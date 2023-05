Stand: 01.05.2023 10:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zahlreiche Demonstrationen am 1. Mai

Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB ruft heute zu zahlreichen Demonstrationen in Schleswig-Holstein auf. Zur Hauptveranstaltung in Lübeck mit DGB-Nord-Chefin Laura Pooth werden 650 Teilnehmende erwartet. Am Morgen geht es los mit einem Treffen auf dem Markt am Rathaus, dann ziehen die Demonstrierenden zum Holstentor, um am Gewerkschaftshaus mit Kundgebung und Musik ein Solidaritätsfest zu feiern - und damit auch den zuletzt errungenen Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst. Der 1. Mai soll jedoch auch neue Mitglieder für den DGB werben, unter anderem mit der DGB-Jugend, die an der Lübecker Kundgebung teilnimmt. "Ungebrochen solidarisch", so lautet das Motto der diesjährigen Mai-Demonstrationen. Insgesamt finden in 13 Orten in Schleswig-Holstein Demonstrationen, Kundgebungen und Feste statt, neben Lübeck unter anderem in Kiel, Rendsburg, Bargteheide, Elmshorn, Heide und Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2023 10:00 Uhr

Deutschlandticket: Das gilt für Schüler in SH

Seit heute gilt in ganz Deutschland das 49-Euro-Ticket für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen geht davon aus, dass bisher mehr als drei Millionen Menschen das Deutschlandticket abonniert haben. Besondere Regeln gelten in Schleswig-Holstein für Schülerinnen und Schüler. In den meisten Flächenkreisen haben Schülerinnen und Schüler bis zur 10. Klasse nach den Sommerferien Anspruch auf ein kostenloses oder vergünstigtes 49-Euro-Ticket. In Dithmarschen bekommen alle, auch Oberstufe und Berufsschule, das 49-Euro-Ticket kostenlos. Schülerinnen und Schüler, die keinen Anspruch auf ein kostenloses Ticket haben, bekommen in einigen Kreises Zuschüsse oder können für 50 Euro pro Schuljahr ein Bildungsticket bekommen, das dem Deutschlandticket entspricht. In Flensburg, Kiel, Lübeck und Neumünster müssen die Tickets dagegen selbst gezahlt werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2023 10:00 Uhr

Weiter Einschränkungen auf der A7

Auch nach dem Ende der 55-Stunden-Sperrung auf der A7 zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark gibt es noch Einschränkungen für Autofahrerinnen und -fahrer. Die Autobahn GmbH Nord hat mitgeteilt, dass eine kaputte Lamelle und ein kaputter Schachtdeckel gefunden wurden. Deshalb ist die A7 Richtung Süden ab Hamburg-Waltershof nur einspurig befahrbar, auch die Auffahrt ist dort gesperrt. Richtung Norden sind zwei Spuren frei und die Auffahrt Othmarschen ist gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2023 08:00 Uhr

Klare Niederlage für Holstein Kiel

In der zweiten Fußball Bundesliga hat Holstein Kiel am Sonntagnachmittag deutlich gegen den Aufstiegskandidaten SV Darmstadt 98 verloren. In der Tabelle rutschen die "Störche" durch die 0:3 Niederlage auf Platz neun ab. "Ich glaube, heute haben wir eine Lektion bekommen, was es heißt, Zweikämpfe zu führen - sowohl offensiv als auch defensiv", analysiert Trainer Marcel Rapp nach dem Spiel. Der Gegner sei einfach besser gewesen, die Kieler haben verdient verloren, so Rapp weiter. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2023 09:00 Uhr

Wetter: Freundlich bei bis zu 19 Grad

Heute bleibt es überwiegend freundlich bei bis 19 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg), 16 Grad in Flensburg und 12 Grad in Hörnum auf Sylt und auf Helgoland. Teilweise wechseln sich Sonne und Wolken ab. Zum Abend hin ziehen vor allem im Norden mehr Wolken auf. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2023 08:00 Uhr

