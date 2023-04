Stand: 28.04.2023 07:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neue Wassersport-Regeln für die Nordsee

Ab heute gelten in der Nordsee und im Wattenmeer neue Regeln für Schifffahrt und Freizeitsportler. Neu ist zum Beispiel, dass Kitesurfen und ähnliche Sportarten nur noch in besonders ausgewiesenen Zonen erlaubt sind. Die Regeln sollen das Miteinander von Wassersport und Naturschutz verbessern. Die Naturschutzverbände NABU und BUND finden sie nicht streng genug. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 06:00 Uhr

A7 am Wochenende für 55 Stunden voll gesperrt

Autofahrer müssen zum langen Wochenende mehr Geduld mitbringen. Die A7 wird ab Freitag für Bauarbeiten zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark bis Montag in beide Richtungen voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an einer Zufahrt zum Elbtunnel - ab 21 Uhr beginnt die Sperrung. Die zuständige Autobahn GmbH Nord will außerdem eine neue Software auf den Verkehrsrechner im Elbtunnel aufspielen. Auch soll die Sperrung für den Weiterbau des Lärmschutztunnels Altona genutzt werden. Der Verkehr wird über die A1, die A21 und die B205 zwischen dem Horster Dreieck und Neumünster-Süd geleitet. Auf alternativen Strecken durch die Hamburger Innenstadt rechnet der ADAC mit viel Verkehr. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 06:00 Uhr

Mehrheit in SH für Strafmündigkeit ab 12 Jahren

Im Februar sorgte im Kreis Dithmarschen ein Vorfall für Aufsehen, bei dem mehrere Mädchen und Jungen eine 13-Jährige misshandelt und die Tat zudem gefilmt hatten. Laut einer repräsentativen Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag von NDR Schleswig-Holstein sehen 78 Prozent der Bürgerinnen und Bürger das Thema Mobbing unter Kindern und Jugendlichen als großes oder sehr großes Problem im Land. Zwei Drittel der Befragten würden es demnach begrüßen, das geltende Strafmündigkeitsalter von derzeit 14 auf 12 Jahre abzusenken. Das Justizministerium meint, Forderungen nach einer Überprüfung der geltenden Rechtslage sind angesichts jüngst bekannt gewordener Vorfälle verständlich. Eine Absenkung des Strafmündigkeitsalters lehnt dagegen SPD-Fraktionschef Losse-Müller klar ab. Man habe aus gutem Grund die Grenze bei 14 Jahren gezogen. Das sei nicht der Weg, um das Problem zu lösen, meint auch Oliver Kumbartzky von der FDP. Offen für eine Diskussion, aber noch nicht entschieden, zeigt sich Lars Harms vom SSW. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 06:00 Uhr

Brand in Ecklak: Hoher wirtschaftlicher Schaden

Nach einem Feuer in einem Reetdachhaus in Ecklak im Kreis Steinburg am Donnerstag liegt der Schaden bei rund einer halben Million Euro. Das schätzt die Polizei. Menschen waren bei dem Brand nicht zu Hause, drei Hunde sind aber ums Leben gekommen. Sechs Welpen wurden gerettet und zum Tierarzt gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 07:00 Uhr

NDR Umfrage zur Kommunalwahl in SH: So reagieren die Parteien

Nach der NDR Umfrage zur Kommunalwahl freute sich besonders der SSW über die gute Prognose von 8 Prozent. Fraktionschef Lars Harms sieht sich im Kurs bestätigt. CDU-Landeschef Daniel Günther spricht von Rückenwind vor der Kommunalwahl - trotz einem Minus von 5,4 Punkten. Grünen-Landesvorsitzende Anke Erdmann zeigte sich angesichts der bundespolitischen Diskussionen fast erleichtert über das Umfrage-Ergebnis für ihre Partei. SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller sagte, die Umfrage sei eine wichtige Standortbestimmung. Für die FDP, die laut der Umfrage zulegen würde, zahle es sich aus, nicht nur die Landesregierung zu kritisieren, sagte Parteichef Oliver Kumbartzky. Die AfD würde nach der Umfrage wieder in den Landtag einziehen - das sei ein deutliches Zeichen und motivierend vor der Kommunalwahl, so AfD-Landeschef Kurt Kleinschmidt. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 07:00 Uhr

Mordprozess beginnt in Itzehoe

Heute beginnt vor dem Itzehoer Landgericht der Mordprozess gegen einen Mann aus Chemnitz, der in Heide (Kreis Dithmarschen) seine Frau erschossen haben soll - vor den Augen des gemeinsamen Sohnes. Am 31. Oktober 2022 war die 37-Jährige nachmittags zu Fuß in einer ruhigen Heider Nebenstraße unterwegs, als neben ihr plötzlich ein Auto hielt und ihr Ehemann ausstieg. Unvermittelt schoss er auf sie - die Frau starb wenig später im Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der 54-jährige Ehemann zuvor von einem Bekannten von Chemnitz nach Heide fahren ließ. Nach der Tat fuhr der Mann ihn auch zur Polizei, wo sich der Ehemann stellte. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord vor. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 05:30 Uhr

Neues Sasol-Forschungszentrum in Brunsbüttel

Das Chemieunternehmen Sasol eröffnet heute an seinem Standort in Brunsbüttel (Kreis Pinneberg) ein neues Forschungszentrum. Das Unternehmen stellt Spezialchemikalien her, zum Beispiel für Motoröle und Impfstoffe. Aktuell forschen die Chemiker an Katalysatoren für grünes Flugbenzin. Die Kosten für das neue Forschungszentrum belaufen sich auf 35 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 05:30 Uhr

Das Wetter in SH: Sonne-Wolken-Mix

Heute zunächst meist trocken mit gelegentlichen Auflockerungen. An der Ostsee gibt es zeitweise Sonne, von der Nordsee und Elbe kommen Wolken und am Nachmittag auch Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2023 | 06:00 Uhr