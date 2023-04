Stand: 20.04.2023 07:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Brandserie in Grömitz?

In Grömitz im Kreis Ostholstein ist die Feuerwehr in der Nacht zu einem Brand ausgerückt. Im Gärtnerstieg brannten zwei Autos und ein Wohnwagen unter einem Carport. Verletzt wurde niemand. Laut Leitstelle ist es das dritte Mal innerhalb weniger Wochen, dass es in der Straße brennt - die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:00 Uhr

Erste Aussagen bei Prozess um Schadenersatz nach Bankraub

Vor dem Landgericht Hamburg ist am Mittwoch der Schadenersatz-Prozess nach einem Sparkassen-Einbruch in Norderstedt (Kreis Segeberg) gestartet. Dort waren im August 2021 unbekannte Einbrecher in den Tresorraum eingedrungen und haben mehr als 600 Schließfächer leergeräumt. Mehrere Geschädigte hatten die Bank daraufhin verklagt: Sie wollen ihr Geld zurück - ohne Abzüge. 30 Jahre lang habe er für sein Erspartes gearbeitet, das die Einbrecher ihm gestohlen hätten, sagte eines der Opfer, ein Rentner aus Norderstedt, vor Gericht. Er forderte ebenso wie die beiden anderen Kläger, dass die Bank ihm den vollen Betrag zurückzahlt - in seinem Fall 150.000 Euro. Die Sparkasse bietet bislang nur 40.000 Euro und beruft sich dabei auf eine Haftungsgrenze. Ob die so rechtens ist, muss in dem Prozess geklärt werden. Der Anwalt der Kläger warf der Bank vor, sie habe die Tresorräume unzureichend gesichert. Er sagte: "Dort hätten die Einbrecher auch eine Party feiern können und niemand hätte etwas mitbekommen." Die Sparkasse widersprach: Die Sicherheitssysteme seien auf dem aktuellen Stand der Technik gewesen. Das Urteil soll am 14. Juni fallen. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 07:00 Uhr

Streik am Hamburger Flughafen, morgen auch im Bahnverkehr

An mehreren deutschen Flughäfen, auch in Hamburg, läuft seit Mittwochabend ein zweitägiger Warnstreik beim Sicherheitspersonal. Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem mehr Geld für Arbeit für Nacht- und Wochenenddienste. Der Hamburger Flughafen hat alle Abflüge Donnerstag und Freitag gestrichen, denn ohne Sicherheitskontrolle darf niemand die Flugzeuge betreten. Insgesamt sind knapp 80.000 Menschen betroffen, so eine Sprecherin. Auch ankommende Flüge fallen aus, so der Hamburger Flughafen. Ab Sonnabend soll der Betrieb laut Flughafen wieder normal weiterlaufen. Auch auf der Schiene wird gestreikt: Am Freitag fahren zwischen 3 und 11 Uhr keine Züge, weder im Regional- noch im Fernverkehr, so die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die zu dem Streik aufgerufen hat. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 06:00 Uhr

Diskussion ums Vögel füttern im Frühling

Mehrere Umweltverbände in Schleswig-Holstein warnen davor, bei wärmeren Temperaturen unbedarft Vogelfutter auf Terrassen oder in Gärten auszustreuen. Zwar hilft das Futter Vögeln auch im Frühling, da Insekten als Nahrungsquelle immer knapper werden, jedoch können zu viel Körner Ratten und Mäuse anlocken. Martina Gremler vom Umweltverband BUND Schleswig-Holstein rät deshalb, immer nur so viel Futter auszustreuen, wie die Vögel tatsächlich äßen. "Das bedeutet: Morgens hinstreuen und dann beobachten, was gefressen wird. Aber dann zur Dämmerung eben das Futter, das übrig ist, wieder wegräumen. Denn viele dieser Nagetiere sind nachtaktiv und so kann man eindämmen, dass viel geräubert wird." | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 06:00 Uhr

Reaktionen aus Kiel auf geplante chinesische Städtepartnerschaft

Die Stadt Kiel plant mit der chinesichen Hafenstadt Qingdao eine verstärkte Städtepartnerschaft zu bilden - und das sorgt bei Sicherheitsexperten und in Teilen der Politik für Kritik. Die Befürchtung: Die chinesische Stadt will eventuell an Informationen aus der maritimen Wissenschaft kommen. Die Parteien im Kieler Rathaus reagieren gemischt auf die Befürchtungen. Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (SPD) will weiter an dem Deal festhalten. Er sieht keine Sicherheitsbedenken durch die Städtepartnerschaft und appelliert, dass man weiter mit China im Austausch bleiben muss. Das finden auch die Grünen in der Kieler Ratsversammlung. Sie sagen aber auch, dass die Städtepartnerschaft nur auf gesellschaftliche Fragen beruhen sollte. Militärtechnik oder wirtschaftliche Kooperationen sollten nicht dazugehören. Ähnliches sagt auch die FDP. Die CDU hingegen lehnt die Partnerschaft ab. Gerade weil China unter anderem die Sanktionen gegen Russland in Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine unterlaufe und Taiwan offen militärisch drohe. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 06:00 Uhr

Zwei Menschen bei Unfall auf B5 lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der B5 bei Witzwort im Kreis Nordfriesland sind ein Autofahrer und eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei waren zwei Wagen gegen 17 Uhr Richtung Husum unterwegs, als der vordere abbiegen wollte. Das Auto dahinter setzte zum Überholen an, traf dabei aber das abbiegende Auto, kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 06:00 Uhr

Urteil im Fall des sogenannten Parkbank-Prozesses erwartet

Das Landgericht Kiel will am Donnerstag sein Urteil im sogenannten Parkbank-Prozess verkünden. Ein 24-Jähriger soll im Juni vergangenen Jahres im Kieler Stadtteil Gaarden einen 31-jährigen Mann erschossen haben, als der nachts auf einer Parkbank gesessen hatte. Die Staatsanwaltschaft forderte lebenslange Haft wegen Mordes, die Verteidigung plädierte auf Totschlag. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 05:30 Uhr

Wetter: Erst schauerartiger Regen, dann Auflockerungen

Am Donnerstagvormittag zeigt sich der Himmel stark bewölkt mit teilweise schauerartigem Regen. Im Laufe des Tages ziehen die Schauer über die Elbe und vor allem nördlich des Kanals kann mit Wolkenauflockerungen und Sonnenschein gerechnet werden. Die Temperaturhöchstwerte liegen am Tag bei 11 bis 14 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es verbreitet klar und trocken. Die Temperaturen sinken dann auf 5 bis 7 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 06:00 Uhr

