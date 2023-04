Stand: 30.04.2023 11:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr Mitglieder bei den Freiwilligen Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein freuen sich über Zuwachs. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben des Landesfeuerwehrverbandes fast 500 Frauen und Männer dazu. Laut Verband hat sich die Befürchtung, durch die Corona-Pandemie Mitglieder zu verlieren, damit nicht bewahrheitet. Der Verband sagt aber auch, dass es durchaus auch Feuerwehren im Land gibt, die zu wenig Einsatzkräfte haben. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2023 11:00 Uhr

Blaualgen bringen Seen in SH aus dem Gleichgewicht

Kaum ein See in Schleswig-Holstein ist in einem guten Zustand. Darauf hat der Naturschutzbund (NABU) hingewiesen. Laut den Naturschützern liegt dies vor allem an der stärkeren Düngung in den vergangenen 20 Jahren. Besonders schlecht gehe es unter anderem dem Lanker See (Kreis Plön), dem Ihlsee (Kreis Segeberg) und dem Herrenteich in der Karpfenstadt Reinfeld (Kreis Stormarn). Dort bestehen massive Blaualgen-Probleme. Sie verhindern, dass Licht auf den Grund der Seen gelangt, wodurch Wasserpflanzen absterben. Wissenschaftler von zwei Hochschulen in Hamburg und Lübeck wollen jetzt Ursachenforschung betreiben, Proben entnehmen und letztlich die Wasserqualität verbessern. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2023 09:00 Uhr

Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg mit zwei verletzten Pferden

Bei einem Unfall auf der A24 zwischen Gudow und Hornbek im Kreis Herzogtum Lauenburg sind am Sonnabend zwei Pferde verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen bei einem Überholmanöver insgesamt drei Autos zusammen. Eines der Fahrzeug war mit einem Pferdeanhänger ausgestattet. Durch den Unfall öffneten sich die Klappen, die Pferde liefen auf die Autobahn und mussten von der Polizei eingefangen werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2023 08:00 Uhr

A7 am Wochenende für 55 Stunden voll gesperrt

Autofahrer müssen zum langen Wochenende mehr Geduld mitbringen. Die A7 ist noch bis Montag für Bauarbeiten zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark in beide Richtungen voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an einer Zufahrt zum Elbtunnel - ab 21 Uhr beginnt die Sperrung. Die zuständige Autobahn GmbH Nord will außerdem eine neue Software auf den Verkehrsrechner im Elbtunnel aufspielen. Auch soll die Sperrung für den Weiterbau des Lärmschutztunnels Altona genutzt werden. Der Verkehr wird über die A1, die A21 und die B205 zwischen dem Horster Dreieck und Neumünster-Süd geleitet. Auf alternativen Strecken durch die Hamburger Innenstadt rechnet der ADAC mit viel Verkehr. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 20:00 Uhr

Wetter: Meist freundlich, nachts teilweise Frost

Am Sonntag längere Zeit Sonnenschein, gelegentlich einige Wolken, aber kein Regen. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 15 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Überwiegend schwacher Wind aus westlichen bis nördlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2023 08:00 Uhr

