Stand: 23.04.2023 10:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bahn nimmt 40-Hektar-Solarpark in Wasbek in Betrieb

Ein 40 Hektar großer-Solarpark in Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) soll den Grünstromanteil im Netz der Deutschen Bahn erhöhen. Die Anlage werde vom Projektentwickler Enerparc betrieben und sei nun ans Netz gegangen, teilte der Konzern der Deutschen Presse-Agentur mit. "In Wasbek speisen wir nun erstmals in einem Pilotprojekt Solarstrom direkt in das Bahnstromnetz ein", hieß es von Infrastrukturvorstand Berthold Huber. "Damit setzen wir bei der DB unseren Weg konsequent fort, den Ökostromanteil in unserem Bahnstrommix kontinuierlich zu steigern." Die Module des Solarparks sollen jährlich rund 38 Gigawattstunden Energie erzeugen. Das entspreche dem Strombedarf eines ganzen Tages im gesamten deutschen Bahnstromnetz, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2023 12:00 Uhr

108. Derby: Kiels Handballer erwarten Nordrivalen aus Flensburg

Die Handball-Bundesligisten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt stehen sich heute im 108. Schleswig-Holstein-Duell gegenüber. Die Gastgeber aus Kiel (41:9 Punkte) gehen als Tabellenführer in das Top-Duell gegen den Liga-Vierten aus Flensburg (39:11). Mit einem Sieg können die "Zebras" einen großen Schritt in Richtung 23. deutsche Meisterschaft machen. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2023 12:00 Uhr

Probleme aus Bahnstrecke nach Sylt

Auf der Bahnstrecke nach Sylt gibt es derzeit Probleme. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn NDR Schleswig-Holstein sagte, liegt das an einer Signalstörung zwischen Morsum und Keitum (beides Kreis Nordfriesland). Etliche Züge würden deshalb zurzeit zurückgehalten. Ein Techniker sei vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2023 11:00 Uhr

Holstein Kiel spielt gegen 1. FC Heidenheim

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist heute ab 13:30 Uhr auswärts beim 1. FC Heidenheim gefordert. Gegen den Aufstiegskandidaten wollen die Kieler ihre Erfolgsserie weiter ausbauen. Nach zuletzt zwei Kieler Siegen in Serie soll nun der dritte folgen. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2023 10:00 Uhr

Delfin schwimmt in Trave

Ein Delfin hat sich in die Trave bei Lübeck-Travemünde verirrt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde das Tier dort am Sonnabend von vielen Schaulustigen beobachtet. Der Delfin machte demnach immer wieder Sprünge und begeisterte seine Zuschauer. Laut Polizei weiß der Seehundjäger Bescheid. Dem Säugetier gehe es gut. Vermutlich sei der Delfin einem Heringsschwarm nachgeschwommen und so von der Ostsee in der Trave gelandet, sagte die Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2023 10:00 Uhr

Feuerwehr löscht brennende Scheune in Honigsee

In Honigsee (Kreis Plön) ist am Samstagabend eine Scheune in Brand geraten. Einsatzkräfte konnten laut Feuerwehr das Haupthaus retten. Acht Bewohner, darunter zwei kleine Kinder, blieben unverletzt und wurden vom Rettungsdienst betreut. Die 300 Quadratmeter große Scheune brannte komplett nieder. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2023 10:00 Uhr

Ausflugsdampfer aus SH: Saison läuft gut an

Auf den Seen und Flüssen in Schleswig-Holstein sind wieder viele Ausflugsdampfer unterwegs. Die meisten Schiffer freuen sich nach eigenen Angaben über einen gelungenen Saisonstart. Sowohl bei der Eutiner Seerundfahrt als auch bei der Fünf-Seen-Fahrt in Malente (beides Kreis Ostholstein) ist man zufrieden. Hans Hinnerk Frahm, Chef der Fünf-Seen-Fahrt, betonte: "Die Buchungszahlen sehen gut aus. Und wenn das Wetter jetzt noch ein bisschen mitspielt, steht einer erfolgreichen Saison nicht mehr im Weg." Auch die Schlei- und die Wakenitz Schifffahrt haben viel zu tun. Deshalb suchen beide Unternehmen auch Kapitäne und Mitarbeiter, die an Deck und in der Kombüse helfen. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2023 10:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, Schauer, vereinzelt Gewitter

Tagsüber gibt es heute einen Wechsel aus Sonnenschein und lockeren, abschnittsweise dichten Wolken. Vor allem im Laufe des Nachmittags und am Abend setzen sich gelegentlich Regenschauer durch, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Westerland und bei 18 Grad in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2023 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2023 | 11:00 Uhr