommen können. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:00 Uhr

Immer mehr Kinder in SH übergewichtig

In Schleswig-Holstein gibt es immer mehr Kinder unter 14 Jahren, die übergewichtig sind. Laut der Krankenkasse Barmer waren 2021 mehr als 13.000 Kinder unter 14 krankhaft übergewichtig - 2019 waren es noch etwa 10.800. Der Anteil an Kindern mit Adipositas liegt mit 3,3 Prozent nur noch knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 3,6 Prozent. Besonders die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung beschleunigt, sagte Barmer-Landeschef Bernd Hillebrandt. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:00 Uhr

Fünf Verletzte bei Unfall in Reinfeld

Bei einem Unfall in Reinfeld (Kreis Storman) sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Drei weitere wurden laut Polizei leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Nach Angaben der Polizei stießen zwei Autos zusammen, weil der Fahrer des einen Wagens beim Abbiegen nach links den Gegenverkehr nicht beachtet hatte. Das Auto einer vierköpfigen Familie sei deshalb fast ungebremst in das abbiegende Auto geprallt. Eine schwer verletzte Frau musste von den Rettungskräften aus dem Auto geschnitten werden. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 07:00 Uhr

Ärztekammer fordert bessere gesundheitliche Bildung

Die Krankenhausgesellschaft und die Ärztekammer in Schleswig-Holstein fordern eine bessere gesundheitliche Bildung in der Bevölkerung. Hintergrund ist, dass viele Menschen mit Bagatellverletzungen in die Notaufnahmen gehen und diese deshalb chronisch überlastet sind.Kammerpräsident Henrik Hermann fordert, dass der Umgang mit Krankheiten und Verletzungen schon in der Schule Thema ist. Er meint, viele Verletzungen könnten Betroffene bei entsprechender Kenntnis auch selbst behandeln, zum Beispiel einen Verband wechseln. Häufig würde auch aus Unkenntnis die Notaufnahme aufgesucht. Auch die Krankenhausgesellschaft kann sich vorstellen, dass Menschen, die besser über das Gesundheitssystem und die verschiedenen Versorgungsmöglichkeiten informiert sind, nicht so häufig in die Notaufnahme gehen. Geschäftsführer Patrick Reimund spricht sich daher ebenfalls für eine bessere gesundheitliche Bildung aus. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 06:00 Uhr

Container-Brand in Flensburg

Ein Feuer in einem Container mit Elektroschrott hat in der Nacht in Flensburg für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Laut Rettungsleitstelle Nord waren drei Feuerwehren aus der Stadt mit dem Feuer auf dem Hof der Firma Nord-Schrott beschäftigt. Die Nachlöscharbeiten laufen noch. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand, die Brandursache ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 06:00 Uhr

Mai-Kundgebungen verliefen friedlich

Zum Tag der Arbeit haben sich in Schleswig-Holstein nach Gewerkschaftsangaben fast 6.000 Menschen zu verschiedenen Kundgebungen und Demonstrationen versammelt. Die größte Veranstaltung gab es demnach in Kiel mit 2.300 Teilnehmenden. Alle Kundgebungen verliefen laut Polizei friedlich. Die Rednerinnen und Redner, darunter in Lübeck die Vorsitzende des DGB Nord, Laura Pooth, forderten vor allem faire Löhne. Schleswig-Holstein habe besonderen Nachholbedarf, denn die Löhne liegen hier laut der Gewerkschaft 12 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Außerdem forderten die Rednerinnen und Redner, öffentliche Aufträge nur an Unternehmen zu vergeben, die nach Tarif bezahlen. Noch immer sei das in Schleswig-Holstein nicht gesetzlich verankert. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 06:00 Uhr

Pinneberg: Hans-Hermann-Kath-Brücke sechs Wochen gesperrt

Die Hans-Hermann-Kath-Brücke in Pinneberg ist seit heute für die kommenden sechs Wochen in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Die Stadt Pinneberg warnt vor massiver Staugefahr und bittet Ortskundige, den Bereich weiträumig zu umfahren. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Bauarbeiten sollen am 16. Juni abgeschlossen sein und nach Angaben der Stadt insgesamt etwa 440.000 Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 05:30 Uhr

Wetter: Bewölkt bei maximal 12 Grad

Heute bleibt es überwiegend bewölkt, Sonne gibt es vor allem an der Ostsee. Die Temperaturen bleiben mit maximal 9 Grad in List auf Sylt und 12 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) kühl. Dazu ist es windig, an den Küsten teilweise stürmisch. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 16:00 Uhr

