Fahrrad-Demo gegen A20

Der BUND in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie mehrere Bürgerinitiativen wollen heute und morgen mit Fahrrad-Demos durch die Kreise Pinneberg und Steinburg gegen den Weiterbau der A20 demonstrieren. Nach dem Start in Tornesch geht es unter anderem über Elmshorn, Süderau sowie Hohenfelde und Herzhorn nach Glückstadt. Dort ist auf dem Marktplatz am Nachmittag eine Abschlusskundgebung geplant, zu dem auch Teilnehmer aus Niedersachsen erwartet werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2023 10:00 Uhr

Lage am Hamburger Flughafen wieder entspannt

Nach dem Warnstreik der Sicherheitskontrolleure ist am Hamburger Flughafen der Betrieb heute wieder regulär angelaufen. Der Airport rechnet jedoch nach eigenen Angaben mit mehr Passagieren - unter anderem wegen Umbuchungen. Nun sind mehr Starts und Landungen geplant als sonst. Fluggäste sollen laut Flughafen etwas mehr Zeit einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2023 10:00 Uhr

Dankesfest in Neumünster

Hunderte Männer und Frauen aus Neumünster waren im Juli 2021 zum Fluthilfe-Einsatz im Ahrtal und haben im Frühjahr vergangenen Jahres beim Aufbau der Notunterkünfte für die Geflüchteten aus der Ukraine geholfen. Ihnen wurden am Abend die "Fluthilfe-Medaille 2021 des Landes Rheinland-Pfalz" überreicht. Außerdem gab es ein anschließendes Fest. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2023 09:00 Uhr

Busunfall bei Flensburg

Nach Angaben der Leitstelle ist am Sonnabendmorgen in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) ein Linienbus gegen einen Baum geprallt. Der Busfahrer wurde eingeklemmt und musste befreit werden. Er und zwei Fahrgäste kamen in eine Klinik. Die Unfallursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2023 08:00 Uhr

Sieg und Niederlage für schleswig-holsteinische Fußball-Teams

In der Fußball Regionalliga Nord hat der VFB Lübeck mit 4:1 beim BSV Rehden gewonnen. Weiche Flensburg unterlag Drochtersen/Assel mit 1:2. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2023 08:00 Uhr

Wetter: Erst freundlich, später Wolken

Heute scheint fast im ganzen Land die Sonne und es bleibt meist trocken. Nur einzelne Wolken ziehen durch. Später werden diese Wolken aber an der Nordsee und Elbe dichter. Örtlich kann es Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in Burg auf Fehmarn bis zu 22 Grad in Wedel. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Süd- bis Südostwind, phasenweise mit starken Böen. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 14 Grad in Puttgarden bis 21 Grad in Elmshorn.

